大好評！kotrio×CITY HUNTER第4弾コラボグッズはオリジナルQUOカードに決定！

2025年4月1日より始動した“kotrio HERO PROJECT（以下本プロジェクト）”では、大人気マンガ『シティーハンター』とのコラボレーションが実現しました。直接的に人を助け、救うだけでなく、日本が抱える医療福祉業界の人材不足という課題に立ち向かっている医療福祉職を「ヒーロー」として再定義し、『シティーハンター』を通してその存在を社会に発信します。

開始直後よりSNSを中心に大きな反響を呼び、多くの方々から本プロジェクトへの共感と支持の声をいただいております。 また、ご好評をいただいたプレゼントキャンペーンの第4弾を2026年2月1日よりスタートいたします。

“kotrio HERO PROJECT（コトリオ ヒーロープロジェクト）”を立ち上げた背景

コラボレーション特設サイト :https://hero.kotrio.co.jp/

日本は今、「団塊の世代」が75歳以上となり、およそ5人に1人が後期高齢者となる「2025年問題」に直面しています。これに伴い、社会保障費の増大や介護・医療分野の人材不足が深刻化しており、持続可能な体制の構築が喫緊の課題となっています。厚生労働省の「令和４年度介護保険事業状況報告（年報）」によると、2024年度時点で要介護・要支援認定を受けた人は約710.1万人（男性226.9万人、女性483.3万人）に上ります（※1）。



現在、日本にいる介護職はおよそ212.6万人（※2）。厚生労働省の推計によると、2040年度には高齢者人口がピークに達し、介護職の必要数は約272万人に増加すると見込まれています。これに対し、現在の人員では約57万人が不足すると予測されており（※3）、このままでは質の高い介護サービスの提供が難しくなるだけでなく、地域社会全体の持続可能性にも影響を及ぼすことが懸念されています。



そんな深刻な人手不足問題を抱える中、誰かの命や生活を支えるために尽力する医療・福祉・介護に携わる方々は「ヒーロー」であると、コトリオは考えています。医療福祉に関わる方々の社会的価値を再定義し、その魅力を広く伝えるために2025年4月に本プロジェクトを立ち上げました。

連載開始から40周年を迎えた大人気マンガ『シティーハンター』とのコラボレーション

本プロジェクトと『シティーハンター』のコラボレーション特設サイトには、介護職のユニフォームを着用した冴羽獠（さえば りょう）や槇村香（まきむら かおり）など主要キャラクターが登場し、懐かしい名シーンの数々がサイトを彩ります。



2025年2月で連載開始から40周年を迎えた大人気マンガ『シティーハンター』。長年に渡り不動の人気を誇る冴羽獠とそのパートナー槇村香のコンビは、通常では解決できない依頼に応え、どんな仕事も片付ける『シティーハンター』の主人公。その活躍は、日々の生活に悩む患者・利用者の方々を支えようと奮闘する医療福祉職の姿と重なります。「人を救う」「人を助ける」という共通点から、「この街にも、HEROがいる。」というキャッチコピーと原作の魅力を融合させ、世代を超えて愛される作品の力を活かしたユニークなアプローチを実現しました。

コラボレーション特設サイト :https://hero.kotrio.co.jp/

ここでしか手に入らない『シティーハンター』とのコラボアイテムが当たるキャンペーン

本プロジェクトと連動したプレゼントキャンペーンを第1弾から第4弾までの全4回開催します。キャンペーンにご参加いただくと、冴羽獠や槇村香のスペシャルなイラストが施された『シティーハンター』とのコラボレーショングッズが抽選で当たります。

2月1日よりスタートする第4弾キャンペーンの賞品はオリジナルQUOカード（1,000円分）です。物価高騰などの社会情勢が続く中、日々の休憩時間や通勤時のお買い物で実益的に役立つQUOカードをお届けすることで、現場で活躍する皆様への感謝とエールを形にいたしました。医療福祉職のユニフォームを着たキャラクター達のデザインのQUOカードがお財布にあることで、ふとした瞬間に本プロジェクトに触れ、活力を得ていただけることを願っております。

キャンペーン概要

【コラボレーション特設サイト】 https://hero.kotrio.co.jp/

【株式会社コトリオ公式X(旧Twitter)】 https://x.com/kotrio_media

『シティーハンター』とは

新宿駅東口の伝言板に書き込まれる「XYZ」のアルファベット3文字 ―― それは、 “もう後がない”という依頼人からの切実なメッセージ。腕は超一流ながら無類の美女好き・冴羽獠と、そのパートナー・槇村香のコンビが、裏社会の始末屋 (スイーパー) 「シティーハンター」として、時に依頼人の美女にもっこりしながら、さまざまな依頼を解決するアクションコメディ作品。「週刊少年ジャンプ」に1985年から1991年まで連載され、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えました。

ゼノンセレクション『CITY HUNTER』全29巻発売中

北条司

発行：コアミックス

シティーハンター40周年特設サイト: https://cityhunter.jp

株式会社コトリオについて

コトリオは「ひととミライを、結ぶ。」を企業理念に掲げ、医療福祉専門の人材派遣と職業紹介を行う人材サービス会社です。

介護士や看護師、障がい者支援員など現場で必要とされる人材の派遣・紹介を行っています。

また、資格取得の斡旋や費用負担などを通じて、人材育成や定着率の向上にも力を入れています。

【会社概要】

社名：株式会社コトリオ

本社所在地：〒600-8234 京都府京都市下京区油小路通り塩小路下る南不動堂町3 大道ビル7F

代表取締役：國本将宏

事業内容： 医療福祉専門の人材サービス

許認可番号：人材派遣／派26-300203 職業紹介／26-ユ-300126

設立： 2000年8月

HP：https://kotrio.co.jp/

