E-COMEGROUPより、人気アニメ『パワーパフ ガールズ』がデザインされたバルーントートシリーズがリリース！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、人気アニメ『パワーパフ ガールズ』デザインの「バルーントートバッグ」「ミニバルーントートバッグ」を3月上旬より発売いたします。

本商品は、主要キャラクターの3人をダイナミックに描いた「ARE YOU PUFF ENOUGH?」のグラフィックが特徴。アメコミ風のビビッドな配色にブラックを合わせ、ポップかつストリート感のあるデザインに仕上げました。

収納力に優れた「バルーントート」と、手軽な「ミニサイズ」の2サイズ展開で、日常のあらゆるシーンで活躍します。持ち手のディテールまでこだわり、作品のタフな世界観を表現したユニセックス仕様のアイテムです。 『パワーパフ ガールズ』の魅力が詰まった新作バッグを、ぜひチェックしてみてください。



【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■バルーントート

\3,190（tax included）

■ミニバルーントート

\2,750（tax included）



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで 提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客 様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッショ ンを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を 手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこ び。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たち の生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くの お客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/