【岡山大学】インドネシア国立スラバヤ大学訪問団が岡山大学を訪問

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年1月21日、部局間協定校であるインドネシアの国立スラバヤ大学より、医学部長をはじめとする、言語文化学部長、食料安全保障学部長、教育学部長、経済学部長、法学部長らの訪問団が本学を訪れ、鈴木孝義副学長（国際・同窓会担当）への表敬訪問および本学の関係学部長との懇談会を実施しました。併せて、インドネシアが最重点国となっている文部科学省受託事業「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業」の紹介を行いました。



今回の訪問には、本学の卒業生でもある同大のPradini Puspitaningayu准教授（工学部）も同席し、今後も、母国の後輩学生の岡山大学への留学を後押ししていきたいとの意欲的な発言がありました。



学部長との懇談会には、和田淳医学部長、田中共子文学部長、一瀬勇規農学部長および桑原敏典教育学部副学部長が参加し、各部局における今後の交流の可能性について活発な意見交換が行われました。



また懇談の中で、Syafi’ul Anam言語文化学部長からは、同大には日本語専攻コースが設置されており、登録学生数は約1,000人に上ることが紹介されるとともに、インドネシアにおける日本留学への高い関心と実現の可能性について言及がありました。



国立スラバヤ大学と本学は、2023年に環境生命自然科学研究科との間で部局間協定を締結して以降、工学分野を中心に活発な交流を継続しています。今後は、新たな分野における学術・研究交流のさらなる連携強化が期待されます。





〇日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業（東南アジア）

本学は、令和6年度より文部科学省「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業（東南アジア）」を受託し、5年間で、ASEANからの留学生数を2倍（103,861人）にすることを目標に事業を進めています。

現在は、ミャンマーのヤンゴンとマンダレー、タイのバンコク、カンボジアのプノンペン、ラオスのビエンチャン、インドネシアのジャカルタ、スラバヤ、インドネシア大学、マレーシアのクアラルンプールに事務所を構え、9拠点からASEAN諸国の優秀な留学生獲得に向けて事業に取り組んでいます。

仁井勇佑主任専門職員による「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業」の紹介

学部長懇談会の様子

集合写真

日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業モデル図

◆参 考

・【岡山大学】文部科学省から「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業」を受託

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002113.000072793.html

・日本留学海外拠点連携推進事業（東南アジア）（岡山大学）

https://studyinjapan-asean.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学のASEAN戦略について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html

・【岡山大学】インドネシア国立スラバヤ大学の訪問団が岡山大学に来学しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002344.000072793.html

・【岡山大学】インドネシア・ジャカルタ日本留学フェアで岡山大学ブースが大盛況～現地の学生「ここで学びたい！」の声～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003699.000072793.html

・【岡山大学】第6回ASEAN＋3学長会議へ那須保友学長らが出席しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001708.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学国際同窓会インドネシア・スラウェシ支部を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003258.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学国際同窓会インドネシア支部・東ジャワ支部 那須保友学長らが意見交換を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001714.000072793.html

・【岡山大学】インドネシア・スラバヤ工科大学教授団が岡山大学を訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001908.000072793.html

・【岡山大学】インドネシア・スラバヤに日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業スラバヤ工科大学事務所を開設

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002591.000072793.html

・【岡山大学】インドネシア・ジャカルタに日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業ジャカルタ事務所を開設

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002599.000072793.html

・【岡山大学】インドネシアのハサヌディン大学副学長と医系学部長らが岡山大学を表敬訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003005.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 企画部 国際企画課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7038

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15029.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html