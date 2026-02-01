【岡山大学】岡山大学「2026年2月留学成果報告会」〔2/12,木 岡山大学津島キャンパス〕
2026（令和8）年 2月 1日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、岡山大学短期留学プログラムEPOK（Exchange Program Okayama）から帰国した学生がそれぞれの大学の様子や留学生活について発表する「留学成果報告会」を、2026年2月12日（木）13:00～14:30に本学津島キャンパスで開催します。
EPOK（Exchange Program Okayama）とは、岡山大学が全学部の学生を対象に募集・実施する、交換留学制度です。本学との学術協定に基づく派遣先大学は、現在63大学あります。（2025年4月時点）
海外留学に興味のある方は、今後の留学の参考に、ぜひご参加ください！
【日 時】
2026年 2月 12日（木）13:00～14:30
【場 所】
岡山大学津島キャンパス（東） 一般教育棟A11教室
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html
【スケジュール】
13:10～13:30
グアム大学、南オレゴン大学(米国)
13:30～13:40
ハノーファー大学（ドイツ）
13:40～13:50
カセサート大学(タイ)
14:10～14:20
ヴェネツィア・カフォスカリ大学（イタリア）
14:20～14:30
ケント大学(英国)
【対象者】
どなたでもご参加いただけます。
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer_20260212.png
◆参 考
・岡山大学交換留学（EPOK派遣）
https://intl.okayama-u.ac.jp/outbound/studyabroad/sa/epok/
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 国際教育推進課 スタディー・アブロード部門
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-8552
E-mail：ryugaku◎adm.okayama-u.ac.jp
※◎を＠に置き換えてください。
Instagram：岡大生の海外留学 @okayama.ryugaku
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3772.html
