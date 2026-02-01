Jリーグ百年構想リーグ2月6日（金）開幕記念！「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」第1弾として、本日2月1日（日）より1週間限定で『キャプテン翼』全話無料公開！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、2月6日（金）に明治安田Jリーグ百年構想リーグが開幕することを記念して、「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」を開催。第1弾として本日2月1日（日）から2月7日（土）まで、『キャプテン翼』（高橋陽一／集英社）の全話無料キャンペーンを開催します。

■特設サイト：https://manga.line.me/lp/event/legend_soccermanga_muryo(https://manga.line.me/lp/event/legend_soccermanga_muryo)

Ｊリーグは、2026年2月6日（金）に開幕する明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの開催を記念し、2026年2月から3月にかけて行われる開幕期の対象試合において、クラブごとにデザインされた特製ブランケット（全クラブ60種類に加え、Ｊリーグ版1種類の61種類）合計76万枚を来場者の皆さまにプレゼントします。

ブランケットのデザインには、日本が世界に誇るサッカーマンガ『キャプテン翼』をはじめ、近年国内外で絶大な人気を誇る『ブルーロック』（金城宗幸/ノ村優介／講談社）『アオアシ』（小林有吾／小学館）の3つの作品とのコラボレーションが実現。シーズン移行という大きな転換点を経て、Ｊリーグが今後さらに成長し、世界を驚かせるという意思を、3作品の主人公が放つ力強いシュートと重ね合わせ、メッセージとして発信されます。

「LINEマンガ」においても、明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕を記念し、「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」を実施します。

第1弾として幕開けを飾るのは、『キャプテン翼』の全話無料キャンペーンです。本日2月1日（日）から2月7日（土）まで、「LINEマンガ」アプリにて1週間限定でお楽しみいただくことができます。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で10,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンを実施します。Jリーグ公式Xアカウントと「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、「LINEマンガ」公式Xの該当ポストをリポストすると、抽選で10,000円分のマンガコインが当たります。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

更に第2弾として、2月6日（金）から2月19日（木）までの14日間『ブルーロック』が初の50話無料キャンペーン、第3弾として2月16日（月）から3月1日（日）までの14日間『アオアシ』の132話無料キャンペーンを開催いたします。

明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕と合わせて、『キャプテン翼』『ブルーロック』『アオアシ』もお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■第1弾：『キャプテン翼』全話無料キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて、『キャプテン翼』が本日2月1日（日）より話単位で全話無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S153905

開催期間：2026年2月1日（日）～2026年2月7日（土）23：59

■第2弾：『ブルーロック』無料話増量キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて、『ブルーロック』が2月6日（金）より話単位で50話無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S106967

開催期間：2026年2月6日（金）0:00～2026年2月19日（木）23：59

■第3弾：『アオアシ』無料話増量キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて、『アオアシ』が2月16日（月）より話単位で132話無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S116475

開催期間：2026年2月16日（月）0：00～2026年3月1日（日）23：59

■「LINEマンガ」公式Xキャンペーン概要

Jリーグ公式Xアカウント（https://x.com/J_League）と「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォローし、「LINEマンガ」公式Xの該当ポストをリポストすると、抽選で10,000円分のマンガコインが当たります。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2026年2月1日（日）～2026年2月7日（土）23：59

■明治安田Ｊリーグ百年構想リーグとは

本大会は2026/27シーズンのシーズン移行を前に、4か月間で開催する大会です。1993年に開幕し33年を経たＪリーグが、シーズン移行という大きな節目を迎えてからも、サッカーの普及やスポーツ文化の振興をはじめとする理念の実現に取り組み続ける強い決意を反映し、「Ｊリーグ百年構想～スポーツで、もっと、幸せな国へ。」というＪリーグの理念を分かりやすく伝えるために掲げてきたスローガンを本大会の名称に採用しました。

地域に根ざしたスポーツクラブを目指して、開幕時10クラブでスタートしたＪクラブの輪は、2025年には全国各地で60クラブに広がりました。

Ｊ１は東西、Ｊ２・Ｊ３は東西南北、それぞれのグループでの戦いが繰り広げられる今回の大会は、わが町のクラブが60クラブまで広がったからこそ実現できる大会です。Ｊリーグ百年構想の実現に向け、これからのＪリーグがこれまで培った数々の歴史とともに地域の名前を掲げ、世界の舞台へ挑戦できるフィールドへと、さらに発展し続ける未来への意思も込められています。

■大会特設サイト

https://www.jleague.jp/special/2026specialseason/

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年9月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower