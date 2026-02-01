【マンスリーキャンペーンスタート】親を頼れず後ろ盾がない若者が、安心して暮らすことができるために

■ 一般社団法人Masterpieceとは

一般社団法人Masterpieceマンスリーファンディング 2/1～3/6まで実施

一般社団法人Masterpiece（所在地：東京都板橋区 代表：菊池まりか）は「すべての若者が安心して『自分の声を聴ける』社会」を目指して、児童養護施設や里親家庭などを巣立った若者たちや、さまざまな事情から親や家族を頼りづらい若者たちを「居・食・住」の観点から、生活の基盤をサポートする活動を行っています。

この度、マンスリーサポーター会員を100名募集するためのプロジェクトを開始いたしました。

URL：https://congrant.com/project/masterpiecejp2017/20964

明日、帰る家がない - そんな若者が安心して暮らせる場所に

Masterpieceにつながる若者たちは、金銭的な問題、住居の不安定さ、仕事や人間関係のつまずき、実親との関係など、さまざまな困難を抱えています。

なかには、「今日泊まる場所がない」「頼れる人がいない」という状況に置かれる若者も少なくありません。

私たちは、そうした若者に対して、

・シェアハウスなどの住居サポート（住まいのサポート）

・食料配送サポート（食料のサポート）

・ユースサロンの開催（人との繋がり）

・個別的な伴走支援

といった活動を通じて、安心して生活を立て直すための土台づくりを行っています。

若者を“一時的”ではなく、“長く”支えていくために

若者の生活や回復は、短期間で完結するものではありません。だからこそMasterpieceでは、継続的に若者を支え続けられる仕組みとして、月額定額でのご寄付をお願いしています。

マンスリーサポーターの皆さまのご支援は、若者が「つまずいても、また戻ってこられる場所」を社会に残し続ける力になります。

ぜひ、月額定額寄付という形で、私たちの活動を支えていただけたら嬉しいです。

■ オンライン説明会のご案内（Zoom）

Masterpiece オンライン活動説明会

Masterpieceの活動についてオンライン（Zoom）にて、説明を行わせていただきます。

「Masterpieceの活動全般」「若者を取り巻く社会課題」や「若者の住まいの支援について」など、私たちが行っている活動についてみなさまにお話しをさせていただく時間を作りました。

ご参加いただいたみなさまからも質問をお受けしながら、対話を行う機会となれるような時間にしたいと思っています。

【募集日時】

・2/5（木）20:00-21:00 テーマ：Masterpieceの活動について

・2/13（金）20:00-21:00 テーマ：Masterpieceの活動について

・2/19（木）20:00-21:00 テーマ：Masterpieceの活動について

・2/26（木）20:00-21:00 テーマ：Masterpieceの活動について

【人数】

・各回 10名まで

【お申し込みURL】

URL：https://forms.gle/Rd8DEp4ATCLrK4kq9

■マンスリーファンディング 概要

資金の使途

ご支援をいただいたものの使い道については以下を想定しております。

・所持金が少ない、または、ない状況で入居したハウスを利用する若者の当面の生活費

・ハウス入居者の生活基盤を整えるための伴走スタッフのサポート費用

・ハウスの安全な環境を整えるための建物修繕費用

・地域コミュニティづくりのための費用（ボランティア謝金・交通費等）

【 実施概要 】

プロジェクト名：親を頼りづらい若者たちを支える「うちサポ」になりませんか？【マンスリーサポーター募集キャンペーン】

プロジェクトページURL：https://congrant.com/project/masterpiecejp2017/20964

実施期間：2026年2月1日～2026年3月6日

目標人数：100名

■一般社団法人Masterpiece 概要

一般社団法人Masterpiece

設 立：2017年11月14日

代表理事：菊池まりか（元児童養護施設職員）

所在地：■おおやまセンター：東京都板橋区幸町1-16ローヤルハイツ大山地下1階50

■いちかわセンター：千葉県市川市高谷1-5-1-201

URL：https://youare-masterpiece.org/

X（旧：Twitter）：https://x.com/youare_mp