ゆりやんレトリィバァ初監督映画「禍禍女」× ジビエ・昆虫居酒屋「米とサーカス」衝撃のタイアップメニューを2/6（金）より期間限定提供！恋愛映画史上最狂の、重すぎる愛を召し上がれ(ハート)

亜細亜TokyoWorld株式会社




ジビエや昆虫食に特化した居酒屋「米とサーカス」（渋谷PARCO店）で、 2026年2月6日（金）から2月28日（土）まで、ゆりやんレトリィバァ氏の初監督長編映画「禍禍女（まがまがおんな）」とのタイアップフェアを開催いたします。


すでに海外映画祭四冠達成、自らの恋愛体験を詰め込んだ恋愛映画史上最狂の話題作。


本作の公開を記念し、劇中に登場する象徴的な料理や、キャラクターの情念をイメージしたコラボメニューを開発しました。


ゆりやん監督自らが米とサーカスに来店し、全メニューを試食。


監督のこだわりを反映し、細部までブラッシュアップされた究極のタイアップメニューです。




映画『禍禍女』

スキになられたら終わり。


恋愛史上最狂の復讐劇(ハート)


ゆりやんレトリィバァ初監督作品


【禍禍女】2月6日公開



南 沙良


前田旺志郎　アオイヤマダ　高石あかり　


九条ジョー　鈴木 福


前原瑞樹　平田敦子　平原テツ


斎藤 工　田中麗奈



監督：ゆりやんレトリィバァ


脚本：内藤瑛亮　音楽：yonkey


企画・配給：K2 Pictures



https://k2pic.com/film/mmo/






「禍禍女」×「米とサーカス」タイアップメニュー

ゆりやんレトリィバァ監督のこだわりをギュッと詰め込んだ再現メニューが完成！


「こんなのあり得ない！」というびっくりなアイデアを、米とサーカスが本気で形にしました。





ゆりやんレトリィバァ監督とタイアップメニュー




ひろしくんへの愛情たっぷり陰毛カレー　1480円


たっぷりずるっとした陰毛・・・ではなく


モズク入りの重い愛が詰まったカレーライス



▷▷▷ゆりやん監督からのコメント


「タイトルがショッキング！


見た目のインパクト大の陰毛カレー、


映画に出てくるかもしれないよ(ハート)」






だいすきな男子たちの目玉串刺し　980円


男子たちから奪った目玉・・・みたいな


特製ミートボールを長い串でブッ刺しました。



▷▷▷ゆりやん監督からのコメント


「禍禍女には目玉がいっぱいでてくるんだよね　


なんで男子の目玉なのか、映画を見てくれた人にはわかるよね(ハート)」






禍禍女のぷるぷる唇とキス(ハート)　980円


禍禍女のセクシーな特大サイズの唇を


白餡×求肥の和スイーツで再現。



▷▷▷ゆりやん監督からのコメント


「ぷるっぷる、このぬめりが禍々しい！　


甘くて美味しい禍禍女のくちびると・・・キス(ハート)」






禍禍女の可愛いピンクのドレスと目玉　800円


禍禍女のレトロキュートなフリフリドレスを


イメージしたスペシャルベリーソーダ



▷▷▷ゆりやん監督からのコメント


「禍禍女って本当に可愛いんだ(ハート)


まわりのチョコソースがふりふりのドレスと染みを禍々しく再現！」







霊媒師から授かったおみき　480円


禍禍女のパワーで真っ黒く濁ってしまったあのおみき、


にそっくりな黒い日本酒。



▷▷▷ゆりやん監督からのコメント


「あることがきっかけで真っ黒になっちゃった


おみきを本当の日本酒で再現・・・！」








豪華プレゼント＆SNSキャンペーン

注文特典


コラボメニューを1品ご注文につき、


可愛いオリジナルステッカー３種の中からランダムで1枚プレゼントいたします。


※限定150枚・無くなり次第終了






SNS投稿キャンペーン


コラボメニューの写真を撮影し、


ハッシュタグ「#禍禍女米とサーカス」を付けて


SNS（X/Instagram）に投稿していただいた方の中から、


抽選で3名様に「公式オリジナルトートバック」を


プレゼントいたします。







フェア概要

開催期間： 2026年2月6日（金）～2月28日（土）


場所： 米とサーカス 渋谷PARCO店


営業時間： 12:00～22:30


予約方法： 米とサーカス渋谷PARCO店のHPの予約ボタンより、お好きな日時を選び「備考欄」にご希望のメニュー名を記載してご予約ください。お電話でのご予約・お問い合わせも承ります。


※高田馬場店では開催していませんので、ご注意ください。







店舗情報

米とサーカス 渋谷PARCO店


東京都渋谷区宇田川町15-1　渋谷パルコB1F


（JR・東急東横線・田園都市線・京王井の頭線・東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線駅 徒歩５分）


03-6416-5850


12：00～16：00／17：00～22：30／無休


https://asia-tokyo-world.com/store/kome-to-circus-parco/






運営会社

■会社名 ：　亜細亜TokyoWorld株式会社（旧 株式会社宮下企画）


■所在地 ：　東京都新宿区高田馬場2-19-8


■電話番号 ：　03-3461-2234


■代表者 ：　宮下 正徳


■事業内容 ：　ジビエ居酒屋「米とサーカス」や、ゴールデン街のバー、昆虫食の自動販売機など、特色ある飲食店の企画・運営を行う。2026年2月現在6店舗。


■設　立 ：　2010年10月


■URL ：　https://asia-tokyo-world.com/


亜細亜TokyoWorld株式会社　広報担当：宮下慧


TEL ：080-5048-3886／03-3461-2234


E-mail ：sei.miyashita@gmail.com


会社HP :https://asia-tokyo-world.com/