あの“大型新人”森くんが帰ってくる！？小倉史也さん出演！JTが描く「心の豊かさ」新企業CMが2月2日(月)よりTV放送開始

日本たばこ産業株式会社

JTは、2026年2月2日(月)より、新企業広告CM「豊かな心を考える午後」篇のTV放送を全国で開始します。

JTは「心の豊かさを、もっと。」というJT Group Purposeのもと、いつも、これからも、多くのお客様やパートナーとともに、さまざまな事業や取り組みを通じて、社会において「心の豊かさ」を育んでいきたいと考えています。本CMではその考えに基づいたJTの活動の一部を紹介します。

「豊かな心を考える午後」篇には、JTの過去の企業広告シリーズで多くの反響をいただいたキャラクターが再登場。CMはすでにJT公式ウェブサイトおよびJT公式YouTubeチャンネルにて公開していますが、視聴者の皆様からのご好評の声を受け、このたび満を持してテレビ放送が決定しました。

先輩（吉田）役は土佐和成さん、森くん役は小倉史也さんが引き続き演じます。お二人の軽やかな掛け合いにご注目ください！

新CM概要

キャスト：吉田役 土佐和成、森役 小倉史也

タイトル：「豊かな心を考える午後」篇

秒数：30秒

放映開始日：2026年2月2日(月)

楽曲：「午後の森」

作曲：まつきあゆむ

歌唱：阿児万寿美

新CM動画

■「豊かな心を考える午後」篇30秒

（YouTube URL : https://youtu.be/EgwT3TQU_ek?si=IJ3RE0y5k8YwzmKZ ）

ストーリー：考え事をしていた吉田は、ベンチに座って空を見上げている後輩・森くんに気づきます。

自分と向き合うこと、五感を使うこと、新しい何かに出会うこと。

そんなさまざまな「心の豊かさ」について考える吉田の隣で、森くんがふと口にした一言が、吉田の心に小さなきっかけを残します。

いつも通り森くんに返事をしながら、吉田は、自分なりの心の豊かさを見つけていける気がするのでした。

出演者プロフィール

CMに登場するJTの製品・サービス

吉田役：土佐 和成森役：小倉 史也

■fufuly：呼吸するクッション | fufuly 【フフリー】(https://www.breather.co.jp/brands/fufuly/)

■KAORIUM：KAORIUM | 香りの超感覚体験をつくる SCENTMATIC（セントマティック）(https://scentmatic.co.jp/kaorium/fragrance)

■MOMENTIA：トップページ | Momentia(https://momentia.jp/)