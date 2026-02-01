【祝・WBC選出】MLB挑戦の裏側に完全密着。『村上宗隆ドキュメンタリー　MUNE-Let’s get to work-』2026年2月19日（木）よりNetflixにて独占配信決定！

吉本興業株式会社

1月26日に発表された「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」日本代表にも選出され、2026年シーズンより活躍の舞台をMLB（メジャーリーグベースボール）へと移す村上宗隆選手に密着したドキュメンタリー作品『村上宗隆ドキュメンタリー MUNE-Let’s get to work-』を、2026年2月19日（木）よりNetflixにて独占配信します。

本作の企画・制作は、村上選手のマネジメントを担う吉本興業が手掛けています。

日本でのラストイヤーとなった2025年シーズン。村上選手は怪我による出遅れを余儀なくされたものの、復帰後は55試合で22本塁打という驚異的なペースで本塁打を量産しました。なぜ、彼は逆境を乗り越え、さらなる進化を遂げることができたのか。本作ではその核心に迫ります。また、MLB移籍を目指して行ったポスティング申請において、期限ギリギリまで契約が決まらなかった緊迫の舞台裏を独占公開。渡米し、各球団からのオファーを待ちながら日々地道にトレーニングに励む、ストイックな姿を克明に映し出します。

シカゴ・ホワイトソックスとの契約締結直後に行われたロングインタビューでは、2025年シーズンの怪我を通じての変化、MLB挑戦への真意、そしてポスティング期間中に抱いていた葛藤や学びを、村上選手自らが赤裸々に告白。さらに、彼の成長を間近で見守ってきた関係者へのインタビューを通じ、稀代のスラッガー・村上宗隆がいかにして誕生したのか、その軌跡を多角的に振り返ります 。

数々の出会いと、自分を信じて背中を押してくれる声を糧に、がむしゃらに野球と向き合い続けてきた若きスラッガー。新たな門出を迎え、進化を続ける彼の「現在地」を辿る珠玉のドキュメンタリーです。

また本作のナレーションを務めるのは、村上選手と同じく熊本県出身の俳優・高良健吾。同郷の後輩が世界の舞台へと羽ばたく軌跡を、静かでありながら熱のこもった語りで支えます。

高良健吾 コメント

今回、この作品のナレーションを務めることができて非常に嬉しく感じています。

このドキュメンタリーで、彼の葛藤が常に見えてましたが、その葛藤の中でも日々、自分がやるべきことを地道に毎日コツコツと続けている。それはシンプルだけど難しいこと。でも彼は「僕は好きだからやれる」それをさらっと言っている。野球と出会って、やるべきことを続けて結果を残してきた、その理由が見えた気がします。

密着している中で、彼の言葉だったり、人間としての器が大きくなっていっているのが見えて僕自身、すごく刺激を受けました。困難に出会った時にどう向き合うのか。

背中を押してくれる作品です。ぜひご覧ください。

村上宗隆 プロフィール

(C)中野敬久

村上宗隆

生年月日：2000年2月2日

身長／体重：188cm／97kg

出身：熊本県 熊本市

九州学院高等学校で高校通算52本塁打を放ち、2017年、ドラフト1位指名を受け東京ヤクルトスワローズに入団。プロ1年目は、イースタン・リーグで打率.288、17本塁打、70打点、16盗塁の好成績を残し優秀選手賞、新人賞、努力賞を受賞。この年の9月に一軍昇格し、初打席で初本塁打を放つ。19年、オフの自主トレを青木宣親選手と行い開幕スタメンを勝ち取る。5月にはプロ入り初の4番に座る。オールスターゲームに三塁手部門ファン投票1位で選出されホームラン競争にも出場。36本塁打、96打点を記録し新人王に輝く。21年、プロ野球史上最年少(21歳7カ月)で通算100本塁打を達成。22年には史上最年少（22歳）での三冠王を獲得。この年、56本塁打を放ち、NPBにおけるアジア人打者のシーズン最多本塁打記録保持者となる。2026年シーズンよりシカゴ・ホワイトソックスに移籍。

故郷の熊本城復旧のために本塁打数と打点数に応じた金額を寄付する活動を続けている。

2021年3月から吉本興業とマネジメント契約を結んでいる。

『村上宗隆ドキュメンタリー MUNE-Let’s get to work-』概要

【配信日】2026年2月19日（木）0:00

【出演】村上宗隆

【ナレーション】高良健吾

【フォーマット】1エピソード／約76分

【制作プロダクション】ROBOT／太平洋ADCフォルテ

【企画・製作・著作】吉本興業

Netflix （ネットフリックス） について

Netflixは、190以上の国や地域で3億人を超える有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスの一つです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズや映画、ゲームなどを多くの言語で配信しています。

好きな時に、好きな場所から、好きなだけ作品を楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。

Netflix Japan公式アカウント

Netflix：https://www.netflix.com/jp/

X：https://twitter.com/NetflixJP

Anime X：https://twitter.com/NetflixJP_Anime

Instagram：https://www.instagram.com/netflixjp

TikTok : https://www.tiktok.com/@netflixjapan

YouTube：https://www.youtube.com/c/NetflixJP

Anime YouTube：https://www.youtube.com/netflixanime

Facebook：https://www.facebook.com/netflixjp

■予告編はこちらから

https://youtu.be/PA-yCkW5ZBA(https://youtu.be/PA-yCkW5ZBA)