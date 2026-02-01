エトハート、『AtHeart : The New Black』カミングスーンフォト公開→公式ファンダム名「heartbeat」発表！変化の叙事が本格化…2026年カムバック予告！

TITAN CONTENT

［写真提供＝タイタンコンテンツ］

グループ・エトハート（AtHeart）が、オールブラックのビジュアルを通じて変化の物語を本格的に描き始めた。

エトハートは最近、公式SNSチャンネルを通じて『AtHeart : The New Black』と題した団体および個人のカミングスーンフォトを公開し、国内外のファンから熱い関心を集めている。

公開された写真は、エトハートが先に披露したモーションティザーの延長線上に位置づけられるビジュアルコンテンツで、今後エトハートが展開していく新たな変化の流れを盛り込んでいる。エトハートはシックで洗練されたオールブラックのスタイリングで登場し、これまでとは異なる、より深く芯のあるムードで視線を引きつけた。

特に、「ブラックハート」というオブジェを中心に、エトハートの変化を視覚的に表現している点が特徴だ。すべての色が混ざり合い、最終的に黒になるように、それぞれ異なる感情と個性を持つメンバーたちのエネルギーが一つに重なり合い、今のエトハートを形作っていることを象徴的に表現している。メンバーそれぞれの魅力は明確でありながら、共にいることでより鮮明になるチームとしてのアイデンティティを、そのまま溶け込ませている。

さらにエトハートは、公式ファンダム名「heartbeat」を発表した。「You are our ‘heartbeat’」という意味を持ち、世界中のファンがエトハートの“心臓の鼓動”そのものであることを象徴している。エトハートの音楽の旅路に寄り添い、ファンと共に紡いでいく物語に注目が集まっている。

このようにエトハートは、2月と3月の本格的なカムバック活動に先立ち、新しいロゴを皮切りに、モーションティザー、カミングスーンフォト、そしてファンダム名の公開まで、グループが変化していく姿のヒントを段階的に届け、グローバルファンの期待感を高めている。

エトハートは昨年8月、タイタンコンテンツが送り出した初のガールズグループとしてデビューし、1st EP『Plot Twist』のリリースと同時にK-POPシーンに新たなパラダイムを提示、「2025年、最も注目すべきK-POPグループ」として確固たる存在感を示した。国内外ファンの注目を集める中、デビューからわずか2か月でニューヨークとLAを巡る大規模なアメリカプロモーションを展開し、圧倒的なグローバル成長を証明。FOX5『Good Day New York』に出演し、K-POPガールズグループとして最短期間で米国TV番組に進出する快挙を成し遂げた。グローバルな影響力を土台に、エトハートは2026年、さらに力強い飛躍を予告している。