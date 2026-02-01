マフィアの落ちこぼれ娘×敵対組織の若当主の狂った恋を描くインモラル・ラブ！『毒を喰らわば愛まで』が「コミックシーモア」にて2/1より独占先行配信開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2/1(日)より「コミックシーモア」にて『毒を喰らわば愛まで』1～5話の独占先行配信を開始いたしました。以降は毎月1話ずつの配信となります。

https://www.cmoa.jp/title/348351/

https://www.cmoa.jp/

■あらすじ

裏社会を牛耳るアルカディア家の落とし子・ルチアーナ。

孤児院を運営する穏やかな日々は、現当主から兄妹全員へと届いた招集命令で一変する。

それは、婚約者を伴って次期当主に名乗りでなければ、永久追放するという"抹殺"予告だったからだ。

必死で仮初めの相手を探すも、彼女の前に現れたのは、“毒”のように危険な男・ラルで.....？

「俺と永遠の愛を誓うか──飼い殺されるか、どっちがいい？」

マフィアの落ちこぼれ娘×敵対組織の若当主の狂った恋を描くインモラル・ラブ！

https://www.cmoa.jp/title/348351/

■作品情報

毒を喰らわば愛まで

［漫画］藤代千鶴

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/