サクラサク。春は、あなたから。uka サクラサクシリーズが2月10日に発売！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka、@ukacojp、@ukabeauty.co)は、2026年2月10日（火）に毎年人気のサクラサクのシリーズから、今年は新たなアイテムが加わって登場します。

春を感じる花、サクラ。

「サクラサク」は古くから願いが叶った時にも用いられてきた表現でもあり、 おめでたいことの象徴。

2022年から続くサクラサクのシリーズ、第5弾となる2026年は

ネイルオイル、リップバーム、インセンス、センティッドキャンドルに加えて、

プチュームとシャンプー＆コンディショナーも仲間入り。

香りは、シリーズ共通、桜餅を思わせるトンカビーンズに、ダマスクローズ、ジャスミン、イリスに

イランイランをプラスした華やかで濃厚な甘い香りです。

「サクラサク。春は、あなたから。」

まだ寒さの残る日々、それでも、春はもうすぐそこ。

厚手のコートを脱いだときに香るサクラサクの香りが、春を連れてくるはずです。

サクラサクキット by uka×HOSOO

22,000円(税込)

お手入れが行き届いた潤いのある指先は、所作まで美しく見えるもの。お花を生ける、お茶を点てる、きものに似合う爪先を演出するアイテムを作れないか。西陣織「HOSOO」の12 代目細尾夫妻と渡邉季穂のそんなお話から、コラボレーションがスタートしました。

ポーチのテキスタイルは、表情の異なる２色のピンクとゴールドが織りこまれた優雅で美しいパターン。深みのあるピンクが加わったことでコントラストが生まれ、春の陽光の中に浮かび上がるサクラの花びらのように、美しい輝きを放ちます。毎年変わるポーチのインナーカラー。今年は澄み切った青空を思わせる鮮やかなブルー。春の清々しい印象を与えます。

uka nail oil サクラサク

5mL 4,950円（税込）

蓋を開けたときに見える内筒部分にテキスタイルのデザインをうつしました。外筒はソメイヨシノをイメージした柔らかなピンク色。上品な風合いの和紙と銀の箔押しで仕上げました。ボトルはサクラサク限定のピンクのフロストボトルにピンクの文字色を採用。パソコンを打つ指に、ペンを持つ手に、サクラが開花した時のような高揚感をプラスします。

uka lip balm サクラサク

5mL 1,650円（税込）

最低限の印刷で紙のみのパッケージ。100％天然由来成分で、肌あたりのやさしいテクスチャーが、唇へうるおいを与えながらもべたつきにくくすーっとなじみます。キー成分はビタミンEを多く含み、水分と油分を補い保つアルガンオイルと、保湿効果が高く肌の柔軟性を保つミツロウです。つけるたびにふんわりと香り、癒しの時間に。

uka incense サクラサク

27本 4,400円（税込）

日常使いしやすいショートサイズを採用し、燃焼時間は約15分。円柱のコンパクトなパッケージにはインセンスホルダーも収納しています。ギフトしやすく、やさしい香りはインセンスデビューもしやすいアイテム。

uka scented candle サクラサク

70g 5,280 円（税込）

植物由来でスキンケアにも使われる安全性の高い、大豆が原料のソイワックスを使用。パラフィンワックスと比べて煤が出にくく、ゆっくりと燃えます。揺らめく炎とおだやかな香りは、瞑想タイムにも、リラックスタイムにも。

uka Petiume サクラサク

5mL 7,150円（税込）

会う人、場所、時間ごとに、重ねづけだって楽しめる、プチでフレンドリーなパフューム。自然由来指数※100%、オーガニックの小麦を原料とするエタノールをベースにしたヴィーガン処方。ポケットに入れて、どこでも、いつでも、つけたてフレッシュ。 ラストノートまで、身につける人の肌のpH値や体温によって香り方が変化します。ボトルのデザインは、サクラサクを思わせるピクトグラム。

※自然由来指数 ISO 16128 準拠（水を含まない）

トップノート：ネロリ、 タンジェリン、 ローズウッド、 オレンジ

ミドルノート：イランイラン、 ゼラニウム、 ジャスミン

ラストノート：トンカビーンズ、バニラ、 イリス （アイリス）

【3月6日（金）発売】uka IZU Shampoo & Conditioner for all hair types サクラサク

400mL 5,280円（税込）/ 5,610円（税込）

300mL 3,520円（税込） / 3,740円（税込）

新登場となるシャンプー＆コンディショナーはイズシリーズの限定の香りとして。

どんな髪質の方でも使いやすいオールヘアタイプです。

春は、寒暖差や花粉、紫外線などの影響で、髪や頭皮がゆらぎやすい季節。

そんな時季だからこそ、頭皮をすこやかな状態に整えながら、髪をふんわりと軽やかに仕上げる処方にこだわりました。

