【ニコニコプレミアム会員になって横浜DeNAベイスターズを応援しよう！】プレミアム会員料金 2月、3月無料キャンペーン＆横浜DeNAベイスターズグッズプレゼントキャンペーン

株式会社ドワンゴ

2026年2月1日（日）から 3月31日（火）の期間中に

【ニコニコインフォページ(https://blog.nicovideo.jp/niconews/267104.html)のプレミアム会員登録ボタンからプレミアム会員に登録】した方を対象に、

【2月、3月分のプレミアム会員料金が無料】になるキャンペーンを開催！

※アプリでの登録は対象外となります。下記に記載のお支払い方法にてご登録ください

また当キャンペーンと並行して【2、3、4月の3ヶ月間に継続してプレミアム会員にご登録いただいた方】を対象に

選手サイングッズや観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

ぜひシーズンを通してニコニコで横浜DeNAベイスターズの試合をお楽しみください！

2月・3月分プレミアム会員料金キャンペーン 詳細

■参加方法

- 対象期間中に【ニコニコインフォページ(https://blog.nicovideo.jp/niconews/267104.html)のプレミアム会員登録ボタンからプレミアム会員に登録】- 対象期間中にPC・スマートフォンブラウザから「月額払い」の以下いずれかのお支払い方法でプレミアム会員登録を行う・クレジットカード・PayPal・au PAY（auかんたん決済）・docomoコンテンツ決済・あと払い(ペイディ)

※上記以外のお支払いプラン・方法は対象外となります。

アプリでの登録も対象外ですのでご注意ください

※アフィリエイト広告を経由したご登録は本キャンペーンの対象外となります

※2月入会者は2月と3月にそれぞれ横浜DeNAベイスターズ番組を1番組以上を視聴すること。

3月入会者は3月に横浜DeNAベイスターズ番組を1番組以上を視聴すること

■対象期間

2026年2月1日(日)00:00～2026年3月31日(火)23:59

■特典

2月、3月分のプレミアム会員料金が無料

※プレミアム会員に登録した時点で一度料金のご請求が発生しますが、

後日、運営にてご請求の取消または返金をもって無料とさせていただきます

※3月に登録した場合は3月分のプレミアム会員料金のみが無料となります

詳しい情報はコチラ▼

https://blog.nicovideo.jp/niconews/267104.html

横浜DeNAベイスターズグッズプレゼントキャンペーン 詳細

参加方法

- 2026年2月～4月までの3ヶ月間プレミアム会員を継続する- 応募フォーム(https://form.nicovideo.jp/forms/BAYSTARS_premiumCP2026)に必要事項を記入して応募- 抽選で観戦ペアチケット合計3組6名様（1組2名様×3）と選手サイン入りグッズ（2名様）をプレゼント！

※事前に応募規約をご確認ください。

※当選者の方には5月中にメールにてご案内いたします

「@dwango.co.jp」からのメールを受信できるよう設定をご確認ください

賞品

- 2026年7月7日（火）横浜DeNAベイスターズvs中日ドラゴンズ戦（横浜スタジアム）のペア観戦チケット(座席種類：内野指定席SS)└合計3組6名様（1組2名様×3）

選手サイン入りグッズ

└合計2名様

※選手名やグッズの指定はできません

詳しい情報はコチラ▼

https://blog.nicovideo.jp/niconews/267218.html

関連情報

■ニコニコスポーツ公式X(@niconico_sports)(https://x.com/niconico_sports)

└今後の情報発信はコチラ！

■ニコニコプロ野球チャンネル(https://site.nicovideo.jp/npb/)

└横浜DeNAベイスターズのホームゲーム全試合を無料で生放送中！