日本ジャズ界の至宝・渡辺貞夫、音楽生活75周年と93歳の誕生日を記念し、1960年代の伝説的名盤10タイトルを初のデジタル解禁！ 2026年2月1日(日)より全世界一斉配信開始
日本コロムビア株式会社は、世界的なジャズ・サックス奏者である渡辺貞夫の音楽生活75周年、および93歳の誕生日を記念し、1960年代後半に発表された初期の傑作アルバム10タイトルを、2026年2月1日(日)より初めてデジタルリリース(ダウンロードおよびサブスクリプション)いたします。
■時代を創った「TAKT」レーベルの第一弾を含む豪華ラインナップ
今回のデジタルリリースは、日本初のジャズ専門レーベル「TAKT(タクト)」の第一弾作品として発売され、日本中にボサノバブームを巻き起こした歴史的名盤『Jazz ＆ Bossa』を筆頭に、1960年代後半の活動を凝縮した10作品です。
2026年は渡辺貞夫にとって音楽生活75周年という記念すべき年であり、大規模な全国ツアーも予定されています。93歳を迎えてなお現役で走り続ける彼の原点とも言える名演の数々が、ついに主要音楽配信サービスを通じて全世界で視聴可能となります。
■デジタルリリース詳細
・配信開始日：2026年2月1日(日) ※渡辺貞夫 93歳の誕生日
・配信地域：全世界
・配信形態：ダウンロード、サブスクリプション
・主要配信サービス：Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music 等
■配信対象タイトル(全10作品)
◆COKM-46208
「家路(Goin' Home)」／渡辺貞夫(1966年6月)
アメリカ留学から帰国してまもない時期に録音された渡辺貞夫の最高傑作。
演奏：渡辺貞夫(as),宮間利之とニューハード,八城一夫トリオ
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/GoinHome
１．家路
２． マイ・フェイヴァリット・シングス
３． ロシアより愛をこめて
４． アンド・アイ・ラブ・ハー
５． ショーほど素敵な商売はない
６． 酒とバラの日々
７． エミリー(卑怯者の勲章より)
８． いそしぎ
９． アイ・フィール・プリティ
10． 踊り明かそう
◆COKM-46209
「JAZZ & BOSSA」 ／渡辺貞夫(1967年2月)
バークレイ音楽院への留学を終えた渡辺貞夫が挑んだTAKTレコード、記念すべき第一作品。日本の ジャズLPとして初めてベストセラーとなり、渡辺貞夫の人気を決定づけた。
演奏：渡辺貞夫(as,fl),菊地雅章(p,rib),中牟礼貞則(g),萩原栄次郎(b),富樫雅彦(ds),宮田英夫(cabasa)
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/JAZZBOSSA
1.アメリカ
2.タブー
3.イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ
4.アイ・ミーン・ユー
5.ヴァン・ミュージック・ブレイクのテーマ
6.ヘーザ-祈り-
7.ソング・オブ・ザ・ジェット
8.フェリシダージ
9.キューピッズ・ソング
10.遅かったならごめんなさい
11.カーニヴァルの朝(黒いオルフェ)
◆COKM-46210
「マイ・ロマンス ～サダオ・プレイズ・バラッド～」／渡辺貞夫(1967年)
日本のジャズの出発点と言えるアルバム。スタンダードソングを集めたバラード集。
渡辺貞夫が自由な音楽の幅をさらに広げ始めた。70年代のフュージョンブームの始まりを予見させるアルバム。
演奏：渡辺貞夫(as,fl),菊地雅章(p,rib),中牟礼貞則(g),萩原栄次郎(b),富樫雅彦(ds),宮田英夫(cabasa)
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/MyRomance
1.ゼイ・セイ・イッツ・ワンダフル
2.マイ・ロマンス
3.時には母のない子のように
4.ワンス・アポン・ア・サマータイム
5.ナイチンゲール・サング・イン・バークレイ・スクエア
6.イッツ・イージー・トゥ・リメンバー
7.ヒアズ・ザット・レイニー・デイ
8.リトル・ガール・ブルー
9.愚かなりわが心
10.ザッツ・オール
11.スプリング・イズ・ヒア
12.アイ・ソウト・アバウト・ユー
13.オールド・フォークス
◆COKM-46211
「イベリアン・ワルツ ／渡辺貞夫＆チャーリー・マリアーノ」(1967年8月)
アジアン・ミュージックからの影響を随所に見せながら、緊張感あふれるソロを繰り広げる。
バークレイ音楽院の先輩であり互いにリスペクトしあうチャーリー・マリアーノと渡り合ったリアル・ジャズ・アルバム。
演奏：渡辺貞夫(as,indean-fl),チャーリー・マリアーノ(as,nagasvaram),菊地雅章(p),富樫雅彦(ds),原田政長(b)
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/IberianWaltz
1.イベリアン・ワルツ
2.アイ・ソウト・アバウト・ユー
3.竜安寺の石庭
4.ゴッド・ハズ・マーシー
◆COKM-46212
「ボサ・ノヴァ・コンサート」 ／渡辺貞夫(1967年10月)
