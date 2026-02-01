主人公じゃないなら勝ち確ルートに乗ればいい！ハーレム小説のモブ転生×覚醒者アカデミー

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作『主人公の勝ち確ルートに乗っかる方法』（原作：lamonglamong／文：ZEHE, Dami／作画：PADAK, Aurora Studio／提供：Polarfox）の独占配信を2026年2月1日（日）より開始いたします。

友人に勧められて読んだ“男性向け学園ハーレム小説”の世界に転生したナヒョン。ところが“転生者補正”など一切なく、孤児として貧しく育った彼女には、物語の知識を活かす余裕すらない。転機が訪れたのは高校入学を目前に控えたある日、ナヒョンは「狙撃手（スナイパー）」として覚醒し、覚醒者アカデミーへの入学が決まる。

「自分が主人公じゃないなら、主人公の勝ち確ルートに乗ればいい」。今年アカデミーに入学してくる“俺様系主人公”ナ・ユハンのパーティーに加わるべく、ナヒョンは従順で明るい“お日様系ヒロイン”を演じる作戦を立案。だが現実の学園生活は思惑どおりに進まず、計算外の出来事が次々とプランを狂わせていく。

モブ視点のサバイバル術と、覚醒者としての成長が交錯する波瀾のキャンパスライフ。計画と本音のあいだで揺れるナヒョンの選択が、物語の“確定ルート”を書き換えていく。この先の一手を、ぜひピッコマでお楽しみください。

(C) PADAK, Aurora Studio, ZEHE, Dami, lamonglamong / Yeondam X Polarfox「主人公の勝ち確ルートに乗っかる方法」

原作：lamonglamong

文：ZEHE, Dami

作画：PADAK, Aurora Studio

ナヒョンは、小説世界に“モブ”として転生。

長らく報われないまま過ごすが、入学直前に「狙撃手」として

覚醒し、覚醒者アカデミーへ。主人公ナ・ユハンのパーティーに

入って“勝ち確”に便乗するため、従順で明るい“お日様系ヒロイン”を演じる作戦を取る。ところが、学園での実戦・試験・人間関係は想像以上に複雑で、用意したロールプレイは思わぬ方向へ。モブの処世術と覚醒者としての実力を武器に、ナヒョンは“計画通り”では辿りつけない現実と向き合っていく。

「初回12話一挙公開／毎週日曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/182344

