日本初！ドローンショーのフォトコンテスト「ドローンショーフォトコンテスト2026」開催決定！

一般社団法人 日本ドローンショー協会

一般社団法人 日本ドローンショー協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐々木 孔明、以下当協会）は、ドローンショーを日本の文化コンテンツとして定着させ、その魅力をより多くの方に届けることを目的に、SNS投稿型の写真企画 「ドローンショーフォトコンテスト2026」 を開催いたします。

本コンテストは、ドローンショーを「観るだけ」の体験から、撮影、共有、感動を分かち合う“参加する体験”へと広げることを目的とした、一般参加型のフォトコンテストです。

完璧な構図のドローンショー写真だけでなく、偶然生まれた光の重なりや、その瞬間しか撮れなかった“奇跡の一枚”など、ドローンショーならではの魅力のつまった写真を大募集します！

2026年2月1日より2027年1月末までの年間開催とし、

誰もが気軽に参加できる形で、ドローンショーの新たな楽しみ方を提案してまいります。

■ 企画背景

ドローンショーは、夜空に描かれる光の演出や音楽、会場の一体感を含めた、極めて体験価値の高いエンターテインメントです。

近年、全国各地で開催機会が増える中で、その感動や魅力をイベント当日だけで終わらせるのではなく、継続的に共有し、蓄積していく仕組みづくりが、長期的なドローンショーの発展につながると考えています。

SNS上での自然な拡散を促すとともに、長期的には協会公式サイトのギャラリーを充実させることで、ドローンショー業界全体の魅力発信につなげ、持続的な業界の発展を目指してまいります。

■ コンテスト概要

名称

ドローンショーフォトコンテスト2026

開催期間

2026年2月1日～2027年1月末（年間開催）

内容

・毎月「ベスト投稿」を選出

・年間を通して投稿された作品の中から審査員（協会理事）による「年間グランプリ」を決定

■ 参加方法（とても簡単）

(1)ドローンショーを観覧し、写真を撮影 ※スマートフォン撮影も大歓迎

(2)投稿するSNS（Instagram または X）の日本ドローンショー協会公式アカウントをフォロー

Instagram：＠japan_droneshow(https://www.instagram.com/japan_droneshow/)

X:@JapanDroneshow(https://x.com/JapanDroneshow)

(3)Instagram または Xにて

指定ハッシュタグ #ドローンショーフォトコンテスト2026 を付けてドローンショー写真を投稿

※一アカウントにつき年間投稿数は10枚までを目途にご参加ください。

■ 審査・発表について

１. 毎月のベスト投稿

・協会事務局が注目作品を選出

・協会公式HPギャラリー、SNS、メールマガジン等で紹介予定

２. 年間グランプリ

・年間を通して蓄積された応募作品から

協会理事による審査を行い、年間グランプリを決定

・発表方法・時期は後日発表予定

■ 作品の要件

以下すべてを満たす作品が対象となります。

- ドローンショーが必ず写っていること- 応募者本人が撮影したオリジナル作品であること- 著作権・肖像権等を侵害していないこと（人物が写っている場合は許諾取得済みであること）- 過度な画像加工・合成を行っていないこと■ ハッシュタグ

#ドローンショーフォトコンテスト2026

このハッシュタグを付けて、

“あなたのドローンショーの瞬間”をぜひシェアしてください。

■お問い合わせ先

一般社団法人 日本ドローンショー協会 事務局

メール：info@droneshow.jp

■協会概要

名称 ： 一般社団法人 日本ドローンショー協会

英文名称 ： Japan Drone Show Association

所在地 ： 東京都港区虎ノ門5-9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB

設立日 ： 2024年7月30日

代表理事 ： 佐々木 孔明（株式会社レッドクリフ 代表取締役）

URL ：https://droneshow.jp/