全曲ボサ・ノヴァ・ナンバーで構成されたコンサートの実況録音盤。
日本に「ボサ・ノヴァ」を広めたのはまさに渡辺貞夫の功績によることを確信させる。
演奏：渡辺貞夫(as,fl),菊地雅章(p,rib),富樫雅彦(ds),原田政長(b),中牟礼貞則(g),宮田英夫(cabasa),
高珠恵ストリングス(str)
於：1967年7月4日 東京新宿厚生年金ホール
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/BossaNova1967
1.フェリシダード(オープニング)
2.オ・グランジ・アモール
3.ユー・アンド・アイ
4.ヒアズ・ザット・レイニー・デイ
5.イパネマの娘
6.おいしい水
7.ヘーザ～祈り～
8.アラストン～地引き網～
9.白い波
10.エミリー
11.ロシアより愛をこめて
12.コルコヴァード～フェリシダージ
13.ソ・ダンソ・サンバ
◆COKM-46213
「ウィ・ガット・ア・ニュー・バッグ」 ／渡辺貞夫＆チャーリー・マリアーノ(1968年5月)
インド伝統音楽を題材としたチャーリー・マリアーノとのコラボレート作第3弾。
渡辺貞夫がワールドミュージックに開眼するきっかけともなった問題作。
演奏：渡辺貞夫(as,indean-fl),チャーリー・マリアーノ(as,nagasvaram),菊地雅章(p),
原田政長(b),渡辺文男(ds),増尾好秋(g),紙上理(b)
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/WeGotaNewBag
1.ラガム・シンスバイラヴィ
a)パラヴィ
b)アヌパラヴィ
c)サラナム
2.クンジ・クンジペシ・マシ・マヤククム
3.ラメント
4.パリセード
5.ユー・アー・マイ・ハーツ・ディライト
◆COKM-46214
「ブラジルの渡辺貞夫 」／渡辺貞夫(1968年11月)
サンパウロきってのアルト奏者ジョセフ・フェレイラ率いるブラジリアン・エイトとの自身初のブラジル録音盤。本場のリズム隊と繰り広げるボサ・ノヴァ・サウンド。
演奏：渡辺貞夫とブラジリアン・エイト
於：1968年7月15日 ブラジル サンパウロ録音
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/BrazilianFriends
1.ビン・ボン
2.イ・ナーダ・マイス
3.ジェキバウ(かわいい蝶々)
4.私とそよ風
5.かわった小舟
6.リズム
7.悲しみ
8.カロリーナ
9.浜辺のボッサ
10.モストラ・モレーナ
11.かるい気持ちで
12.リズム
◆COKM-46215
「サダオ・プレイズ・バカラック・アンド・ビートルズ」 ／渡辺貞夫(1969年3月)
渡辺貞夫、バート・バカラックとビートルズの楽曲のカバー集。
演奏：渡辺貞夫(as),日野皓正(tp),伏見哲夫(tp),鈴木弘(tb),今井尚(tb),市浦靖(btb),増尾好秋(g),鈴木良夫(org,hpsi),渡辺文男(ds),池田良夫(b.eb),今村裕司(perc) 他
於：1968年11月8日 東京サンケイホール 他
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/SadaoPlays
1.ルック・オブ・ラヴ
2.マジカル・ミステリー・ツアー
3.汽車と船と飛行機と
4.涙の乗車券
5.ウォーク・オン・バイ
6.アイ・アム・ザ・ウォルラス
7.ヒア・ゼア・アンド・エヴリウェア
8.ブルー・ジェイ・ウェイ
9.リーチ・アウト・フォー・ミー
◆COKM-46216
「ミュージック・ブレイク 」／渡辺貞夫(1969年6月)
ボサ・ノヴァ・コンサートの未収録曲集。
演奏：渡辺貞夫(as,fl),菊地雅章(p,rib),富樫雅彦(ds),原田政長(b),中牟礼貞則(g),宮田英夫(cabasa),高珠恵ストリングス(str)
於：1967年7月4日 東京新宿厚生年金ホールでの実況録音盤。
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/MusicBreak1967
1.フェリシダード
2.メディティション
3.ソング・オブ・ジェット
4.ボニータ
5.トレイン・サンバ
6.ドラリシ
7.ミュージック・ブレイク
8.マシュ・ケ・ナダ
9.イット・マイト・アズ・ウエル・ビー・スプリング
10.オルフェのサンバ
11.フェリシダード
◆COKM-46217
「チャーリー・パーカーに捧ぐ」 ／渡辺貞夫(1969年9月)
チャーリー・パーカーを敬愛する渡辺貞夫が、彼の13回忌を偲ぶコンサートの追悼記念実況盤。ゲストとして日野皓正氏も1曲参加している。
演奏：渡辺貞夫(as),八城一夫(p),原田政長(b),渡辺文男(ds),ゲスト：日野皓正(tp)
於：1969年3月15日 銀座ヤマハホールでの実況録音盤
配信URL： https://SadaoWatanabe.lnk.to/CharlieParker1969
1.パーカーズ・ムード
2.ア・ソング・フォー・バード
3.エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー
4.言い出しかねて
5.オー・プリヴァーヴ
6.あなたなしでは
