HUG&SHAKE Inc.が『CanCam』『CLASSY.』などの人気女性誌で活躍するスタイリストたなべさおりの公式YouTubeチャンネルのマネジメントを2月1日より開始！

株式会社HUG＆SHAKE

株式会社HUG&SHAKE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：淀瀬博行、以下「HUG&SHAKE」）は、このたび、『CanCam』『CLASSY.』などの人気女性誌のファッション企画やブランドスタイリングを手がけるスタイリストであり、骨格診断ファッションアナリスト、パーソナルカラーアナリストの資格も持つ、たなべさおりの公式YouTubeチャンネル【たなべのコーデルーム】のマネジメントを、2月1日より開始いたしました。

公式YouTubeチャンネルでは、スタイリストならではの視点で、1週間分のコーディネート紹介や季節ごとの着こなし、購入品紹介、トレンドアイテムの解説などを中心にコンテンツを投稿しています。今後も引き続き、彼女の親しみやすいキャラクターを活かしたトークを交えながら、日常のコーディネートや着こなしの工夫を紹介し、ファッションを通じて日々のスタイリングを楽しむヒントを届けてまいります。

■たなべさおり

スタイリスト。『CanCam』『CLASSY.』といった女性誌や、さまざまな国内ファッションブランドのスタイリングを手掛ける。骨格診断ファッションアナリスト、パーソナルカラーアナリスト。女性らしさを宿したカジュアルスタイルが得意。

Instagram：

https://www.instagram.com/tanaberian/

◆会社概要

HUG＆SHAKE Inc.

（https://hugandshake.family/）

代表取締役 淀瀬博行／取締役 高島吏紗

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

◆事業内容

【Marketing】

►SNS marketing

Influencer Marketing│SNS広告・YouTube広告│SNS・YouTube運用│

►Direct Sales marketing

TikTok Shop 企画運営│EC Shop 企画運営（BASE/Shoppify）│POP UP SHOP 企画運営│

►PR marketing

TVPR│PRイベント│CMPR│

►AD marketing

WEB広告│Spotify広告│OOH│

【Casting】

インフルエンサー（独占IP含む）│TikTokショッパー│タレント│モデル│アーティスト│アスリート │クリエイター│

※独自ネットワーク活用

【Contents Production】

動画企画・制作│グラフィック企画・制作│イベント企画・制作│キャンペーン企画・制作│