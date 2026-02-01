【会社設立のお知らせ】飲食店運営特化　株式会社イートリンク（EAT-LINK）

グローバルフードソリューション株式会社

株式会社イートリンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水貴之、以下イートリンク）は、飲食店運営に特化した会社として2026年1月に設立しました。

イートリンクは、飲食業界に特化した総合ソリューション企業である グローバルフードソリューション株式会社(https://gfs-g.co.jp/(https://gfs-g.co.jp/)) のグループ会社として、店舗運営に特化した活動を行っていきます。

■運営開始の背景・経緯

株式会社フーズジャパン（本社：滋賀県草津市、代表取締役社長：権田五明）は、和食業態「とろ麦」を中心に地域密着型の店舗展開を進めてきましたが、今後さらなる成長戦略として出店拡大および多店舗展開の加速 を計画されていました。その実現にあたり、成長速度をあげるべく、単なる運営委託ではなく、店舗運営の特化会社として共同でEAT-LINKを設立し、拡大に向けた取り組みをスタートしたことが今回の取り組みの経緯です。

現在、イートリンクが以下4店舗の運営を行う基盤づくりを推進しています。

ご飯ととろろ とろ麦 セレオ八王子店ご飯ととろろ とろ麦 立川高島屋店ご飯ととろろ とろ麦 浅草EKIMISE店ご飯ととろろ とろ麦 大宮マルイ店

■キャッチコピー

”LINK the FOOD. LINK the SMILES.”（今日も、街にワクワクを。）

■設立の背景

飲食業界では、魅力的な商品やブランド力がありながらも、

１.現場オペレーションが回らない

２.人材が育たない

３.利益が安定しない

４.多店舗展開ができない

といった“運営課題”によって成長機会を逃しているケースが数多く存在します。

一店舗の成功を偶然で終わらせず、「どの地域でも再現できる繁盛の仕組み」に変えること。

そのためにイートリンクは、飲食店運営に特化した会社として誕生しました。

■ミッション/Mission

食のつながり（LINK）を大切に、ワクワクする繁盛店を“続く仕組み”にする。

食・人・物・ブランド・お店・地域をつなげ、行列と多店舗展開につながる運営をつくります。

■ビジョン/Vision

世界中に、“また行きたい”が連鎖するブランドを増やす。

地域で愛され、どの街でも再現できる繁盛の輪を広げていきます。

■Values

Link First / Exciting / Operational / Repeatable / Growth Mind / Worldwide

■事業内容

飲食店運営・FC加盟による店舗運営

■ グループ連携体制（GFSとのシナジー）

イートリンクは、飲食業界に特化した総合ソリューション企業

グローバルフードソリューション株式会社（GFS） のグループ会社として設立されました。

（https://gfs-g.co.jp/）

GFSが担う「戦略・構想・設計」と、イートリンクが担う「現場・運営・実行」。

両社が連携することで、構想から実装、事業化まで一気通貫で支援できる体制を構築しています。

戦略だけでも、現場だけでもない。

この「戦略×実行」の両輪モデルにより、持続的に成長する“再現可能な繁盛モデル”を実現してまいります。

■今後の展望

今後は順次拡大し、運営委託も増やしながら、多店舗展開・FCブランドの加盟などで店舗展開を加速させていきます。

日本全国、そして世界へと“繁盛のリンク”を広げ、飲食業界の持続的な成長に貢献してまいります。

店舗を拡大したい、FC加盟店を増やしたい、運営を任せたい などの要望があればお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

会社名：株式会社イートリンク

英文名：EatLink Co., Ltd.

設立：2026年1月

資本金：1,000万円

代表取締役：清水貴之

事業内容：飲食店運営／FC加盟による店舗運営／

所在地：〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー 7F

URL：https://eat-link.co.jp/