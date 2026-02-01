【TAC公務員】「立川周辺市役所・特別区・東京都の本試験情報と対策」を2/9（月）にオンラインで開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている方へ向けて「立川周辺市役所・特別区・東京都の本試験情報と対策」を、オンラインで開催します。

2026年2月9日（月）20:00 ～ オンラインで開催！

公務員試験全般の概要から、立川周辺市役所、特別区、東京都など人気試験の概要、学習プラン、コ―スのご案内まで、立川校担任の須田講師がご説明いたします。

長年に渡り多くの受験生を見てきた担任講師目線でお伝えします！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2月9日（月）20：00～

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 立川校担任講師

TAC公務員講座 須田 佑介 講師

立川校には、地元はもちろん周辺大学からも多数の受講生が通学されています。TAC立川校には、『豊富な生講義』&全国規模で開講しているTACならではの『公務員試験に関する大量の情報』が揃っています。また、合格を目指す受験生一人ひとりのモチベーション維持に注意を払った個別指導をモットーに、きめ細やかな指導で受験生を全面的にバックアップしています。最後まで諦めず頑張れば合格に近付くことができます。立川校で共に合格を目指して頑張りましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa

2027年合格目標 先取り学習つき総合本科生 22,000円OFF！

期間限定で先取り学習つき総合本科生 22,000円OFFで始められるチャンスが今です！

先取り学習つき総合本科生

受験年齢引き下げとなった公務員試験のNEWトレンドに対応！早めのスタートで、大学3年生のうちに合格を手にすることができる！ゆとりをもって学習したい方におすすめのコースです。

先取り学習つき総合本科生の特徴- 早めのスタートで、2026年度に実施される国家一般職(大卒)[教養区分]や自治体の最終合格を目指せる！- いち早く1つ目の最終合格を勝ち取ることで、心とスケジュールにゆとりをもって2027年度の就活に取り組める！- 「先取り講義」で多くの受験生が苦手とする数的処理や論文試験対策の学習負担が軽減できる！- 筆記試験対策から面接試験対策まで、公務員試験合格に必要な対策が全て含まれたオールインワンコース！詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/startdash.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html