【ご好評につき第２弾！えらべるPayが当たる】カタギ食品、レシート応募キャンペーンを再び開催
カタギ食品株式会社（本社：大阪府寝屋川市、代表取締役：参河 浩司）は、
前回ご好評をいただいたレシート応募キャンペーンの第２弾として、2025年2月1日より、
山陽ファースト株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山野 雅俊）が提供するレシートキャンペーンシステム「ONEBUCKET」を活用した購入者向けプレゼントキャンペーンを実施します。
本キャンペーンは、対象商品を購入し、スマートフォンでレシートを撮影・送信するだけで応募が完了。
前回同様、抽選で「えらべるPay」が当たるチャンスをご用意しています。
キャンペーン詳細はこちら(https://katagisyokuhin.onebct.com/campaign/mustbuy_2602/lp)
簡単・便利なレシート応募を通じて、より多くの方にカタギ食品の「ごま」の魅力を体感していただきます。
【キャンペーン概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/161352/table/18_1_c5d7fecd2d70633870cd852f17607b57.jpg?v=202602011221 ]
【応募方法】
- 対象商品を購入
- レシートをスマホで撮影
- LINEお友だち追加の上、専用サイト(https://katagisyokuhin.onebct.com/campaign/mustbuy_2602/lp)からレシート（購入証明）写真をアップロード
- 抽選で豪華賞品をGET！
キャンペーンの目的・想い
カタギ食品は「いいもの・いつも・いつまでも」というスローガンを掲げ、おいしいごまをお届けしています。
昔より健康によい食材として愛されてきた「ごま」ですが、昨今の食材高騰化で“ごま離れ”が起こっています。
そこで、キャンペーンをきっかけに「ごま」の美味しさを再認識していただき、カタギ食品にも親しみをもっていただければと思っています。
「ONEBUCKET」について
「ONEBUCKET」は、キャンペーン施策と購買データ分析を一体型で提供できる国内唯一級のデジタル販促プラットフォームです。今回のAIxバスケット分析により、キャンペーン実施 → 購買データ収集 → AI分析 → 売場・施策改善 という一連のサイクルをワンストップで実現できます。
企業情報（導入企業様）
カタギ食品株式会社
＜本社＞〒572-0025 大阪府寝屋川市石津元町12番8号
Website: https://www.katagi.co.jp/
事業内容：加工ごま製品の製造・販売
会社概要（キャンペーンシステム提供）
山陽ファースト株式会社
＜東京オフィス＞〒102-0072東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館202号
＜大阪オフィス＞〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5-7 上六ビル602
TEL: 06-6768-8708
Email: contact@sanyo-fast.com
Website: https://sanyo-fast.com/
事業内容：デジタル販促システム「ONEBUCKET ワンバケット（旧レシリ）」の開発・提供
UGC自動収集システム「タカハッシュ」の開発・提供