GLI晴海校で 新イベント『Magic Lab, Light & Color』を開催、探究と英語表現を育むSTEAM体験

株式会社鏑木教育コンサルティング


国内外のボーディングスクール進学を視野に入れたコンサルティング型英語教育機関Global Learner’s Institute（以下、GLI） は、2026年2月28日（土）に、体験型STEAMイベント『Magic Lab, Light & Color（マジックラボ・ライト＆カラー）』 を開催いたします。本イベントは、日常の「なぜ？」から出発し、光・色・物質の性質を体験しながら探究する、GLIならではの学びに満ちたプログラムです。科学的思考、創造性、そして英語での表現力を同時に育む内容となっています。


[子どもが“若き科学者”になるSTEAMアクティビティ]


GLIでは、「探究型体験＝Project Based Learning（PBL）」を大切にしており、「課題解決型」の学習方法で、自発性、創造性、知識の応用力、コミュニケーションスキルを身につけることができる体験型イベントとなっています。参加者は、まるで科学者になったかのような実験や制作を通して、自然現象の仕組みとともに英語を学びます。


[アクティビティの内容]


１. Potter Magic Stick Candle


空気と熱の作用を“魔法のような実験”で体感。酸素や熱に関する英語表現とともに、基礎的な物理概念を学びます。



２. DIY Glass Home Projector


プロジェクターを組み立て、光とレンズの関係を理解します。動作原理を英語で説明することで、理論的思考と言語力を同時に育成します。



３. Lava Lamp


「水と油が混ざらない性質」から、密度と色の動きを探究。色彩の変化を英語で記述し、表現力アップにもつなげます。


[イベント詳細]


【日時】2026年2月28日（土）14:00～15:30



【会場】GLI晴海校（https://gli-english.com/school/harumi/）



【対象年齢】7歳～12歳



【参加費（税込）】GLI在籍生：4,400円 ／外部生：4,950円


　※材料費込み　※外部生のお友達と参加で10％OFF


　※こちらのイベントは先着12名で受付を終了します。



【キャンセルポリシー】2026年2月12日以降の返金は不可となっております。


[申込方法]


参加希望の方は、GLI公式LINEにて「マジックラボ」とご連絡ください。イベントの詳細など、メッセージの返信をさせていただきます。


　GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)




[STEAM×英語で深める学び]


本イベントは、探究・創造・対話・表現を組み合わせた構成です。PBL型の体験を通じて、自分の考えを言語化し、他者と共有する力を育成します。また完全英語環境での活動は、英語4技能（聞く・話す・読む・書く）をバランスよく向上させる絶好の機会となります。


【関連情報】


■鏑木教育サロン

親子で「教育を学べる」オンラインコミュニティ。子どもの未来を広げ、家庭での学びの質を高める講座を開講中。今だけモニター生として50％OFFで参加可能。


鏑木教育サロン公式ページ　https://kaburaki-educonsul.com/clp/kaburaki-salon/


■GLI代表 鏑木のInstagram

「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。


Instagramはこちら　https://www.instagram.com/kaburaki_san


【企業情報】


◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。


◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。



■通学型受講コース　"GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)


■オンライン受講コース　"GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)


【本リリースに関するお問合せ】


Global Learner’s Institute　


担当：石井


Mail：press@kaburaki-educonsul.com