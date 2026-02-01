落語で健康成分を紹介「アカポリ」認知拡大へ新たな試み

株式会社アカシアの樹

株式会社アカシアの樹（本社：広島県廿日市市）は、アカシアポリフェノール「アカポリ」の認知および理解促進を目的として、落語家・七代目三遊亭円楽氏による創作落語形式のプロモーション動画「アカポリ落語」を制作し、公開いたしました。

本動画は、健康成分が持つ特性や考え方を、専門的な説明に頼ることなく、物語と笑いを通して親しみやすく伝えることを目指したものです。

創作落語「アカポリ」(https://youtu.be/VhWGkMDRPRY)

七代目三遊亭円楽の落語部屋

株式会社アカシアの樹は、過酷な環境でも力強く生きる樹木、「アカシア」に着目した健康食品ブランドです。アカシア樹皮には良質なポリフェノール成分が豊富に含まれています。我々は長年この成分について研究を重ね、独自成分アカシアポリフェノールを開発しました。

株式会社アカシアの樹は、「アカシアがあれば安心」という理念のもと、未来の健康づくりに貢献できるよう、アカシアポリフェノールを中心とした、機能性表示食品や健康サポート商品を開発、販売しています。

独自成分 アカシアポリフェノール（アカポリ）

アカシアの樹皮に含まれるポリフェノールの1つ。自然界には8000種ものポリフェノールが存在しその機能は大きく異なります。アカシアポリフェノールは株式会社アカシアの樹が素材研究を行った独自成分で、高い抗酸化力があることが特徴です。

「アカポリ」は、当社が保有する商標登録です。2019年の社名変更に伴い、アカシアポリフェノールを略した「アカポリ」としてより親しみやすく刷新したものです。

現在、アカシア樹皮由来抽出物を主成分とした基幹ブランド「アカポリシリーズ」より4商品、3つの機能性表示食品を展開しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56517/table/38_1_a68fd737c9da185bc5eda7a26658eee7.jpg?v=202602011121 ]

2025年10月には、シリーズ最新作となる「アカポリ 糖ケアゴールド」の販売を開始いたしました。本商品は、単一成分で「血糖値」「内臓脂肪」「血圧」という3つの課題にアプローチ可能であり、シリーズ最多となる3つのヘルスクレームを実現した商品です。



健康成分の説明は「難しい」──伝わりにくさという課題

近年、健康意識の高まりとともに、さまざまな機能性素材や成分が注目されています。一方で、これらの情報は専門用語が多く、一般の生活者にとっては聞きなれない単語や説明により「難しい」「自分とは距離がある」と感じられがちです。

当社独自の成分である「アカシアポリフェノール」も、健康を支える多才な可能性がありながら、その価値をいかに分かりやすくお伝えするかが長年の課題でした。

それは最新作の「アカポリ 糖ケアゴールド」においても同様です。「空腹時血糖値」や「収縮期血圧」といった言葉を、数値や専門用語としてではなく、分かりやすく伝えることが大切と考えています。

「落語」という日本の話芸で、健康を“自分ごと”に

そこで当社が着目したのが、日本独自の伝統芸能である「落語」です。

落語は、身近な日常や人間模様を題材に、難しい話を噛み砕き、笑いとともに伝えてきた文化です。

本動画では、七代目三遊亭円楽氏による創作落語を通じて、健康や体の悩みを抱える登場人物のやりとりを描きながら、「アカポリ」という成分の存在や考え方を自然に理解してもらえる構成としました。

専門的な説明ではなく、「聞いているうちに興味がわく」「気づいたら覚えている」──そんな体験を目指しています。

動画概要

動画タイトル： 創作アカポリ落語

出演：七代目 三遊亭円楽

七代目三遊亭円楽 プロフィール

1997年東京生まれ父はテレビ番組「笑点」（毎週日曜日夕方5時30分～6時00分日本テレビ系列で放送）に出演中の三遊亭好楽さん。

2001年、5代目三遊亭圓楽に入門。三遊亭王楽として27番目最後の弟子となる。

2008年、「NHK新人演芸大賞」落語部門大賞を受賞。

2009年10月、真打昇進。

2025年2月、三遊亭王楽改め、7代目三遊亭円楽を襲名。

内容：健康をテーマにした創作落語形式のプロモーション動画

公開媒体：七代目三遊亭円楽の落語部屋

動画URL：https://youtu.be/VhWGkMDRPRY(https://youtu.be/VhWGkMDRPRY)

今後について

「アカシアの樹」では、未来の健康づくりに貢献できる商品の開発、販売を行います。そして、これらの商品に関連する成分、素材情報、健康に対する考え方などをより身近で親しみやすい形で発信してまいります。今後も伝統文化や新しい表現手法も取り入れながら、お客様との新しいコミュニケーションのあり方を模索していきます。

会社概要

＜会社概要＞

■会社名：株式会社アカシアの樹

■所在地：広島県廿日市市宮内4291 高松ビル2F

■代表者：片岡武司

■企業公式サイト：https://www.acacia-no-ki.co.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

■株式会社アカシアの樹 商品開発部 小川、小林、横正

■電話：0829-30-6100

■メール：info@acacia-no-ki.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

