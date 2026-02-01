ショパンコンクールで日本人最高位の第4位入賞に輝いた桑原志織のリサイタルが開催決定！

ロングランプランニング株式会社(C)Wojciech Grzedzinski

『桑原志織リサイタル』が2026年8月2日（日）に横浜市緑区民文化センター・みどりアートパークホール（神奈川県横浜市緑区長津田2丁目1-3）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年3月2日（月）10：00～発売開始予定です。

チケット購入はこちら :http://confetti-web.com/@/map20260802

第19回ショパン国際ピアノコンクール第4位の演奏を、みどりアートパークで！

2025年10月、大注目のうちに幕を閉じた「第19回ショパン国際ピアノコンクール」。

抜群の安定感で豊かな音色を奏で、会場からひときわ大きな拍手を送られていた桑原志織。ラウンドを重ねるごとに「シオリスト（桑原志織ファン）」は増加の一途をたどりました。

ファイナルでは、全演奏者のトリとして「幻想ポロネーズ」に加え、アンドレイ・ボレイコ指揮、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団と共演し「ピアノ協奏曲第1番」を披露し、見事日本人最高位の第4位に入賞しました。

今いちばん熱望されているピアニストが、みどりアートパークのヤマハCFXを弾く本公演。

全334席で客席と舞台が近く、全席S席で抜群の音のバランスを楽しめる当ホールにて、至福の音楽を体験できます。

桑原志織プロフィール

2014年第83回日本音楽コンクール第2位、及び岩谷賞(聴衆賞)受賞。

2016年第62回マリア・カナルス・バルセロナ国際音楽コンクール（スペイン）第2位、

及び最年少ファイナリスト賞受賞。

2017年第68回ヴィオッティ国際音楽コンクール（ヴェルチェッリ in イタリア）第2位、

及び Soroptimist Club賞受賞。

2019年第62回ブゾーニ国際ピアノコンクール（ボルツァーノ in イタリア）第2位、

及びブゾーニ作品最優秀演奏賞受賞。

2021年第16回ルービンシュタイン国際ピアノコンクール（テルアビフ in イスラエル）第2位、

併せて２つの副賞を受賞。

Steinway&Sonsプロモーション賞(ベルリン2022)受賞

2025年第21回エリザベート王妃国際コンクール(ブリュッセル in ベルギー）ファイナリスト入賞

2025年第19回ショパン国際ピアノコンクール（ワルシャワ in ポーランド）第4位

東京都出身。学習院初等科、女子中等科卒業後、

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校に進学。

同高等学校在学中に、PTNA特級銀賞・聴衆賞、王子ホール賞、

ルーマニア国際音楽コンクール第1位・オーディエンス賞、

東京音楽コンクール第2位等を受賞。

第6回福田靖子賞優秀賞。

2014年度ヤマハ音楽奨学生。

2018年3月 東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻を首席で卒業。伊藤恵氏に師事。

在学中に、アリアドネ・ムジカ賞受賞。

卒業時に、安宅賞、アカンサス音楽賞、大賀典雄賞、同声会賞、三菱地所賞、平山郁夫文化芸術賞を受賞。

2018年4月より、ベルリン芸術大学大学院にて Klaus Hellwig 氏に師事。

これまでにソリストとして、

アレクサンドル・ラザレフ、小林研一郎、飯森範親、岩村力、梅田俊明、大井剛史、高関健、

十束尚宏、他の各氏指揮のもと、

日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、

東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

藝大フィルハーモニア管弦楽団、北チェコ・テプリツェフィルハーモニー管弦楽団 等と共演。

紀尾井ホール、東京文化会館、杉並公会堂等各地でリサイタルを行うほか、

ウィーン、プラハ、ドイツ、イタリア、ポーランド、イスラエル、ホノルル、ソウルの演奏会にも招かれ好評を博す。

NHK FM音楽番組『リサイタル・ノヴァ』に出演。

東京藝術大学宗次徳二特待奨学生第1期生。青山音楽財団奨学生。

江副記念リクルート財団第44回奨学生。

ロームミュージックファンデーション2021・2022年度奨学生。

開催概要

『桑原志織リサイタル』

開催期間：2026年8月2日（日） 14:00開演(13:30開場)

会場：横浜市緑区民文化センター・みどりアートパークホール（神奈川県横浜市緑区長津田2丁目1-3）

■出演者

桑原志織（ピアノ）

■チケット料金（全席指定・税込）

一般

前売 ４,000円

当日 ４,500円

高校生以下

前売 ３,500円

当日 ４,000円

＊未就学児のご入場はご遠慮ください



主催・お問合せ：みどりアート&メディアパートナーズ 横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク

TEL：045-986-2441

https://midori-artpark.jp/

