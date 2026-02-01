【会社設立のお知らせ】飲食店運営特化　株式会社イートリンク（EAT-LINK）

グローバルフードソリューション株式会社



株式会社イートリンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水貴之、以下イートリンク）は、飲食店運営に特化した会社として2026年1月に設立しました。


イートリンクは、飲食業界に特化した総合ソリューション企業である グローバルフードソリューション株式会社(https://gfs-g.co.jp/(https://gfs-g.co.jp/)) のグループ会社として、店舗運営に特化した活動を行っていきます。


■運営開始の背景・経緯


株式会社フーズジャパン（本社：滋賀県草津市、代表取締役社長：権田五明）は、和食業態「とろ麦」を中心に地域密着型の店舗展開を進めてきましたが、今後さらなる成長戦略として出店拡大および多店舗展開の加速 を計画されていました。その実現にあたり、成長速度をあげるべく、単なる運営委託ではなく、店舗運営の特化会社として共同でEAT-LINKを設立し、拡大に向けた取り組みをスタートしたことが今回の取り組みの経緯です。



現在、イートリンクが以下4店舗の運営を行う基盤づくりを推進しています。



ご飯ととろろ　とろ麦　セレオ八王子店

ご飯ととろろ　とろ麦　立川高島屋店


ご飯ととろろ　とろ麦　浅草EKIMISE店

ご飯ととろろ　とろ麦　大宮マルイ店


■キャッチコピー


”LINK the FOOD. LINK the SMILES.”（今日も、街にワクワクを。）



■設立の背景


飲食業界では、魅力的な商品やブランド力がありながらも、


１.現場オペレーションが回らない


２.人材が育たない


３.利益が安定しない


４.多店舗展開ができない


といった“運営課題”によって成長機会を逃しているケースが数多く存在します。



一店舗の成功を偶然で終わらせず、「どの地域でも再現できる繁盛の仕組み」に変えること。


そのためにイートリンクは、飲食店運営に特化した会社として誕生しました。



■ミッション/Mission


食のつながり（LINK）を大切に、ワクワクする繁盛店を“続く仕組み”にする。
食・人・物・ブランド・お店・地域をつなげ、行列と多店舗展開につながる運営をつくります。


■ビジョン/Vision


世界中に、“また行きたい”が連鎖するブランドを増やす。
地域で愛され、どの街でも再現できる繁盛の輪を広げていきます。


■Values


Link First / Exciting / Operational / Repeatable / Growth Mind / Worldwide



■事業内容


飲食店運営・FC加盟による店舗運営



■ グループ連携体制（GFSとのシナジー）


イートリンクは、飲食業界に特化した総合ソリューション企業
グローバルフードソリューション株式会社（GFS） のグループ会社として設立されました。


（https://gfs-g.co.jp/）



GFSが担う「戦略・構想・設計」と、イートリンクが担う「現場・運営・実行」。
両社が連携することで、構想から実装、事業化まで一気通貫で支援できる体制を構築しています。



戦略だけでも、現場だけでもない。
この「戦略×実行」の両輪モデルにより、持続的に成長する“再現可能な繁盛モデル”を実現してまいります。



■今後の展望


今後は順次拡大し、運営委託も増やしながら、多店舗展開・FCブランドの加盟などで店舗展開を加速させていきます。



日本全国、そして世界へと“繁盛のリンク”を広げ、飲食業界の持続的な成長に貢献してまいります。


店舗を拡大したい、FC加盟店を増やしたい、運営を任せたい　などの要望があればお気軽にお問い合わせください。



■会社概要


会社名：株式会社イートリンク


英文名：EatLink Co., Ltd.


設立：2026年1月


資本金：1,000万円


代表取締役：清水貴之


事業内容：飲食店運営／FC加盟による店舗運営／


所在地：〒108-0075　東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー 7F


URL：https://eat-link.co.jp/