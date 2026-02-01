もみじ饅頭の老舗やまだ屋の新商品「月のワルツ」

株式会社やまだ屋

株式会社やまだ屋では、看板商品「桐葉菓（とうようか）」と同じもちもち生地を使用した、こだわりの３種類の餡を使用したお饅頭「月のワルツ」を限定販売いたします。

＜背景＞

観光土産からスーパーなどへの自食用と販路を広げてきた「もみじ饅頭」。

そのもみじ饅頭を超える大人気となっている、やまだ屋の看板商品「桐葉菓（とうようか）」。

そんな人気の桐葉菓と同じもちもち食感の生地を使用し、こだわりの餡の新商品「月のワルツ」。

仕事に家事や育児など、全力で頑張る女性のために開発された商品。

開発に先立ち、産官学連携でプロジェクトチームを立ち上げ。通常の物から考える商品開発ではなく、お客さま目線から商品を企画しました。

定番もみじ饅頭

やまだ屋自慢のこしあんは、何回も水でさらすことで雑味とえぐみを取り除き、うすい灰色が特徴。

大人気の桐葉菓

もみじ饅頭より大人気となっている看板商品「桐葉菓（とうようか）」

もちもち食感を追求した自慢の逸品。

＜こだわり＞

中身の餡もありとあらゆる餡とのマッチングを試食し、３種類に絞り込み食感も楽しめるアクセントのあるこだわりの餡とした。

もちもち感を追求した、もち粉１００％の生地は餡の糖度や粘度の調整が難しく、数十回の試行錯誤の果てに辿り着いた至高の逸品。

パッケージも新たなターゲットである頑張る女性を意識して、これまでにないデザインや素材を選択。

天面にはホログラムを使用し、きらびやかな中に可愛らしさや特別感を演出。

温かみのある手触りのよい紙を使用し、ラインナップにない落ち着いた紺色のパッケージには２２時＝夜、月を連想させるウサギが楽く踊る様子で自分だけのワクワク感を表現。

あえて３個入のみとして、新たな価値の提案を試みる。

新たなニーズに応える為に開発された「月のワルツ」

〇商品詳細

商品名：「月のワルツ」

規格：３個入（濃い抹茶あずき、ショコラレモン、つぶつぶいちご）

価格：８８０円（税込）

販売期間：2026/2/8（日）～4月下旬 ※無くなり次第終了

販売店舗：やまだ屋直営店及び自社ECサイト

数量限定、期間限定、販売店舗限定

内容：もみじ饅頭より人気となっている、やまだ屋を代表する銘菓「桐葉菓（とうようか）」と同じもっちもち食感の生地を使用し、食感も楽しめる３種類のこだわりの餡を使用したご褒美やプレゼントにおすすめなお饅頭。

仕事に家事、育児に疲れた女性に贈る「２２時ご褒美スイーツ」。

パッケージも今までのラインナップとは違い、高級感の中に可愛らしさのあるデザイン、温かみのある手触りなどで特別感を演出。

◆濃い抹茶あずき・・・通常の５倍量の抹茶を贅沢に使用した抹茶あんと、あずきの蜜煮で奥行きのある味わいに。

◆ショコラレモン・・・芳醇なカカオ香る深いビターな味わいのチョコあんに、爽やかなレモンピールをプラス。

◆つぶつぶいちご・・・いちごを丸ごと絞ったピューレ入りの甘酸っぱいあんは、いちごのつぶつぶ感がアクセント。

濃い抹茶あずき

ショコラレモン

つぶつぶいちご

月のワルツ