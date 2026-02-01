【2月3日までの期間限定】商品累計販売数3万個以上のギフトブランド「Yukarien」が、販売前の新作「お守りケース」モニターキャンペーンを開催

MERARC株式会社

MERARC株式会社（本社：神奈川県横浜市中区）は、ギフトブランド「Yukarien（ユカリアン）」より、新作レザーアイテム「お守りケース」の発売を記念したモニターキャンペーンを開催いたします。

今回登場する「お守りケース」は、誰かに贈るギフトとしてだけでなく、自分自身の想いや願いをそっと守るためのアイテムとして企画された新商品です。

本キャンペーンは、発売前の新作を実際に体験いただける先行企画として、多くの反響をいただいており、応募受付は2月3日までとなっております。

日常の中で、気持ちを整えたいとき。

大切な願いや想いを、そっと身近に感じていたいとき。

「お守りケース」は、そんな日々の感情に寄り添うために生まれました。

シンプルで上質なレザーの佇まいは、バッグの中や身の回りに自然になじみ、お守りを“特別なもの”ではなく、“日常の一部”として持つことができるデザインです。

本モニターキャンペーンでは、発売前の「お守りケース」を実際に使用し、ご自身の日常の中での愛用シーンをSNSでご紹介いただける方を募集します。

誰かのためだけでなく、

自分のために選ぶ、新しいお守りのかたち。



Yukarienが提案する新作アイテムを、ぜひこの機会にご体験ください。

■ モニターキャンペーン概要

対象商品：お守りケース（2月中旬販売開始予定）

募集人数：抽選で3名様

募集期間：2026年1月27日（火） ～ 2月3日（火）

応募方法：

１. Yukarien公式Instagram（https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/）をフォロー

２. 対象投稿に「いいね」

３. ご希望のカラーをコメントに入力

※ ストーリーシェアで当選確率UP

※ 当選者の方にのみ、個別DMにてご連絡いたします

◼️販売チャネル

公式サイト：https://yukarien.official.ec/

◼️公式SNS公式

Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp

【「Yukarien (ユカリアン)」ブランド概要】

誰かを想って選ぶ時間。

その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。

Yukarienは、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランドです。

変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せをお届けしたい。

それが私たちの原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いです。

【会社概要】

会社名：MERARC株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区山下町155番地

事業内容：各種商品の企画、製造、販売および輸出入

【問い合わせ先】

MERARC株式会社

Mail：info@merarc.com