レシート撮影でVポイントがお得に貯まる「レシタメ」を提供開始！

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、「Vポイントアプリ」において、お買い物レシートの撮影でVポイントが貯まる新サービス「レシタメ」（https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/）を、2026年2月1日（日）より本格的に提供いたします。また、「レシタメ」のサービス開始を記念して、2026年2月5日（木）～2月11日（水）の期間中、Vポイントが最大50,000ポイント当たる「Vポイント公式Xアカウント フォロー＆リポストキャンペーン」を開催いたします。

レシタメサービスサイト：https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/

このたび、V会員の皆さまの日常生活に寄り添い、毎日のお買い物がより楽しく・お得になることを目指して、新サービス「レシタメ」を開始いたします。本サービスでは、対象商品を購入したレシートを撮影し、Ｖポイントアプリ上で送信することでVポイントが貯まります。これにより、Vポイント提携先に関わらず、さまざまなお店でのお買い物という日常的な行動を通じて、楽しく手軽にVポイントを貯められるようになりました。また、2026年春には新たに「なんでもレシート」を追加する予定です。「なんでもレシート」では、特定の商品に限らず、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどでのお買い物を通じて発行されるレシートを撮影することで、Vポイントが貯まります。

CCCMKHDは、スマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ（https://web.tsite.jp/app/official/tpointappli/）」を推進しています。Vポイントアプリでは、提示するとVポイントが利用できる「モバイルVカード」をはじめ、ポイントがお得に貯まる「Vカードクーポン」、提示回数と獲得ポイント数によって特典がもらえる「Vランク」など、多様なサービスを提供しています。お手元にVポイントカードをお持ちの方はVポイントアプリからV会員番号を登録することで、すぐに「モバイルVカード」をご利用いただけます。カードをお持ちでない方も、アプリ上で新規登録が可能です。この機会にぜひご登録いただき、「レシタメ」をお楽しみください。

「Vポイント公式Xアカウント フォロー＆リポストキャンペーン」を開催！

「レシタメ」の提供開始を記念し、X（旧：Twitter）のVポイント公式アカウントをフォローし、該当のポストをリポストすることで、抽選で最大50,000pt のVポイントが当たるキャンペーンを2月5日（木）から2月11日（水）まで開催いたします。Vポイントを楽しくお得に貯めることができる機会となっておりますので、ぜひご参加ください。

CCCMKHDは、ポイントと決済が融合した「Vポイント」がお客さまにとって親しみのある「みんなのポイント」となるよう、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

＜「レシタメ」サービス概要＞

・内容：「レシタメ」内に掲載されている対象商品のレシートを撮影することでVポイントが貯まる機能

・獲得ポイント数：商品によって獲得可能なVポイントは異なります。詳細は案件ページをご確認ください。

・提供日：2026年2月1日（日）

・ステップ：

（1）Vポイントアプリから「レシタメ」にアクセス

（2）案件一覧に遷移

（3）対象商品の案件詳細や期間を確認

（4）対象商品を購入

（5）参加条件の内容を読み取れるようレシートを撮影

（6）レシート送信後、アンケート回答にてVポイントを獲得

<キャンペーン概要＞

・キャンペーン名：Vポイント公式Xアカウント フォロー＆リポストキャンペーン

・特典：応募された方の中から抽選で1名様にVポイント50,000pt、3名様に1,000pt、 6名様に500ptをプレゼントいたします。

1等：Vポイント50,000ptを抽選で1名様にプレゼント

2等：Vポイント1,000ptを抽選で3名様にプレゼント

3等：Vポイント500ptを抽選で6名様にプレゼント

・期間：2026年2月5日（木）～2026年2月11日（水）

・応募方法：

（1）Vポイント公式X（旧：Twitter）アカウント(@vpoint_official)をフォロー

（2）対象ポストをリポスト

※ご応募にはX（旧：Twitter）アカウントが必要です。

※Vポイント公式X（旧：Twitter）アカウント（@vpoint_official）をフォローし、対象ポストをリポストすることで、この応募要項に同意の上、ご応募いただいたものとさせていただきます。

＜Vポイントアプリ 概要＞

（1）アプリダウンロード

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/t-site/id468976361

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ccc.Tsite

（2）Vポイントアプリ登録手順

・STEP1：Vポイントカードを用意（Vポイントカードをお持ちでない方は新規登録できます）

・STEP2：ログイン方法を選択（V会員番号を入力／Yahoo! JAPAN IDでログイン）

・STEP3：電話をかけて本人認証で登録完了（入力操作や会話の必要はありません）

（3）主な機能

・モバイルVカード（Vポイントが貯まる・使える、Vランクの確認、Vマネーの決済ができる）

・店舗検索（Vポイント提携先のお店を探すことができる）

・Vカードクーポン（Vポイントがお得に貯まるクーポンを配信）

・Vスタンプ（貯めたスタンプで豪華賞品やお得な特典に応募ができる）

・Vランク（称号に応じてさまざまな特典がもらえる）

・Vキセカエ（モバイルVカードを好きなデザインに着せかえできる）

・マイページ（保有Vポイント数やストア限定Vポイント、Vマネー残高等の確認ができる）

・各種キャンペーン情報