【渋谷・働き方改革】平日11時～16時限定、最短45分で“戦略的リフレッシュ”。タイパ型頭浸浴・ヘッドスパ始動 &サロン専売ヘアケアブランド「COTA（コタ）」の正規取り扱い開始

株式会社Join

東京都渋谷区、渋谷駅徒歩1分の美容院「癒髪-yukami-」は、ビジネスパーソンの生産性向上を意識した「戦略的リフレッシュ」をコンセプトに、2026年より平日11時～16時限定の特別ヘッドスパメニューの提供を開始いたしました。



あわせて、顧客満足度のさらなる向上を目指し、サロン専売ヘアケアブランド「COTA（コタ）」シリーズの正規取り扱いを開始いたしました。

昨今、限られた時間で効率を重視する「タイパ（タイムパフォーマンス）」への意識が高まる中、多忙を極める渋谷周辺のワーカーや、裁量労働制で活動する社会人の方々から「仕事の合間に短時間で心身をリセットしたい」という声を数多くいただいております。

本サービスは、こうしたニーズに応えるべく、最短45分という短時間で没入感と休息を味わえる「頭浸浴」と「ヘッドスパ」を軸に構成しています。個人の心身のメンテナンスはもちろん、企業の「働き方改革」の一環として、福利厚生での活用も視野に入れた次世代のサロンサービスとして展開してまいります。

【「休日に休む」から「平日の合間に整える」へ。渋谷から発信する、ビジネスパーソンのための“戦略的リフレッシュ習慣”】

今回の平日11時～16時限定メニューは、日々渋谷で働く方々の声をきっかけに誕生しました。

１. 渋谷エリアに広がる“デジタル疲れ”という日常

近年、働き方は「長時間」から「短時間での集中」へと変化しています。

情報量の多い環境で過ごす時間が増える中、常に「脳が休まらない状態」にあります。また、デスクワークによる慢性的な目・首・肩の重さは、単なる疲れではなく、仕事のパフォーマンスを阻害する“見えない壁”となっているのが現状です。

私たちは、こうした日常のコンディションに寄り添い、仕事の合間に気軽にリフレッシュできる場の必要性を感じていました。

２. 「夜や休日にケアする」から「平日の合間で整える」へ

これまでサロン利用は「仕事終わり」や「休日」に行くものとされてきました。しかし、多忙を極める現代人からは「夜は疲れて外出する気力がない」「休日は家族や趣味の時間で埋まり、自分のケアは後回しになる」という声も多く寄せられていました。十分なリセットができないまま月曜日を迎え、疲労の蓄積を繰り返してしまいます。

このサイクルを打破するために私たちが着目したのが、一日の生産性を左右する「平日の日中（11時～16時）」という時間帯です。

３. 午後の自分に向けた、マインドフルな45分

「疲れてから休む」のではなく、「午後のために一度リセットする」。

仕事の合間のわずか45分間で、頭浸浴による温感リラックスとヘッドスパによる心地よいケアを組み込むことで、単なる美容ケアを超えた「思考を切り替える時間」へと導きます。

今の時代に求められているのは、無理なく生活に取り入れられ、自分の変化を感じやすい“タイパ（タイムパフォーマンス）”に優れた癒やしです。渋谷で働く方々が、午後の会議やクリエイティブな作業により良いコンディションで臨めるよう、平日の日中に特化した時短設計と通いやすい価格帯のメニューを、新たに開始いたします。

仕事の合間が、“自分を整える”時間に。ビジネスと癒しが交差する、平日の「タイパ型」リフレッシュ始動。

「午後の仕事に向けて気持ちを切り替えたい」「とはいえ、時間はかけられない」

そんな現代ワーカーのニーズに応える、平日昼間限定の特別メニューが誕生しました。

提供するのは、わずか45分で没入感を味わえる「クイック頭浸浴」と「クイックヘッドスパ」。限られた隙間時間を、午後に向けた“戦略的なリフレッシュタイム”に変えてみませんか。

（※ロングヘア（鎖骨以上）の方は60分となります）

店内には無料Wi-Fiや電源を完備し、施術前後のPC作業も可能です。ただ休むだけでなく、午後をより良いコンディションで過ごすための「戦略的休憩」という新習慣を提案します。

１.話題の「頭浸浴」をタイパ良く｜45分で完結する平日昼間の新習慣「クイック頭浸浴」

日常のノイズを遮断し、お湯のベールに包まれる「無」の時間。

SNSで話題の「頭浸浴」が、多忙な平日の隙間時間を上質な没入体験へと導きます。

耳元で流れる柔らかな水の音と頭全体を包み込む温もりで、デスクワークで重たくなりがちな目元や首肩まわり、張りつめた感覚や気持ちをそっとオフにするようなリラックスタイムです。限られた45分で、気分まで軽やかに。単なる休憩を超えた、午後への心地よい切り替えを提案します。

