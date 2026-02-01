日本初！ドローンショーのフォトコンテスト「ドローンショーフォトコンテスト2026」開催決定！
一般社団法人 日本ドローンショー協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐々木 孔明、以下当協会）は、ドローンショーを日本の文化コンテンツとして定着させ、その魅力をより多くの方に届けることを目的に、SNS投稿型の写真企画 「ドローンショーフォトコンテスト2026」 を開催いたします。
本コンテストは、ドローンショーを「観るだけ」の体験から、撮影、共有、感動を分かち合う“参加する体験”へと広げることを目的とした、一般参加型のフォトコンテストです。
完璧な構図のドローンショー写真だけでなく、偶然生まれた光の重なりや、その瞬間しか撮れなかった“奇跡の一枚”など、ドローンショーならではの魅力のつまった写真を大募集します！
2026年2月1日より2027年1月末までの年間開催とし、
誰もが気軽に参加できる形で、ドローンショーの新たな楽しみ方を提案してまいります。
■ 企画背景
ドローンショーは、夜空に描かれる光の演出や音楽、会場の一体感を含めた、極めて体験価値の高いエンターテインメントです。
近年、全国各地で開催機会が増える中で、その感動や魅力をイベント当日だけで終わらせるのではなく、継続的に共有し、蓄積していく仕組みづくりが、長期的なドローンショーの発展につながると考えています。
SNS上での自然な拡散を促すとともに、長期的には協会公式サイトのギャラリーを充実させることで、ドローンショー業界全体の魅力発信につなげ、持続的な業界の発展を目指してまいります。
■ コンテスト概要
名称
ドローンショーフォトコンテスト2026
開催期間
2026年2月1日～2027年1月末（年間開催）
内容
・毎月「ベスト投稿」を選出
・年間を通して投稿された作品の中から審査員（協会理事）による「年間グランプリ」を決定
■ 参加方法（とても簡単）
(1)ドローンショーを観覧し、写真を撮影 ※スマートフォン撮影も大歓迎
(2)投稿するSNS（Instagram または X）の日本ドローンショー協会公式アカウントをフォロー
Instagram：＠japan_droneshow(https://www.instagram.com/japan_droneshow/)
X:@JapanDroneshow(https://x.com/JapanDroneshow)
(3)Instagram または Xにて
指定ハッシュタグ #ドローンショーフォトコンテスト2026 を付けてドローンショー写真を投稿
※一アカウントにつき年間投稿数は10枚までを目途にご参加ください。
■ 審査・発表について
１. 毎月のベスト投稿
・協会事務局が注目作品を選出
・協会公式HPギャラリー、SNS、メールマガジン等で紹介予定
２. 年間グランプリ
・年間を通して蓄積された応募作品から
協会理事による審査を行い、年間グランプリを決定
・発表方法・時期は後日発表予定
■ 作品の要件
以下すべてを満たす作品が対象となります。
- ドローンショーが必ず写っていること
- 応募者本人が撮影したオリジナル作品であること
- 著作権・肖像権等を侵害していないこと（人物が写っている場合は許諾取得済みであること）
- 過度な画像加工・合成を行っていないこと
■ ハッシュタグ
#ドローンショーフォトコンテスト2026
このハッシュタグを付けて、
“あなたのドローンショーの瞬間”をぜひシェアしてください。
■お問い合わせ先
一般社団法人 日本ドローンショー協会 事務局
メール：info@droneshow.jp
■協会概要
名称 ： 一般社団法人 日本ドローンショー協会
英文名称 ： Japan Drone Show Association
所在地 ： 東京都港区虎ノ門5-9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB
設立日 ： 2024年7月30日
代表理事 ： 佐々木 孔明（株式会社レッドクリフ 代表取締役）
URL ：https://droneshow.jp/