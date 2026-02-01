拓殖大学、社会人向けリカレント教育プログラム「TAKUDAIリカレント」を2月より開始

株式会社ワークアカデミー

少子高齢化や急速な技術革新を背景に、社会人の学び直し（リカレント教育）への関心が高まる中、拓殖大学（所在地：東京都文京区、学長：鈴木昭一）が2月よりリカレント教育プログラム「TAKUDAIリカレント」を開始します。本プログラム立ち上げにあたり、武庫川女子大学、関西外国語大学、神戸女子大学、関西大学、京都女子大学、共立女子大学、相模女子大学など、複数の大学においてリカレント教育を支援してきた株式会社ワークアカデミー（本社：大阪市北区、代表取締役：大石 博雄、以下「当社」）が企画段階から伴走し、プログラムの運営支援を行います。

背景と経緯

拓殖大学と当社は社会人を取り巻く環境変化や学修ニーズを踏まえながら、リカレント教育の在り方について協議を重ねてきました。大学が有する教育資源や知見を活かしつつ、社会人が実務やキャリア形成に直結する学びを得られる仕組みを構築することを目的に、講座ラインナップや運営体制の検討を進めてきました。

その結果、大学と民間が連携し、実践性と継続性を兼ね備えたリカレント教育モデルとして本プログラムが立ち上がり、当社がプログラムの運営を支援するに至りました。

「TAKUDAIリカレント」Webサイト(https://noaplus.workacademy.com/trp.takushoku-u.ac.jp/)

プログラムの特徴

本プログラムでは、社会人の多様な学修ニーズに対応するため、単なるスキルアップにとどまらず、学び直しからキャリアアップ形成までを一気通貫でサポートします。

具体的には、

・実務やキャリア形成を意識した講座ラインナップ

・社会人が受講しやすい講座運営体制の構築

・キャリアカウンセリングを通じて、学修成果を再就職や転職といった次のキャリアステップにつなげる仕組みづくり

といった点を柱にしています。

当社はこれまで複数大学において、

・社会人向けリカレント教育の企画・設計支援

・大学内外の関係者との調整・運営支援

・キャリア相談を含め、学修成果を次のキャリアステップにつなげる支援

を一体的に行ってきました。これらの実績と知見を活かし、拓殖大学のリカレント教育プログラム「TAKUDAIリカレント」が安定運用され、継続的に発展していくための伴走支援を行って参ります。

今後の展望

拓殖大学と当社は、「TAKUDAIリカレント」を通じて、社会人が学び直しを通じて新たなスキルや視点を獲得し、キャリアの選択肢を広げていくことを支援していきます。

今後も大学と社会をつなぐリカレント教育のモデルづくりに取り組み、社会的要請に応える教育機会の創出に貢献して参ります。

【拓殖大学について】

拓殖大学は、1900年に台湾協会学校として桂太郎公爵により設立された、歴史ある私立の国際大学です。建学の理念である「積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を具えた有為の人材の育成」に基づく教育目標を掲げ、国際性、専門性、人間性を備えた人材の育成に取り組んでいます。東京都の文京（商・政経）と八王子国際（外国語・国際・工）にキャンパスを持ち、「国際大学のパイオニア」として国内外で活躍する人材を輩出しています。留学生の受け入れや海外留学プログラムが充実している点も特徴です。

拓殖大学 Webサイト(https://www.takushoku-u.ac.jp/)

【株式会社ワークアカデミーについて】

1982年設立の、関西・関東・東海にて大学・学生支援を行う教育企業。創業以来「夢と勇気が人を育てる」という経営理念のもと、大学授業運営、資格講座運営、テキスト出版、ITビジネススクール、企業研修等の教育サービを展開。近年の主な取り組みは、大阪府のDX（IT）人材就職支援モデル事業「OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ」への参画、持続可能なキャリア形成をビジョンとする学び支援ブランド「noa+（ノアプラス）(https://noaplus.workacademy.com/)」を展開。noa+は経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」にも採択され、個人の学び直しから企業の採用支援までを一貫してサポートしている。また、学んだ経験・履歴を資産に変える『Learn to Earn』の機能を実装する「noa+ connect （ノアプラスコネクト）(https://noaplus-connect.com/)」を開始するなど、幅広い年代層の新しい学びとキャリア形成の支援に取り組んでいる。

株式会社ワークアカデミー Webサイト(https://workacademy.com/)

