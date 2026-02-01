KBF 広島パルコ店、2月14日(土)リニューアルオープン

株式会社アーバンリサーチ

KBF 広島パルコ店が2月14日(土)に、4Fへフロアを移動しリニューアルオープンいたします。

7Fの既存店舗は2月1日(日)にクローズさせていただきます。

リニューアルオープンを記念し、イベントを多数ご用意して皆様のご来店をお待ちしております。

洗練されたKBFらしい空間で、お買い物をぜひお楽しみください。

EVENT.1

NOVELTY TOTE BAG

税込 17,000円以上のお買い上げで、オリジナルトートバッグとKBFロゴキーチャームをプレゼントいたします。

人気のランダムタックデザインストライプシャツの生地を使用したトートバッグです！

広島パルコ店のみでしか手に入らないため、この機会にぜひご利用ください。

※ なくなり次第終了となります。

EVENT.2

Leeizumida × KBF LIMITED COLOR

Leeizumida × KBF コラボアイテムの広島パルコ限定カラーを展開いたします！

数量限定のご用意となりますのでこちらもこの機会にぜひご利用ください。

※ 店舗通販は承ることができません。あらかじめご了承ください。

※ なくなり次第終了となります。

Lee Izumida × KBF シアーTEE \6,600 (tax incl.)

color：L.BLUE

Lee Izumida×KBF プリントTEE \6,600 (tax incl.)

color：BROWN

Lee Izumida×KBF ジャケット \13,200 (tax incl.)

color：BROWN

EVENT.3

DESIGNED by IMOKO & TEJI

KBFの人気スタッフIMOKOとTEJIがデザインしたアイテムを広島パルコ店限定で販売いたします！

2月14日(土)は、IMOKO、TEJIが店頭で接客させていただきます。ぜひこの機会にご来店ください。

※ 店舗通販は承ることができません。あらかじめご了承ください。

※ なくなり次第終了となります。

ダメージニットフーディー \8,250 (tax incl.)

color：IVORY / CHARCOAL

カプリパンツ \7,150 (tax incl.)

color：CHARCOAL / BLACK

タンクビスチェSETシャツ \8,250 (tax incl.)

color：BEG×BRN / LILAC×GRAY

Carabinerカーブパンツ \9,350 (tax incl.)

color：D.BROWN / BLACK

EVENT.4

STAFF VISITED EVENT

2月14日(土) 10:00から19:00、KBF人気スタッフが店頭にて接客させていただきます。

お買い物をお楽しみいただけるよう、お手伝いをさせてください！

※ 在店時間には変動がある可能性がございます。

皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。

KBF 広島パルコ店

〒570-0035 広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ 本館4F

TEL：050-2017ｰ9185

営業時間：10:00～20:30

リニューアルオープン日：2026年2月14日(土)