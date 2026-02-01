プロサッカークラブ『名古屋グランパス』と2026/27シーズン パートナー契約を締結

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)所属の『名古屋グランパス』と百年構想リーグ及び2026/27シーズンの『オフィシャルパートナー』契約を締結いたしました。

アオキスーパーは、昨シーズンに続き、名古屋グランパスのファンクラブ会員(ジュニア会員を除く)＆アオキスーパーのポイントカード会員を対象に試合(リーグ戦)に勝利した翌日のお買い物が５％OFFになる『パートナー割』を実施いたします。

【名古屋グランパスエイト】

名古屋グランパスは、Ｊリーグ（Ｊ１）に所属するプロサッカークラブです。

名古屋市・豊田市・みよし市を中心とする愛知県全域をホームタウンとし、これまでＪ１リーグ優勝１回、天皇杯優勝２回、ＪリーグＹＢＣルヴァンカップ優勝２回のタイトルを獲得しております。

ホームタウンの皆様にサッカーを楽しんでいただくことはもちろん、「グランパスがこの街にあってよかった」と思っていただけるような『町いちばんのクラブ』を目指し活動しております。

会社：株式会社名古屋グランパスエイト

https://nagoya-grampus.jp/

本社：愛知県名古屋市東区泉１丁目23番22号