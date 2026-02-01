【大阪・松原市に待望の新店舗がオープン！】理容サービス 近商天美店　2月1日OPEN

株式会社WAKAMATSU

株式会社WAKAMATSU（本社：大阪府大阪市、代表取締役：若松　東克）は、本日2026年2月1日（日）に59店舗目となる「理容サービス」を近商ストア天美店にオープンいたしました。



お仕事帰りや、休日のお出かけ前、ふと思い立った時に。


いつでも安心して来ていただける、皆さまの”いつもの場所”でありたい。


そんな想いを込めて、この度「理容サービス　近商天美店」をオープンいたしました。





「理容サービス 近商天美店」3つの特徴

・圧倒的なコストパフォーマンス


カット　1,400円


カット＋シャンプーor顔そり　1,900円


カット＋シャンプー＋顔そり　2,300円（※価格はすべて税込）


と、日常的に通いやすい価格設定を実現。確かな技術を持つスタッフが、スピーディーかつ丁寧に仕上げます。


※表記金額は近商天美店の料金であり、一部料金が異なる店舗もあります。



・スマホで順番待ち。時間を有効活用


スマートフォンから簡単に受付ができる順番待ちシステムを導入。店舗で長く待つ必要がなく、自宅で待機やお買い物など、時間を有効に活用いただけます。



・幅広い世代に寄り添う「いつもの場所」


お子様からシニア世代まで、気取らずに「いつもの自分」でいられる空間を提供。ただ髪を切るだけでなく、日常の中で「心まで整う」体験をお届けします。



さらに地域の皆さまが気軽に立ち寄れ、髪も心も整う理容室として、より良いサービスをお届けできるよう邁進してまいります。 今後とも、近商天美店ならびに理容サービス各店をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。


店舗情報

店舗名　　：理容サービス　近商天美店
オープン日：2026年2月1日（日）
所在地　　：〒580-0033 大阪府松原市天美南３丁目65－３
受付時間　：9:00～18:00
HP　　　 ：https://www.waka-matsu.jp/barber/list/35/
スマホで順番待ち：https://miniapp.line.me/matoca/ticketing/3180/


理容サービスについて

理容サービスは「気軽に来れる、いつもの場所」をコンセプトに、IN THE BARBER、CUT SERVICEと共に、関西で50店舗以上展開しています。


理容サービスは、ただ髪を切るだけの場所ではなく、


「行くとスッキリする、こころも整う場所」


「気取らずに、いつもの自分でいられる場所」


「予約不要で、行きたいときに行ける場所」


皆さまの生活の一部でありながら、笑顔の循環が生まれる場所――そんな理容室であり続けます。




会社概要

会社名　：株式会社WAKAMATSU


所在地　：大阪市西区南堀江1-18-4
　　　　　Osaka Metro南堀江ビル2F


設　立　：1983年3月15日


代　表　：若松 東克


事業内容：理容室・美容室の経営


公式HP ：https://www.waka-matsu.jp/


採用HP　: https://www.waka-matsu.jp/recruit/barber/