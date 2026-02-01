【シルバーバックス・プリンシパルグループ】株式会社データ・ファー・イースト社、株式会社Radishと業務提携を開始

株式会社シルバーバックス・プリンシパル

「バックオフィスを人から仕組みへ」をコンセプトに、AI活用や経理・労務のアウトソーシングを展開する株式会社データ・ファー・イースト（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：向井隆昭、以下「DFE」）は、BPO・HR・保険事業を展開する株式会社Radish（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：浦田有隆、以下「Radish」）と、新規事業開発および既存事業におけるシナジー創出を目的とした業務提携を開始いたしました。

■業務提携の背景

近年、労働人口の減少に伴い、多くの企業で「採用難」と「業務の属人化」が深刻な経営課題となっています。

DFEはこれまで、「モンスター経理駆除」や「バーチャル管理部」など、バックオフィス業務をプロ人材とAIで再構築（仕組み化）するサービスを提供し、企業の生産性向上を“守りの側面”から支えてまいりました。

一方、Radishはコールセンター運営による「顧客接点」の強化や、戦略的な「人材採用・評価制度」の構築など、企業の成長エンジンとなる“攻めの側面”に強みを持っています。

本提携は、DFEが持つ「業務を仕組み化する技術（AI/システム）」と、Radishが持つ「顧客や組織と向き合う力（ヒューマンタッチ）」を掛け合わせるものです。これにより、フロントオフィス（顧客対応）からバックオフィス（事務処理）まで、分断されがちな業務プロセスを一気通貫で支援する新たなソリューションの提供が可能になると判断し、合意に至りました。

■提携によるシナジーと主な取り組み

1.「フロント×バックオフィス」完全連動型BPOの実現

Radishのコールセンターが顧客からの問い合わせや受注（フロント業務）を受け、その後の契約処理、請求書発行、入金管理などの事務フロー（バックオフィス業務）をDFEがAIとシステムで自動処理します。

「入口」から「出口」までをシームレスにつなぐことで、クライアント企業はコア業務以外を丸ごと任せることが可能になります。

2.「AI×人」によるハイブリッドな組織構築支援

RadishのHR事業（採用・評価制度構築）と、DFEのリモートワーク導入・AI活用ノウハウを連携させます。

採用難の企業に対し、単に人を送るだけでなく、「AIで代替できる業務」と「人が担うべき業務」を切り分けた上で、最適な人員配置とリモート組織の構築を支援します。

3.保険・金融業界向けDXサービスの共同開発

Radishが持つ保険代理店としての販売ノウハウと、DFEのデータ分析・業務効率化技術を組み合わせ、保険業界特有の煩雑な事務作業を効率化するDXパッケージや、新たな販売スキームの開発を検討してまいります。

■各社代表コメント

株式会社データ・ファー・イースト社 代表取締役 向井隆昭 写真左

「当社の得意とする『バックオフィスのリノベーション（再構築）』に、Radish様の持つ『顧客対応と組織作りの力』が加わることで、まさに企業経営に必要なエンジンと車輪が揃いました。

DFEが目指すのは、属人化した業務を解体し、誰がスイッチを押しても快適に動く『仕組み』を作ることです。今回の提携により、中小企業の皆様が本業に100%集中できる環境を、より強力に提供してまいります。」

株式会社Radish 代表取締役社長 浦田有隆 写真右

「当社はこれまで、コールセンターやHR事業を通じて『人』こそが企業の最大の資産であると考え、その価値最大化に取り組んでまいりました。

しかし、労働人口が減少するこれからの時代、『人』のパフォーマンスを最大限に引き出すためには、DFE社が持つ高度な『バックオフィスの仕組み化』や『AI技術』が不可欠です。本提携により、フロントオフィス（対話）とバックオフィス（実務）の境界をなくし、クライアント企業の事業成長をより力強く、スピーディーに支援できると確信しております。」

■各社概要

【株式会社データ・ファー・イースト社（DFE）】

「バックオフィスを人から仕組みへ」を掲げ、属人化した業務フローを解体・再設計するBPO企業。経理の立て直しからAI導入、M&A支援まで幅広く手掛ける。

代表者：代表取締役 向井隆昭

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 7F

設立：1995年7月1日

主なサービス：

- 経理・財務ソリューション（経理アウトソーシング、モンスター経理駆除など）- 人事・労務・総務ソリューション（バーチャル管理部、給与計算など）- 業務効率化・AI活用（AIエージェントBPO、マニュアル整備など）

URL：https://dfe.jp

【株式会社Radish】

顧客接点（コールセンター）、組織基盤（HR）、収益事業（保険）の3軸で企業の成長を支援。自社実践ノウハウに基づくコンサルティングに定評がある。

代表者：代表取締役社長 浦田有隆

所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目２－３ A-PLACE心斎橋ビル 7F

設立：2017年4月3日

主なサービス：

- BPO事業（コールセンター）- HR事業（RPO・人材紹介）- 保険事業

URL：https://radish-call.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社データ・ファー・イースト 広報担当：坂口

電話番号：050-1749-6333

E-mail：contact@dfe-jp.com