株式会社COALALU、サロン経営を180度変える次世代エステ機器「LIFCOOL」を2026年2月1日より発売

株式会社COALALU

エステサロンの経営、美容機器の販売等を行う株式会社COALALU(所在地：東京都港区、代表取締役：佐々木笑璃)は、独自技術の「13.56MHz」の周波数を導入した美容機器「LIFCOOL(リフクール)」を2026年2月1日(日)より発売することをお知らせいたします。

■LIFCOOL 開発の背景

LIFCOOL 公式サイト :https://lifcool.jp/

LIFCOOLは、当社新発想技術「SURGE TECHNOLOGY」を搭載した、サロン現場に施術の新たな選択肢を目指すエステ機器です。LIFCOOL誕生の背景には、お客様の満足度を向上させながら、サロンとして結果を出せるサービスを提供したいという思いがあります。当社代表の佐々木は、独立後サロンの経営とお客様への施術とを両立させる中で、スタッフ教育などのマネジメント業務に取り組みながら、顧客単価を向上させ、集客につなげる取り組みを行う重要性を痛感しました。また、業界では健康被害が報告された高密度焦点式超音波(ハイフ)の使用が禁止されたことを踏まえ、危険や痛みを伴う施術ではなく、お客様の安全性を守りながらサロンの運営を維持できるような質の高い製品を作りたい、という思いからLIFCOOLは生まれました。

技術面では医師など医療従事者からの助言をもとに開発を行ったほか、施術者の視点から直感的な操作性と日々の使いやすさを追求。マシンのデザインについてはファッション業界関係者の意見を参考にするなど、ビジュアル面での美しさにもこだわりながら、着想から約10年の歳月をかけて誕生しました。

■独自技術として開発した「SURGE TECHNOLOGY」を搭載

代表が様々なサロンでエステマシンを体験し、研究する中で生まれたLIFCOOLには、当社独自の技術「SURGE TECHNOLOGY」が搭載され、以下の強みがあります。

HSP（ヒートショックプロテイン）

3つの独自技術により、肌の健やかさに関与するとされるHSPケアに繋がります。

HSPとは、細胞が熱やストレスなどの刺激を受けたときに生成されるタンパク質の一種です。細胞内で損傷したタンパク質を修復し、正しい形に戻す働きを持っています。そのため、肌や体の健康を維持するうえで重要な役割を果たします。

LIFCOOLはこのHSPを「SURGE TECHNOLOGY」で「超活性」へと働きかけます。

1：13.56MHz

従来のラジオ波機器(6～8MHz程度)と異なる周波数設計で、温熱の深さを意識。

心地よさを保ちながら、肌に必要な部分へアプローチできるよう工夫された設計です。

2：並行照射

当社独自設計の7端子構造で、強力な角層へのアプローチを目指す独自の並行照射技術を搭載。

複数の端子からエネルギーを同時に届けることで、照射ムラを抑えながら効率よく肌全体をケア。短時間でも手応えを感じやすい設計です。

3：温熱冷却

独自の“温熱冷却”システムを搭載。

導通性の良さから最大60℃まで高温の熱を照射でき、冷却機能は最大マイナス20℃まで対応。

肌を温めて冷やす――繰り返すことで心地よい刺激に。温冷を交互に与える独自のシステムにより、肌に過度な負担をかけず、すこやかな状態を保つサポートをします。

■代表 佐々木笑璃より

エステに通うお客様の中には、綺麗になりたいという思いから施術の痛みを我慢して通われている方も少なくありません。私は、エステでは心地よさを大切に、皆さんにメンテナンスして綺麗になっていただきたいと思っています。LIFCOOLは自然治癒力にアプローチし、ご自身を一番良いコンディションへ導くお手伝いができるマシンです。高性能の技術を備えながら、ワンタッチ仕様、テクニカルな技術や高額なマシンに頼ることなく、高い効果と顧客単価のアップが期待できます。

LIFCOOLは、全25種類のアプローチが可能です。(輪郭ケアや肌のキメの整った印象、ボディラインの引き締め感、リフレッシュタイムの提供、リラクゼーションケアなど)

これまでの施術にプラスアルファしていただくことで、お客様の満足度も上がって長くサロンに通っていただけるようになり、自信を持ってサービスを提供できるサロンが増えてほしいと思っています。サロンの経営も安定し、エステ業界全体の未来が明るくなってほしいと願っています。

※25種の悩みとは…

シワ、たるみ、くすみ、赤み、毛穴、サイズダウン、リフトアップ、引き締め、強張り、食いしばり、色素、クマ、タイトニング、ハリ、セルライト、凝り、むくみ、疲労回復、トーンアップ、妊娠線、リラックス、健康、コンディション、バストアップ、フェムケア等

■LIFCOOL 概要

製品名：LIFCOOL（リフクール）

発売日：2026年2月1日(日)

公式サイト：https://lifcool.jp/

【会社概要】

社名：株式会社COALALU

設立：2022年7月7日

代表取締役：佐々木 笑璃

事業内容：エステサロンの経営、美容機器販売、化粧品開発・販売、コンサルティング、講習など

住所：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-19-8 HY麻布十番 3階

URL：https://coalalu.com/