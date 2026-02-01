【 名鉄トヨタホテル 】 ＼ 三河地区初開催 ／ ナジャ・グランディーバ ディナーショー 2026年5月10日（日）

株式会社名鉄ホテルホールディングス

名鉄トヨタホテル（愛知県豊田市、総支配人：恒川幸三、客室数：99室）では、 ナジャ・グランディーバを迎え『ナジャ・グランディーバとお洒落な仲間たちディナーショー』を2026年5月10日(日)に開催いたします。ドラァグクイーン界のトップスター「ナジャ・グランディーバ」とお洒落な仲間たちのホットでセクシーなスペシャルイベントをお楽しみください。

【 ナジャ・グランディーバとお洒落な仲間たちディナーショー 】

開催日 ：2026年5月10日(日)

時 間 ：昼 [受付]11：30～ [お食事] 12：00～ ［ショー］13：15～

夜 [受付]16：00～ [お食事] 16：30～ ［ショー］17：45～

会 場 ：名鉄トヨタホテル７階 金扇の間

料 金 ：大人 20,000円（全席指定）

※価格には税金・サービス料が含まれております

※未就学児の入場はお断りさせていただきます

※駐車料金無料サービスあり

お食事 ：和洋折衷コース / フリードリンク

★予約開始：2026年2月1日(日) 10：00～★

予約受付について

名鉄トヨタホテル 企画宣伝部 TEL（0565）35-4629（営業部）

予約開始：2026年2月1日(日) 10：00～

HP：https://www.toyota-hotel.co.jp

プロフィール

ナジャ・グランディーバ

ドラァグクイーン界のトップスター。パワフルで優美なパフォーマンスで多くの人を魅了し続ける。テレビやラジオ など様々なメディアに多数出演し、ユーモアを交えたトークや時に知的な発言で幅広い世代から支持されている。

【 名鉄トヨタホテル 】 豊田市駅直結。 くつろぎと利便性を兼ね備えたシティホテル。

落ち着いた色調のゲストルームで、ゆったりと寛ぎのひとときをお過ごしください。ビジネスや観光の拠点として最適な立地で、周辺にはトヨタ産業技術記念館や豊田スタジアムなど魅力的なスポットも多数ございます。美味しい料理をご提供するレストラン、各種ご宴会、そして顔合せ・お食事会まで、幅広いニーズにお応えする機能性と最高のホスピタリティをご提供いたします。名鉄豊田市駅に直結しており、アクセスも抜群です。 心に残るひとときを、名鉄トヨタホテルでお過ごしください。

オフィシャルウェブサイト :https://www.toyota-hotel.co.jp/オフィシャルInstagramアカウント :https://www.instagram.com/meitetsutoyotahotel/