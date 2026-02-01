【岡山大学】池田家文庫こども向け岡山後楽園発見ワークショップ〔2/15,日 岡山後楽園〕
2026（令和8）年 2月 1日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学図書館では、教育学部との共催で、「池田家文庫こども向け岡山後楽園発見ワークショップ」を、2026年2月15日（日）10:00～12:30に岡山後楽園で開催します。
このワークショップでは、岡山大学のお兄さん・お姉さんと一緒に後楽園を探検したり、巨大絵図（複製）の上を歩いたりして、後楽園の今と昔を発見します。よろしくお願い申し上げます。
【日 時】
2026年 2月 15日（日）10:00～12:30
【受 付】
岡山後楽園 正門前 9:30～9:50
【場 所】
岡山後楽園 鶴鳴館および園内
（〒703-8257岡山県岡山市北区後楽園1-5）
https://okayama-korakuen.jp/goriyo/access.html
【対象者】
小学生（保護者同伴）・中学生
※内容はおおむね小学4年生以上向けです。
【人 数】
こども20人程度（先着順、定員にて締切）
【参加料】
無料。
ただし、保護者は入園料が必要。
【お申込み方法】
事前に予約が必要です。（下記「申込方法」参照）
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
a. 申込フォームから申込む
https://forms.office.com/r/6G1tGXeCZg
b. チラシ裏面の申込書をFAXにて送信
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/documents/WS2025winter.pdf
c. 下記事項すべてをご記入し、申込先までメールで送付
＝＝＝＝＝申込時記載事項＝＝＝＝＝
件名：後楽園ワークショップ申込
１）参加を希望されるお子様のお名前（よみがな）
２）ご所属の小・中学校名
３）学年
４）性別
５）連絡先（電子メール、電話番号）
※連絡先は最も連絡が取りやすいものをご記入ください。時間帯によって異なる場合はその旨ご記入ください。
６）同行者の人数：大人の人数、こども（未就学児）の人数および年齢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※開催1週間までに参加確認の連絡をさせていただきます。連絡がない場合は申込が届いておりませんので、ご連絡ください。
※個人情報を当ワークショップの連絡以外に利用したり、第三者へ提供したりすることは一切ありません。
※当ワークショップでは写真・ビデオ撮影を行い、報告・広報等のためウェブなどに掲載する場合があります。あらかじめご了承ください。
【注意事項】
寒さ対策は各自でお願いします。
【ポスター】
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/documents/WS2025winter.pdf
【主 催】
岡山大学教育学部
岡山大学図書館
【後 援】
岡山市教育委員会
岡山県教育委員会
後楽園魅力向上委員会
◆参 考
・岡山大学図書館
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html
・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部
http://edu.okayama-u.ac.jp/
・岡山後楽園
https://okayama-korakuen.jp/
◆参考情報
・【岡山大学】池田家文庫こども向け岡山後楽園発見ワークショップを開催
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003238.000072793.html
岡山大学図書館（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学図書館 アカデミックサポートグループ
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7322
FAX：086-254-6152
E-mail：fbg7322◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3766.html
