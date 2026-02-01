元ファミリーマート社長・澤田 貴司氏が、Well Body株式会社取締役会長に就任。

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野 純一、吉村 直途）は、2026年2月1日付で、元株式会社ファミリーマート代表取締役社長の澤田 貴司（さわだ たかし）氏が取締役会長に就任することをお知らせいたします。

取締役会長就任の背景

Well Body株式会社は、理学療法士の身体の専門家によるオフィス出張施術を通じ、累計15,000名以上の従業員様のコンディショニングを支援してまいりました。人的資本経営への注目が集まる中、さらなる事業拡大とサービス品質の向上、そしてガバナンス体制の強化を図るため、日本を代表する経営者である澤田氏を招聘いたしました。

数々の事業を成功に導いてきた澤田氏の卓越した経営知見と、Well Bodyが持つ「身体の専門性」を融合させることで、福利厚生の枠を超えた「企業の生産性を最大化するインフラ」としての地位を確立してまいります。

澤田 貴司（さわだ たかし）氏 略歴

新卒で伊藤忠商事株式会社に入社。1997年、株式会社ファーストリテイリングに入社。翌年、同社取締役副社長に就任。2005年、企業支援会社の株式会社リヴァンプを設立し、同社代表取締役社長兼CEOに就任。2016年ファミリーマート代表取締役社長に就任。2022年3月、株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役会長に就任。2024年1月、セルソース株式会社代表取締役社長CEO就任。2025年5月、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役就任。2025年6月、株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役就任。2025年11月、セルソース株式会社取締役会長就任。2026年2月1日よりWell Body株式会社取締役会長に就任。

取締役会長 澤田 貴司氏 コメント

企業は人がすべてです。そして、働く人の「身体の健康」こそが、企業の成長、ひいては社会の活力の源泉です。Well Bodyが提供する「Offi-Stretch(R)」を初めて体験した際、その圧倒的な技術力と、理学療法士がそばにいてくれる安心感や信頼感に大きな可能性を感じました。

創業者である水野君、吉村君の情熱と、プロフェッショナルな理学療法士と共に、日本中の企業に新しい健康の常識を浸透させていくことを楽しみにしています。

代表取締役社長 水野 純一 コメント

僕自身、理学療法士であり、この職種は人の身体と人生に本質的な変化をもたらせる、非常に素晴らしい専門職であると自負しています。

ただ、その価値は、まだ社会に十分に知られているとは言えないことも事実です。

「理学療法士って聞いたことあるけど何をする人かわからない」という言葉を何千回も耳にしてきました。その度に感じるのは必要な方にサービスが届いていない悔しさです。

そういった現状を変えるべく、2022年にWell Body株式会社を創業し現在に至ります。

そしてこの度、創業時からサポートして下さった澤田さんという日本を代表する経営者と共に、その価値を世の中に広げ、「理学療法士が企業の中で人と組織を支える存在である」という新しい未来をつくっていけることを、心から嬉しく、そして心強く感じています。

澤田氏の経営知見と、私たちが培ってきた身体の専門性を掛け合わせ、「オフィスで理学療法士のケアを受けられる」ことで、世の中の常識を変えていきます。

Well Bodyに所属する理学療法士がやりがいを持ち希望を持って働き、目の前のお客様を幸せにする。

理学療法士の価値が正しく評価され、必要な人に当たり前に届く社会をつくるため、チーム一丸となって挑戦を続けてまいります。

代表取締役COO 吉村 直途 コメント

僕が伊藤忠、ファミリーマートにいた時からご一緒していた澤田さんと、こうしてまた本気でお仕事ができることにワクワクしています。最高のメンバーとともに、多くの人を健康にし、幸せにするという最高の世界を作っていけると思っています。ファミリーマートでは、澤田さんと一緒に「コンビニエンスウェア」というブランドで、「コンビニで服を買う」という革命を起こしました。そして今回も、「オフィスで最高に健康になる」「理学療法士が日本を、世界を元気にする」という革命を起こしたい、澤田さんとなら起こせると思っています。まだまだやりたいことばかりです。加速していきます！

企業向け出張型フィジカルケア「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」について

「Offi-Stretch(R)」は、身体の専門家である理学療法士が直接企業へ訪問し、オフィス内で従業員のケアを行う「新しい健康経営」のソリューションです。

解剖学・運動学に基づいた専門家による評価と技術により、根本的な身体の課題にアプローチ。不調を未然に予防し、パフォーマンス向上へと導きます。

【主な特徴】

・専門家による医学的根拠に基づいたケアで従業員一人ひとりの身体を評価し、最適なケアを提供します。

・日々の現場作業やデスクワークにおける腰痛・肩こり・足の疲れなど、各業界特有の身体的負荷を重点的にケアします。

・職場内で完結するため、移動の手間なく気軽に利用可能。導入企業様からは「疲労軽減」に加え、「離職率の低下」や「エンゲージメントの向上」を実感する声も寄せられています。

今後の展望

Well Body株式会社は、理学療法士による企業出張型施術事業「Offi-Stretch(R)」で創業しました。社員様のことを本気で考えている経営者の方を中心に、着実にサービスが広がってきています。祖業である「Offi-Stretch(R)」は今後も拡大を続けていきます。

そして、今期は、「Offi-Stretch(R)」のみならず、巨大な可能性を秘めており、働く方が本当に必要とするサービスを拡大させていきます。具体的には、巨大なマーケットがある「ダイエット」領域。社員様の専属チームを作り、専属の理学療法士との、オフィスでの密な対面フォローやエクササイズ・食事指導を通して、サービスを提供していきます。また、「対面」に留まらず、本当に必要とされる「商品」も展開していきます。

26年度を第二創業と捉え、もっともっと多くの人を健康に、幸せにしていくため、さらに成長して参ります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

設立：2022年

資本金：2,700万円

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com