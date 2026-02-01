【バレンタイン限定】ぜひ食べてほしい！待望の和風チョコスイーツ「生チョコどら焼き」が、2月2日より今年も帰ってくる！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、バレンタインスイーツ第二弾として、バレンタインデーに向けた期間限定スイーツ「生チョコどら焼き」を、バレンタイン限定パッケージで2月2日（月）より発売いたします。「小倉餡×チョコレート」という一見意外な組み合わせで、新しいおいしさを生んだ、お菓子屋ならではのチョコレートどら焼きです。

発売を心待ちにするファンが多い本商品は、毎年あっという間に完売してしまう大ヒットバレンタインスイーツ。今年はファンの皆様の熱い声にお応えし、製造数を大幅にアップして挑みます。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://soko.rms.rakuten.co.jp/etaiyou/kikangentei_chokodora_10/

「小倉どら焼きに、チョコ？」そう思った方ほど、ぜひ一度！

たいようのロングセラー、北海道産小豆100％の小倉餡を使用したどら焼きに、濃厚でなめらかな特製チョコレートガナッシュを合わせた、ここでしか味わえないオリジナルどら焼き。

香ばしく焼き上げたどら焼きの皮、ほくほくと粒立つ小倉餡のコクとやさしい甘み、そこに重なるチョコレートガナッシュの濃厚さが溶け合い、チョコレートだけでは表現できない、奥行きのある“和のコク”を生み出します。

一見、意外に思える組み合わせですが、実は驚くほど相性抜群。

この“新しいおいしさ”を包み込むのは、たいよう特製のふんわり・しっとりと焼き上げた皮。ひとつひとつ、すべて手作業で丁寧に仕上げています。

封を開けると、まず立ち上がるのは、どら焼きの皮のやさしく香ばしい香り。

ひと口かじれば、しっとりとした皮が絹のように唇にふわりと触れ、香ばしさが鼻に抜けていきます。

次の瞬間、濃厚でなめらかなチョコレートガナッシュの香りとコクが一気に解き放たれ、口いっぱいに広がります。そこへ重なるのが、北海道産小豆ならではの、ふっくらと粒立ちの良い小倉餡。噛みしめるほどに、ほくほくとした食感と豊かな甘みが現れ、チョコレートにゆっくりと溶け込んでいきます。

粒感のある餡と、とろりとなめらかな生チョコが混ざり合うことで、舌触りはよりいっそう濃厚に。

チョコレートガナッシュがもたらす、通常の小倉どら焼きよりも、ずっとなめらかな口どけをお楽しみいただけます。

「とにかく、すっごく、おいしい。」その一言に尽きる、自信作です。

特製とろけるガナッシュ × 北海道産小豆のつぶ餡 × ふんわりしっとり皮

使う素材すべてに、職人のこだわりと想いが詰まっています。

■和を生かす、チョコレートガナッシュ

中に使用しているチョコレートは、通常のチョコレートクリームではなく、なめらかな口どけを追求したガナッシュ仕立て。ガナッシュは油脂感がベタつかず、口どけが早く、後味がすっときれいなのも特長。そのため、和菓子と合わせても洋菓子になりすぎず、チョコレートの中に“和のコク”が感じられる、絶妙なバランスに仕上がっています。カカオ本来の香りとコクがしっかりと立ち、小倉餡のコクに負けない「チョコの芯」をお楽しみいただけます。

■小豆の名産地・北海道産を使用した小倉餡

『たいよう』の小倉餡は、恵まれた大地と気候から育てられた、ふっくらと粒立ちが良く、自然な甘みと豊かな風味が魅力の粒あんです。濃厚なチョコレートの中でも、しっかりと感じる粒あんのふっくらとした口当たり。それぞれの和と洋の“コク”が引き立て合い、上品な甘さと奥行きのある味わいを生み出します。北海道産小豆ならではの上質な味わいを生かした、絶妙なあんこです。

■しっとり・ふんわり食感の皮

当店のどら焼きが他と一線を画す理由は、なんと言っても生地の“ふんわり感”と“しっとり感”にあります。まるで空気を含んだスポンジのようにふんわりと軽やかで、噛めばしっとりと歯切れの良い食感――その絶妙なバランスに、とことんこだわりました。この理想の食感を叶えるため、何度も試作を重ねてたどり着いた、とっておきの皮です。焼く前に一晩生地を寝かせることで、水分を生地全体にしっかりと行き渡らせ、ふんわりとした食感を実現。さらに、他ではあまり見かけない“日本酒”を生地にほんの少量加えることで、しっとり感に深い旨味をプラスしています。

どら焼きの生地は、温度と焼き時間を少しでも誤ると、ふっくら膨らまず、美しい焼き色も生まれません。繊細な火加減と長年の経験があってこそ、理想の生地が完成します。

こうして焼き上げた皮には、濃厚でなめらかなチョコレートガナッシュと、北海道産小豆の小倉餡をたっぷりと絞り、ひとつひとつ手作業で仕上げています。

皮をつぶさないよう、やさしく、ふんわりと包み込むのも職人の手仕事。素材のおいしさと食感を損なわないよう、最後まで丁寧に、愛情を込めて仕上げています。

ふんわり皮に、餡もチョコもたっぷり詰めた、贅沢ボリューム！

チョコレートガナッシュも、小倉餡も、どら焼きの皮も――そして“量も！”

