長野県飯田市・下伊那郡に地域情報サイト「まいぷれ南信州」が新規オープン！

株式会社フューチャーリンクネットワーク

全国894市区町村をカバーする地域情報サイト「まいぷれ」を運営する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴）は、有限会社ミツワ木工（本社：長野県飯田市、代表取締役：西谷直美）をパートナー企業に迎え、飯田市、下伊那郡（松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村）のイベント・市民活動・店舗など、地域に密着した情報を発信する地域情報サイト「まいぷれ南信州」を2026年2月1日にオープンしました。

「まいぷれ南信州」の特徴

「まいぷれ」は、地域に密着した情報を地域住民の方々にお届けすることがコンセプトの地域情報サイトです。

「まいぷれ南信州（ https://iida.mypl.net/ ）」がカバーする南信州地域は、長野県の南端に位置し、中央アルプスと南アルプスに囲まれた豊かな自然を誇るエリアです。

国指定重要無形民俗文化財「遠山の霜月まつり」に代表される伝統文化や、市町村ごとに異なる多彩な特産品、そして「リニア中央新幹線」の開業を見据えた新たなまちづくりへの動きなど、多くのポテンシャルを秘めています。

「まいぷれ南信州」では、こうした広域にわたる各町村の隠れた魅力や、地域の人々の日々の活動をきめ細やかに取材・発信することで、エリア全体を一つのコミュニティとして繋いでまいります。

まいぷれ事業参画のきっかけ

地元でよく耳にする「南信州は何もない」という言葉。運営会社である有限会社ミツワ木工の西谷氏は、地元に戻った際、それは魅力がないのではなく「知るきっかけがないだけ」であると感じました。「何もないなら魅力をつくればいい、知らないなら知るきっかけを作ればいい」という決意のもと、若い世代が地元を離れた際にも「南信州はこんなに良いところなんだ」と胸を張って誇れる地域にしたいという強い想いから、地域情報サイト「まいぷれ」への参画を決意しました。

今後の展開

「まいぷれ南信州」は、単なる情報発信メディアに留まらず、人と人、地域と企業が繋がるプラットフォームを目指します。サイトを通じて生まれるちょっとした出会いが、誰かの「やってみたい」という挑戦のきっかけとなり、その連鎖が南信州にさらなる笑顔を増やしていく。そんな地域ブランディングの核となる存在を目指してまいります。

■地域情報サイト「まいぷれ南信州」運営会社概要

社名 ： 有限会社ミツワ木工

代表取締役 ： 西谷直美

所在地 ： 長野県飯田市上郷黒田660-1

事業内容 ： 地域ブランディング

■地域情報サイト「まいぷれ」運営会社概要

社名 ： 株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役 ： 石井丈晴

所在地 ： 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容 ： 地域情報流通事業、公共ソリューション

事業サイト ： https://www.futurelink.co.jp/

■地域情報サイト「まいぷれ」（ https://mypl.net/(https://mypl.net/) ）とは

地域情報サイト「まいぷれ」とは、「ちょっとがんばれば自転車でまわれちゃう、そんな小さなまちの情報をお届けします。」をキャッチフレーズに掲げ、地域のユニークな情報（イベント・市民活動・店舗など）を地域で生活する人に向けて届ける地域密着型ポータルサイトです。2025年1月1日現在、全国 312 サイト・ 670 エリアで展開しており、それぞれのエリア特有の魅力や個性を発揮するため、 142 の運営パートナー会社が地元編集部となり、地域密着で運営しています。また、「まいぷれ」のプラットフォームを活用した課題解決施策として、全国 30 自治体でのふるさと納税業務支援や、 12 エリアでの地域ポイントサービス運営をはじめ、全国 140 自治体との協業実績があります。