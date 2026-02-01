島根・鳥取で住宅を検討されている方、必見!!「TSK住まいるスクエアまつり‐住まいと暮らしEXPO2026‐」松江市くにびきメッセで2月15日開催

山陰中央テレビジョン放送株式会社

2/15（日）くにびきメッセに、山陰両県の「暮らしと住まいの企業32社」が大集合！

最新の住まいや暮らしのコンテンツが盛りだくさんのイベントです。

家族の未来を豊かにするイベントで最新情報を楽しく学ぼう！

また、先着400組様（午前午後各200組）限定、アンケート回答でパン処山奥のパンセット🥐プレゼント

詳しくは、イベントHP(https://tsksmilesquare-net.com/fes2026)をご覧ください。

イベントコンテンツはこちら

〇山陰の住宅メーカー15社と暮らしの企業の最新情報が学べるブース出展

各出展ブースでは、最新の住宅や暮らしのアイテム、サービスのご紹介。プレゼント企画やお楽しみ企画を実施。

〇体験型マルシェ『TSKくらしのマルシェ』

県内外からくらしにまつわるおしゃれな雑貨や家具が大集合！

ここでしかできないお箸作りやシルクスクリーン、木彫りのクマペイントワークショップもあり、大人も子供も楽しんじゃお！

〇ステージイベント

１.島根県出身の開運エンターテイナー出雲阿国による2026年開運おすすめ住まいるポイントトークショー

２.紙芝居アーティストよしとの紙芝居ステージ

３.FPの理想の戸建てトークショー

４.インテリアコーディネーターによる理想のインテリア紹介

〇プレゼント企画

・出展社ブースでスタンプをもらってコンプリートを目指せ！おしゃれ家電や家具が当たるチャンス！

・住まいづくり世帯を応援こどもと一緒に来場してくれたファミリーに、あったら嬉しい便利グッズやおもちゃが当たるドキドキわくわくのガチャガチャをご用意

開催概要

昨年開催時の会場の様子

名称：TSK住まいるスクエアまつり『住まいと暮らしEXPO2026inくにびきメッセ』

日時：2026年2月15日（日） 10:00～16:00

会場：くにびきメッセ 大展示場（松江市学園南1-2-1）

主催：TSKさんいん中央テレビ

イベント公式HP：https://tsksmilesquare-net.com/fes2026

住宅情報サイト：TSK住まいるスクエア・ネット(https://tsksmilesquare-net.com/)

住まいるスクエアネットInstagram：https://www.instagram.com/tsk_smilesquarenet/

【お問合せ先】 TSKさんいん中央テレビ 0852-20-8888（代）（平日9：30～18：00）