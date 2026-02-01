【住宅会社必見】複雑な指示不要！集客・営業にすぐ使える″実写級CG″を月額3万円～！CG外注不要の新ツール「AI real CG」をリリース

Make House株式会社

2026年2月1日に設計事務所として全国の工務店様に設計支援、商品開発を行う、Make House株式会社（代表：眞木健一）は、「AI real CG」を開発・リリースした。AIを活用して自動的に高品質な「実写級CG」を生成できる新ツールを工務店向けにサービスを開始する。

サービスLP : https://sales.makehouse.co.jp/ai-real-cg(https://sales.makehouse.co.jp/ai-real-cg)

本サービスは導入費用はゼロで、月額3万円で月250枚の4KCG画像が生成が可能。従来、依頼ごとに費用が3万円～10万円かかり、修正でも1万円～3万円かかっていた作成費用を大幅にコストダウンする事ができる。

高品質なCGを素早く生成することができるので、ハイクオリティの広告クリエイティブ素材を無限に量産できる広告ツールとしても、ご利用いただくことが可能です。

もちろん、工務店様がお客様との提案初期のスピード感と提案の質が向上することも魅力の一つ。



本サービスを利用することで、従来時間とコストがかかっていた住宅CG制作を、最短・最安・高品質で実現することが可能になります。

■ 住宅業界におけるCGパースに関する悩み

MakeHouse株式会社は日々、全国の工務店様へ「設計支援」「商品開発」「コンサルティング」「マーケティング支援」を行っており設計事務所を母体として、様々な課題解決への提案をしています。

全国の工務店様と関わる中で、HPまたはSNSに掲載している、大半の住宅CG画像のクオリティが低く、プレゼンテーション資料の素材にも課題を感じていることがわかり、その課題を追求すると、高品質のCG作成はスキルとコストが大きな課題であった。

そんな課題を解決するのが、「AI real CG」である。

▼CGパースに関する課題を「AI real CG」が解決する

■CGパースのあらゆる課題を解決する「AI real CG」とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MDfyZZUBNlY ]

Make Houseが開発した「AI real CG」は、手描きの図面や現地写真をもとに、実写のようなCGパースを自動生成するサービスです。集客において、自社が理想とする外観パースをInstagramなどで発信でき、商談では、お客様に「この家がこの場所に建つ」イメージをリアルに伝えられます。

特徴01：圧倒的なスピードと簡単操作

操作にあたって専門知識は一切不要。

写真やスケッチをアップロードするだけで、わずか1分で高品質なCGが完成します。

『パターン背景での生成』も簡単に

任意の住宅画像を取り込み、背景3パターン（森、自然、住宅街）、時間3パターン（朝、昼、夕）、画像サイズを選ぶだけで、用途に合わせたCGが簡単に生成可能です。

任意のカスタマイズを指定して生成も可能

元画像のCGそのままで、シーン・背景を変更可能。

任意の画像で外壁を指定して、メインのベースCG画像に反映が可能。

特徴02：集客コンテンツとして活用できる

生成したCGは、自社HP・SNS・Instagramなどの発信素材としても活用可能。

生成AIでありがちな、元画像の家の画像が生成後にそのまま生成できないといった悩みもありません。

そして、実際に建っているように見えるリアルな外観パースは、お客様の反応を高め、来店・問い合わせの増加につながります。

特徴03：成約率アップにつながるプレゼン資料に任意の住宅画像と実際の敷地写真と組み合わせて画像生成が可能。

多くのサービスでありがちなAI特有の違和感を徹底排除。

実写と見間違うクオリティで、お客様に「この家がこの場所に建つ」というイメージをリアルに伝えることができ、成約率アップにつながります。

■ Make Houseについて

次世代CADであるBIM設計を用いて、耐震等級3・HEAT20の断熱性能をクリアした、高性能

注文住宅の設計を行いながら、全国の工務店様の住宅設計業務、コンサルティング業務(ブ

ランディング/マーケティング/業務フロー)をご提供しています。

新築事業者向けにニーズに合わせた下記の住宅商品サービスを展開中。

