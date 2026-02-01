『ふつうの軽音部』描きおろしイラスト解禁！

出内テツオ描きおろし「ふつうの軽音部 × TOWER RECORDS」キーヴィジュアル

　タワーレコードは、連載2周年を迎えた『ふつうの軽音部』とのコラボカフェをTOWER RECORDS CAFE 池袋店、梅田NU茶屋町店にて2月20日（金）から開催します。



　『ふつうの軽音部』はジャンプ＋（集英社）で2024年1月から連載している、軽音部を題材とした漫画作品今回のコラボカフェでは「鳩野ちひろのまかない町中華タンメン」や「幸山厘の神に捧げる（機）熟成さつまいもとリンゴのクレープ」など、物語やキャラクターから着想を得たメニューを展開します。また当コラボのために同作の作画担当である出内テツオ先生がオリジナルイラストを描きおろし。これを使用した限定グッズの販売や、特典の配布も行います。



「ふつうの軽音部 × TOWER RECORDS CAFE」特設ページ


https://tower.jp/article/news/2026/02/01/c101(https://tower.jp/article/news/2026/02/01/c101)


【店舗情報/開催期間】


■TOWER RECORDS CAFE 池袋店


公式X：https://x.com/TRC_Ikebukuro


開催期間：前期2月20日（金）～3月6日（金） 後期 3月7日（土）～3月22日（日）



■TOWER RECORDS CAFE 梅田NU茶屋町店


公式X：https://x.com/TRC_NUchaya


開催期間：前期2月20日（金）～2月27日（金） 後期 2月28日（土）～3月8日（日）



※前期と後期で特典のデザインが異なります。



【コラボメニュー】


■FOOD



鳩野ちひろのまかない町中華タンメン

内田桃のボリューム満点！からあげ乗せすたみな丼

・鳩野ちひろのまかない町中華タンメン　1,990円（税込）


・内田桃のボリューム満点！からあげ乗せすたみな丼　1,990円（税込）



■SWEETS



幸山厘の神に捧げる（機）熟成さつまいもとリンゴのクレープ

藤井彩目のツンデレコーヒーゼリーパフェ

・幸山厘の神に捧げる（機）熟成さつまいもとリンゴのクレープ　1,790円（税込）


・藤井彩目のツンデレコーヒーゼリーパフェ　1,790円（税込）



■DRINK



鷹見項希のハロウィンライブ・バタフライピーソーダ

田口流哉の不憫なコーラ（コーヒー）フロート

・鷹見項希のハロウィンライブ・バタフライピーソーダ　990円（税込）


・田口流哉の不憫なコーラ（コーヒー）フロート　990円（税込）



遠野元の片想いピーチチョコレートミルク

水尾春一のHAPPY BIRTHDAY炭酸水

・遠野元の片想いピーチチョコレートミルク　990円（税込）


・水尾春一のHAPPY BIRTHDAY炭酸水　990円（税込）



■BIRTHDAY（期間限定）



内田桃のお誕生日ピーチケーキ

水尾春一のお誕生日オペラケーキ

・内田桃のお誕生日ピーチケーキ　1,790円（税込）


販売期間：3月1日（日）～3月5日（木）


・水尾春一のお誕生日オペラケーキ※池袋店のみ実施　1,790円（税込）


販売期間：3月18日（水）～3月22日（日）



※メニューは通期にて提供します。※各メニューのご注文数には上限を設けています。詳しくは特設ページでご確認いただけます。



■TAKEOUT



オリジナルテイクアウトドリンク

オリジナルテイクアウトドリンク　980円（税込）



【オリジナル特典】


■コラボカフェ予約特典


コラボカフェをご予約のうえ、ご来店された方に予約席数分のバックステージパス風ミニステッカーを差し上げます。



前期（全1種）

後期（全1種）


■メニュー注文特典


コラボメニューのご注文1点ごとに、トレーディングカードをランダムで1枚お渡しします。また、3点セット＜コラボフード1品＋コラボスイーツ1品＋コラボドリンク1品＞をご注文の場合は、お好きなデザインのメニュー注文特典を1枚追加でお渡しします。



前期ミュージックプレイヤー風イラストカード（全8種）


後期フィルム風クリアしおり（全8種）


■バースデー限定特典


バースデーメニューのご注文1点ごとにポストカードを1枚お渡しします。



内田桃

水尾春一

内田桃　期間：3月1日（日）～3月5日（木）


水尾春一※池袋店のみ実施　期間：3月18日（水）～3月22日（日）



■購入特典


「ふつうの軽音部」関連商品、コラボメニュー、テイクアウトメニューを3,000円（税込）ご購入ごとに特典チケット風カードをランダムで1枚お渡しします。



特典チケット風カード（全8種）


【コラボグッズ】





・描き下ろしBIGアクリルスタンド（全4種）各1,925円（税込）


・描き下ろしアクリルジオラマ（全1種）4,070円（税込）


・描き下ろしイラストカードセット（全1種）1,100円（税込）


・レコード風コースター（全2種）各2,530円（税込）


・マグカップ（全1種）1,980円（税込）


・Tシャツ（全2種）各4,400円（税込）


・描き下ろし缶バッチコレクション（全8種）単品：495円（税込）/全種セット：3,960円（税込）


・描き下ろしアクリルキーホルダーコレクション（全8種）単品：660円（税込）/全種セット：5,280円（税込）


・描き下ろしミニフォトカードコレクション（全8種16絵柄/1パック2枚入り）単品：440円（税込）/全種セット：3,520円（税込）


・ステッカーコレクション（全16種）単品：440円（税込）/全種セット：7,040円（税込）


・アクリルネームバッジコレクション（全8種）単品：660円（税込）/全種セット：5,280円（税込）


・アクリルヘアゴムコレクション（全8種）単品：990円（税込）/全種セット：7,920円（税込）



※TOWER RECORDS CAFEでの店頭販売分はコラボカフェ店内にてご飲食された方のみ購入可能です。予約チケットをお持ちの方を除き、グッズ購入のみのご利用は出来ません。※数に限りがあり、先着でなくなり次第終了となります。※コラボカフェにおけるグッズの品切れおよび再入荷の情報は、各店のX（旧Twitter）にてお知らせします。なお、タイミングによってはお知らせ前に品切れならびに再入荷となる場合があります。