２.思考を切り替える45分｜「クイックヘッドスパ」で午後を軽やかに

お昼休みや外出の合間に、頭と心を「整える」ための超効率メニューです。プロのスパ技術による心地よい刺激で頭皮をケアし、重たくなりがちな目元や気分をスッキリと感じられる時間をご提供します。「短い時間で、自分の変化を感じたい」忙しい現代人のための、ムダのない45分です。

サロンの感動を、日常に。髪質ケアのプロが選ぶ「COTA（コタ）」正規取り扱い開始

「癒髪-yukami-」のサロンケア × COTAのパーソナルケアで、毎日のヘアケア体験をより豊かに

「サロン帰りの仕上がりを、もっと長く楽しみたい」。そんなお客様の声に寄り添い、このたび髪と頭皮のケアにこだわるサロン専売ブランド「COTA（コタ）」の正規取り扱いを開始いたしました。

１.プロが惚れ込んだ、成分と香りの調和「COTA」

数あるブランドの中から「癒髪-yukami-」がCOTAを選んだ理由は、髪の状態や個性に寄り添う処方設計と、気分を切り替えるきっかけとなる香りの心地よさにあります。

今回導入したCOTAシリーズは、日々のケアを通じて髪にうるおいを与え、すこやかなコンディションを保つことを目指したラインナップです。

サロンでのスパ施術にCOTAを取り入れることで、整えた髪の心地よさを、日々のご自宅ケアでも感じていただけます。自分を整える時間を大切にするすべてのワーカーへ。髪に触れるひとときまで心地よく感じられる体験を、渋谷からお届けしてまいります。

２.施術と連動する「オーダーメイド・ヘアケア」体験

癒髪-yukami-では、お客様一人ひとりの髪質や頭皮のコンディションを丁寧に確認することからスタートします。

- プロによるカウンセリング：その日の頭皮の状態や日常のお悩みをヒアリング- 最適なセレクト：豊富なラインナップの中から、スタイリストがシャンプー＆トリートメントをセレクト- 施術で体感：「頭浸浴」や「ヘッドスパ」と組み合わせることで、指通りや香りの心地よさをその場で体感

実際に使用したアイテムは、そのまま店内でご購入いただくことも可能です。

３.「家でのケア」が、次回のサロン体験を変える

サロンでのケアは、365日のうちのほんの一部です。だからこそ、毎日のホームケアが髪のコンディションを左右します。

「自分に合うヘアケアがわからない」という方には、施術を担当したスタイリストが、ライフスタイルに寄り添いながら、ご自宅で続けやすいケア方法をご提案いたします。

サロン専売品ならではの上質な使い心地と、心ほどける香りを、ぜひご自宅のバスタイムでもお楽しみください。

企業の福利厚生・法人利用にも対応

癒髪-yukami-では、

- 渋谷周辺企業様向けの福利厚生利用- 社員向けリフレッシュ施策- 日常のコンディションを整える時間づくりとしてのご利用も視野に入れたご提案を行っています。

「健康経営」や「ウェルビーイング」への関心が高まる中、美容院での頭皮ケアやヘッドスパをリフレッシュや気分転換の機会として福利厚生に取り入れる企業様も増えています。

法人利用・福利厚生としての導入については、内容やご利用方法に応じて、個別にご相談を承っております。

癒髪-yukami-について

「美しい髪は、頭皮環境から整える。」

癒髪-yukami-では、カットやカラーに「頭浸浴」や「ヘッドスパ」を掛け合わせ、土台づくりを大切にしています。

都会の喧騒から一歩離れた、和モダンの落ち着いた空間は、大人のための隠れ家のよう。小規模ならではの細やかなホスピタリティで、日常の合間に気持ちまで軽くなるリフレッシュタイムをご提案します。

【癒髪-yukami-が選ばれる3つの理由】- 渋谷駅徒歩1分の好アクセスお昼休みや予定の合間にも、無理なく立ち寄れる立地。- 夜22時まで営業仕事終わりなど、多忙な一日の締めくくりにも利用しやすい営業時間。- 本格的な頭皮ケア話題の「頭浸浴」と熟練のスパ技術を組み合わせ、髪と気分の切り替えを意識したケアを提供。

私たちはこれからも、働く方々のライフスタイルに寄り添い、日常の中で無理なく取り入れられる「自分を整える美容習慣」を提案し続けてまいります。

サロン概要

■問い合わせ先

株式会社Join（癒髪 -yukami- 運営）

担当：広報担当

Email：yukami-syougai-dpt@join-tokyo.co.jp

■会社概要

会社名：株式会社Join

所在地：東京都港区六本木4-5-11 SIX4階

代表者：代表取締役 橋岡 克仁

設立：2019年11月15日

事業内容：美容室の運営・美容関連商品の販売/キャリアコンサル・SES / イベント企画・運営

■サロン情報

店舗名：癒髪 -yukami-

所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-2 渋谷アルコーブ６F（渋谷駅 新南口 徒歩1分）

営業時間：10:00～22:00（不定休）

特徴：頭浸浴＆ヘッドスパによる頭皮ケア／髪質改善／一人のスタイリストが仕上げまで担当／和モダンの落ち着いた空間

参考サイト：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000780722/

オープン日：2025年11月1日