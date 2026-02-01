【会社設立のお知らせ】飲食店運営特化 株式会社イートリンク（EAT-LINK）
株式会社イートリンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水貴之、以下イートリンク）は、飲食店運営に特化した会社として2026年1月に設立しました。
イートリンクは、飲食業界に特化した総合ソリューション企業である グローバルフードソリューション株式会社(https://gfs-g.co.jp/(https://gfs-g.co.jp/)) のグループ会社として、店舗運営に特化した活動を行っていきます。
■運営開始の背景・経緯
株式会社フーズジャパン（本社：滋賀県草津市、代表取締役社長：権田五明）は、和食業態「とろ麦」を中心に地域密着型の店舗展開を進めてきましたが、今後さらなる成長戦略として出店拡大および多店舗展開の加速 を計画されていました。その実現にあたり、成長速度をあげるべく、単なる運営委託ではなく、店舗運営の特化会社として共同でEAT-LINKを設立し、拡大に向けた取り組みをスタートしたことが今回の取り組みの経緯です。
現在、イートリンクが以下4店舗の運営を行う基盤づくりを推進しています。
ご飯ととろろ とろ麦 セレオ八王子店
ご飯ととろろ とろ麦 立川高島屋店
ご飯ととろろ とろ麦 浅草EKIMISE店
ご飯ととろろ とろ麦 大宮マルイ店
■キャッチコピー
”LINK the FOOD. LINK the SMILES.”（今日も、街にワクワクを。）
■設立の背景
飲食業界では、魅力的な商品やブランド力がありながらも、
１.現場オペレーションが回らない
２.人材が育たない
３.利益が安定しない
４.多店舗展開ができない
といった“運営課題”によって成長機会を逃しているケースが数多く存在します。
一店舗の成功を偶然で終わらせず、「どの地域でも再現できる繁盛の仕組み」に変えること。
そのためにイートリンクは、飲食店運営に特化した会社として誕生しました。
■ミッション/Mission
食のつながり（LINK）を大切に、ワクワクする繁盛店を“続く仕組み”にする。
食・人・物・ブランド・お店・地域をつなげ、行列と多店舗展開につながる運営をつくります。
■ビジョン/Vision
世界中に、“また行きたい”が連鎖するブランドを増やす。
地域で愛され、どの街でも再現できる繁盛の輪を広げていきます。
■Values
Link First / Exciting / Operational / Repeatable / Growth Mind / Worldwide
■事業内容
飲食店運営・FC加盟による店舗運営
■ グループ連携体制（GFSとのシナジー）
イートリンクは、飲食業界に特化した総合ソリューション企業
グローバルフードソリューション株式会社（GFS） のグループ会社として設立されました。
（https://gfs-g.co.jp/）
GFSが担う「戦略・構想・設計」と、イートリンクが担う「現場・運営・実行」。
両社が連携することで、構想から実装、事業化まで一気通貫で支援できる体制を構築しています。
戦略だけでも、現場だけでもない。
この「戦略×実行」の両輪モデルにより、持続的に成長する“再現可能な繁盛モデル”を実現してまいります。
■今後の展望
今後は順次拡大し、運営委託も増やしながら、多店舗展開・FCブランドの加盟などで店舗展開を加速させていきます。
日本全国、そして世界へと“繁盛のリンク”を広げ、飲食業界の持続的な成長に貢献してまいります。
店舗を拡大したい、FC加盟店を増やしたい、運営を任せたい などの要望があればお気軽にお問い合わせください。
■会社概要
会社名：株式会社イートリンク
英文名：EatLink Co., Ltd.
設立：2026年1月
資本金：1,000万円
代表取締役：清水貴之
事業内容：飲食店運営／FC加盟による店舗運営／
所在地：〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー 7F
URL：https://eat-link.co.jp/