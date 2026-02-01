【大阪・松原市に待望の新店舗がオープン！】理容サービス 近商天美店　2月1日OPEN

株式会社WAKAMATSU

株式会社WAKAMATSU（本社：大阪府大阪市、代表取締役：若松 東克）は、本日2026年2月1日（日）に59店舗目となる「理容サービス」を近商ストア天美店にオープンいたしました。

お仕事帰りや、休日のお出かけ前、ふと思い立った時に。

いつでも安心して来ていただける、皆さまの”いつもの場所”でありたい。

そんな想いを込めて、この度「理容サービス 近商天美店」をオープンいたしました。

「理容サービス 近商天美店」3つの特徴

・圧倒的なコストパフォーマンス

カット 1,400円

カット＋シャンプーor顔そり 1,900円

カット＋シャンプー＋顔そり 2,300円（※価格はすべて税込）

と、日常的に通いやすい価格設定を実現。確かな技術を持つスタッフが、スピーディーかつ丁寧に仕上げます。

※表記金額は近商天美店の料金であり、一部料金が異なる店舗もあります。

・スマホで順番待ち。時間を有効活用

スマートフォンから簡単に受付ができる順番待ちシステムを導入。店舗で長く待つ必要がなく、自宅で待機やお買い物など、時間を有効に活用いただけます。

・幅広い世代に寄り添う「いつもの場所」

お子様からシニア世代まで、気取らずに「いつもの自分」でいられる空間を提供。ただ髪を切るだけでなく、日常の中で「心まで整う」体験をお届けします。

さらに地域の皆さまが気軽に立ち寄れ、髪も心も整う理容室として、より良いサービスをお届けできるよう邁進してまいります。 今後とも、近商天美店ならびに理容サービス各店をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

店舗情報

店舗名 ：理容サービス 近商天美店

オープン日：2026年2月1日（日）

所在地 ：〒580-0033 大阪府松原市天美南３丁目65－３

受付時間 ：9:00～18:00

HP ：https://www.waka-matsu.jp/barber/list/35/

スマホで順番待ち：https://miniapp.line.me/matoca/ticketing/3180/

理容サービスについて

理容サービスは「気軽に来れる、いつもの場所」をコンセプトに、IN THE BARBER、CUT SERVICEと共に、関西で50店舗以上展開しています。

理容サービスは、ただ髪を切るだけの場所ではなく、

「行くとスッキリする、こころも整う場所」

「気取らずに、いつもの自分でいられる場所」

「予約不要で、行きたいときに行ける場所」

皆さまの生活の一部でありながら、笑顔の循環が生まれる場所――そんな理容室であり続けます。

会社概要

会社名 ：株式会社WAKAMATSU

所在地 ：大阪市西区南堀江1-18-4

Osaka Metro南堀江ビル2F

設 立 ：1983年3月15日

代 表 ：若松 東克

事業内容：理容室・美容室の経営

公式HP ：https://www.waka-matsu.jp/

採用HP : https://www.waka-matsu.jp/recruit/barber/