何ひとつ妥協なしのバレンタインスイーツです。

しっとりふんわりと焼き上げた皮の中には、こんなにもふんだんに、美味しさが詰め込まれています。

どら焼きの香ばしい香りに包まれ、期待が高まる中、そっと割ると--そこにあらわれるのは、期待を裏切らない、満足感たっぷりのボリュームです。

ふわふわでありながら、“しっとり”と歯切れの良い、職人の技が光るどら焼き生地。

濃厚で、本当に食べ応えのある味わいです。

そのこだわりを、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

一度味わったら忘れられない――やみつきになること間違いなしの、“他にはない”どら焼きです。

ぜひお試しを！温度で変わる、2通りの“絶品な楽しみ方”

そのままでも、もちろん絶品。

ですがこのどら焼き、実は2通りの“絶品な楽しみ方”があるんです。どちらも驚くほどおいしくて、正直、私たちはどちらもおすすめ。せっかくなら、ぜひ両方お試しください♪

▶ 少し温めると

電子レンジで10～15秒、ほんの少し温めるだけ。

中のチョコレートがとろ～っと溶け、とろけたチョコが小倉餡に絡みつき、粒あんのほくほく感がアップ。皮は、生地に含まれるバターがやさしく溶け、水分となじむことで、よりしっとりとした食感に。どら焼きならではの香ばしさが、いっそう引き立ちます。

▶ 冷やすと

とろけるガナッシュがぎゅっと締まり、まるで生チョコのような濃厚さに。

さらに、皮のバターがほどよく落ち着き、生地の構造が安定することで、ふんわり感がより際立ち、軽やかな口どけに仕上がります。まさに、リッチな和風デザートへと変化します。

洋菓子ばかりのバレンタインに、一石を投じる「和」の選択肢。

洋菓子が主流のバレンタインシーズンにおいて、和菓子は幅広い年代に贈りやすいギフトとして注目されています。

どら焼きといえば、昔から幅広い世代に親しまれてきた和菓子。どこか懐かしい味わいの中に、やさしい甘さと食べやすいサイズ感があり、時代を問わず愛され続けてきました。

一方で、バレンタインは「若い世代のイベント」というイメージを持たれがち。ですが、この「生チョコどら焼き」なら、世代を問わずお楽しみいただけます。

長く愛されてきたどら焼きに、チョコレートを加えることで、「和」と「イベント性」を自然に融合させたバレンタインスイーツに仕上げました。

お子様からご年配の方まで、家族・職場・友人など、さまざまなシーンで贈りやすい逸品です。

一面にピンクの花をあしらい、のし風に「感謝のきもち」と添えた、バレンタイン限定のたいようオリジナルパッケージ。かしこまったラッピングは不要。これひとつでギフトが完成します。

「はい、これ♪」そんな軽い気持ちで渡せて、ちゃんと喜ばれる。そのまま渡せる手軽さも魅力です。

包みを開けた瞬間に広がる、ふわっと香ばしいどら焼きの香り。手に取ると、しっとりと、手に吸い付くような感触。ころんとした、ボリュームたっぷりのどら焼きが姿をあらわします。そして、ひと口食べれば、期待を超えるおいしさ。

本命チョコはもちろん、会社での大量配りや、友人への「しゃれた友チョコ」、お世話になった方への感謝の気持ちを伝える贈り物にも最適です。

みんなで楽しめる、やさしくて幸せなバレンタインをお届けします。

特別な贈り物にもふさわしい ──古くから伝わる縁起の良い味

どら焼きは、2枚の皮で餡を挟む形が夫婦円満や家族の結びつきを連想させることから、古くから「縁起の良いお菓子」として親しまれ、大切な方への手土産としても喜ばれてきました。

その縁起の良さに、バレンタインの「想い」を重ねて。

どら焼きは、想いを“包み”、大切な人へ“渡す”お菓子。

チョコレートの甘さだけで想いを伝えるのではなく、「ありがとう」「これからもよろしくね」という気持ちを、やさしく、あたたかく届けることができます。

「チョコレートは少し照れくさい」

「形式ばらずに気持ちを伝えたい」



そんなバレンタインにこそ選んでほしい。

縁起とおいしさを兼ね備えた、やさしい和風チョコスイーツです。

楽天市場からもご購入いただけます。

1個からの単品購入のほか、

5個入（化粧箱入り）、

10個入（化粧箱入り）をご用意。

今回のバレンタインでは、通販でも1個から気軽にご購入いただけるようにいたしました。

ご自宅用から贈り物まで、シーンに合わせてお選びいただけます。

今だけの「生チョコどら焼き」。

大切な人へ、さりげなく。自分へのご褒美にも、ちょっと特別な一日に。今年のバレンタインは、心まであたたかくなる和風チョコスイーツをお楽しみください。

ご注文はこちら :https://soko.rms.rakuten.co.jp/etaiyou/kikangentei_chokodora_10/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/115_1_62bb6ecf248b5a6598ebbb0b2e718d55.jpg?v=202602011151 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com