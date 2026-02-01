SNSで話題のおもちゃメーカーから、子どもが飾れるひな人形が発売

Growder株式会社

今や楽天での販売ランキング常連になっているLITTLE POLA(https://item.rakuten.co.jp/growder/10000308/)やフライングスピナーボール(https://item.rakuten.co.jp/growder/10000181/)を製造販売しているGrowder株式会社から、雛人形の「ひなつみき」 が発売されました。

ひな人形と聞いて、「高価」「壊れやすい」「場所を取る」というネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれません。

そんな固定観念を、やさしく裏切ってくれるのが積み木でできたひな人形 「ひなつみき」 です。

子どもが“触っていい”ことを前提にしたひな人形

Growder製「ひなつみき」

ひなつみき最大の特徴は、最初から子どもが触ることを想定して作られていることです。

木製で倒しても壊れにくく、並べ直しも自由にできます。

「これはお内裏様」「こっちはお雛様」と、子ども自身が手を動かしながら飾り、自然と行事に参加することによって、今までは見るだけだったひなまつりが、体験して楽しめる行事へと変わります。

雛壇が収納箱になる、合理的なデザイン

自分で飾れる積み木なのでこんなことも

ひな人形で意外と悩ましいのが、片付けと収納ですよね。

ひなつみきは、雛壇そのものが収納箱という構造になっています。

飾り終えたら、積み木を箱に戻すだけなので、特別な収納スペースを用意する必要はありません。

出す・しまうのハードルが低く、

「出すのが面倒だから今年はやめよう」「3月過ぎたのに仕舞い損ねてしまった」

そういうことも無くなりそうです。

住まいを選ばない、ちょうどいいサイズ感

そのまま入れて屏風が蓋代わりにコンパクト収納

ひなつみきは、大きすぎずコンパクトなので、リビングやカウンターなどの限られたスペースでも無理なく飾れます。

住まいや場所を選ばずに飾れるので、２つ目の雛人形として寝室や玄関に飾るのもありですね。

屏風と箱は両面でデザインが違うので、お部屋にあったカラーでも飾れるのも嬉しいポイントです。

行事が、家族の会話のきっかけになる

ブラックを前面に出すとシックな印象に

ひなつみきを飾ると、

「あと何日でひなまつりだね」

「赤ちゃんの時は桃の木をずっと持って離さなかったんだよ」

「3歳の時はこんな並べ方してたよね」

そんな会話が自然と生まれて、季節を感じながら思い出に耽る時間ができたらいいですよね。

おままごともできます

今の暮らしに合った、ひな人形の選択肢

ひなつみきには、職人の方が仕立てているような豪華さはありません。

その代わりに、

・子どもが触っていい

・片付けが簡単

・毎年出したくなる

という、子育て家庭にとって現実的な価値を備えていると思います。

子どもが小さい今だからこそ、“一緒に行事を楽しむ”という、体験を重視する家庭にとっての最適解になるのではないでしょうか。

1.「ひなつみき」を開発しようと思ったきっかけは何でしたか？

ひな人形って飾ってあるととても豪華で圧巻なのですが、だからこそ保管も収納も大変で、どんどん雛人形離れしてるなと感じていました。

特にマンションなどの場合、飾れるスペースも限られていて、何か良いものはないかなと考えたのがきっかけです。

2.従来のひな人形と比べて、いちばん違う点はどこだと思いますか？

やはり丈夫で触っても壊れにくいところではないでしょうか？

気軽におままごとが出来るような雛人形はなかなか無いと思います。

3.子どもが“触っていい”ひな人形にしようと考えた理由を教えてください。

子どものための行事なのに、「触らないで！」と言われる状況を変えたいなと思いました。

私も小さい頃、両親が見てないところで少し触ったりしてて（笑）

せっかく作るなら思いっきり触れるひな人形を作って、子どもたちに自由に並べて欲しいなと思いました。

4.雛壇を収納箱にする設計で、特にこだわったポイントは？

第一に、保護者の方の負担にならないことです！

気軽に出して、気軽にしまえることを最優先にして複雑な部分はできるだけ省きました。

5.どんな家庭・どんなシーンで使ってほしいですか？

住まいの広さに関係なく、リビングや玄関など日常の空間で気軽に飾っていただきたいです。

忙しい家庭でも無理なく楽しめることを意識しています。

6.このひな人形を通して、家族にどんな時間を届けたいですか？

「もうすぐひなまつりだね」と自然に会話が生まれる、そんな何気ない時間です。

ひなつみきがひな祭りの思い出のきっかけになれば嬉しいです！

販売店舗

グローダーくんのおもちゃ箱(https://www.growder.shop/shopdetail/000000000091/I178800/page1/order/)

おもちゃのたからばこ楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/growder/hina/)

Growder Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/%E3%81%B2%E3%81%AA%E3%81%A4%E3%81%BF%E3%81%8D-%E6%9C%A8%E8%A3%BD%E3%81%A4%E3%81%BF%E3%81%8D-%E9%95%B7%E3%81%8F%E9%81%8A%E3%81%B9%E3%82%8B-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/dp/B0GGGCPNJP)

グローダーYahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/growder/hinablocks.html)

RAY by Growder ママとキッズ(https://item.rakuten.co.jp/ray-by-growder/hinablocks/)

西武渋谷店1階 CHOOSE BASE SHIBUYA(https://choosebase.jp/collections/growder/products/%E3%81%B2%E3%81%AA%E3%81%A4%E3%81%BF%E3%81%8D-growder-%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC?srsltid=AfmBOor1caPggZufdj4kzkdt88MnuXA-9jX-CkGmYmiAnlAEdc0LX8zS)

Growder株式会社について

Growder株式会社は、子供向けの教育玩具やガジェットの開発を手掛けており、子供たちが楽しく学び、成長できる製品を提供しています。今回のリリースにより、さらに多くの家族の生活が豊かになることを目指しています。

詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.growder.co.jp

（お問い合わせ先）

Growder株式会社

広報部：野仲 泰子

電話番号：048-711-7193

メールアドレス：info@growder.jp

皆様からのご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。