スタスタApps、英検(R)過去問の「自動採点」機能を公開（2/1）

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）は、英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」にて、英検(R)の過去問演習を「本番形式で解いて→採点→振り返り」まで一気通貫で行える新機能「過去問 自動採点」を2026年2月1日に公開します。

本機能は、英検公式サイトで公開されている過去問を対象に、Reading／Listening／Writingをまとめて採点し、結果をわかりやすく表示します。自己採点にかかる手間を減らし、過去問演習を継続しやすくすることを目的としています。

▼英検(R)過去問 自動採点

https://apps.studystudio.jp/kakomon

【１】背景：過去問演習の「採点負担」を減らし、学習の継続につなげる

英検(R)の過去問演習は、取り組み量が増えるほど効果が出やすい一方で、演習後の自己採点が負担になり、「解きっぱなし」や「復習が後回し」になりやすい課題があります。

スタスタAppsは、過去問の採点と振り返りをワンストップ化することで、演習後すぐに弱点を把握し、次の学習に移れる環境を提供します。

【２】「過去問 自動採点」でできること

本機能のポイントは、次の3点です。

- 英検公式サイトで公開されている過去問を、そのまま演習・採点へ問題冊子やリスニング音源は英検公式の公開物を参照しながら演習し、スタスタApps上で採点まで進められます。- Reading／Listening／Writing（実施級）を一気通貫で採点し、結果を表示Reading／Listeningは選択式の解答入力で採点し、Writingは解答をアップロードして採点します。結果は、正答数・スコア・CSE推定（目安）などをまとめて確認できます。- 本番に近い形で解くための「紙の解答用紙」を用意（推奨）過去問演習を本番に近づけるため、級別のマークシートPDFと、ライティング解答用紙PDFをダウンロードできます。印刷して使用することで、時間配分や手書きの感覚を含めた実戦形式で演習できます。

※ライティングは2問あるため、解答用紙は同一用紙を2枚印刷して使用することを推奨しています。

※スマホ画面での入力（ポチポチ入力）でも採点可能です。

【３】利用方法

- 「過去問 自動採点(https://apps.studystudio.jp/kakomon)」ページにアクセス- 試験回と受験級を選択し、過去問に取り組む- 解答を入力／アップロードして採点- 採点結果を確認し、次の対策に活用過去問の試験回と受験級を選択解答用マークシートとライティング解答用紙PDFがダウンロードできる手書きマークシートをアップロードマークシートのチェックが自動で反映される採点結果採点結果詳細

【４】提供条件・対象範囲

- 対象：英検公式サイトで公開されている最新3回分の過去問（随時更新）- ※現時点では、2025年度 第1回／第2回／第3回に対応- 対応級：全級- 利用条件：採点開始にはログインが必要です（無料会員）- 回数制限：なし

【５】スタスタAppsについて

スタスタAppsは、英検(R)学習を支援するWebアプリです。

ライティングAI添削、CSEスコア予測、解答速報〈自己採点シート〉などを通じて、受験者が迷わず次の学習に移れる環境を提供しています。

現在、無料会員（メールアドレス登録済みアカウント）は13,268人を超えています。

【６】注意事項

※表示されるスコアやCSE推定等は学習支援を目的とした目安であり、実際の結果を保証するものではありません。

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検(https://studystudio.jp/contents/live_eiken)」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp/contents/live_eiken

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上