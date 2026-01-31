赤飯、東名阪ツアー「THE SHOW -唱-」が渋谷で終幕前代未聞の“セルフ対バン”で示した圧巻の現在地
ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」所属の赤飯が、本日1月31日、東京・渋谷Milky Wayにて東名阪ツアー「THE SHOW -唱-」のツアーファイナル公演を開催しました。
2025年12月25日にデジタルリリースされた最新EP「THE SHOW」を携え、名古屋・大阪・東京を巡った本ツアーは、赤飯の“今”をライブという生の表現で体感できる場として大きな注目を集めてきました。
そして迎えた本日のファイナル公演では、1stアルバム「THE SHOW」CD版の会場販売がスタート。 一般発売日に合わせて会場で手にできる特別な機会となり、多くのファンが喜びの声を寄せました。
今回のツアーファイナルは、“赤飯【BAND】黒●”との対バン形式という異例の構成で実施。まさに“自分自身との対バン”とも言えるステージングは、アーティスト・赤飯の二面性を真正面からぶつけ合う内容となり、観る者に強烈な没入感をもたらしました。
続く“赤飯【BAND】紫●”のライブでは、EP「THE SHOW」に収録された楽曲群を中心に、赤飯の幅広い表現力が存分に発揮されたセットリストを披露。獣のようなシャウトから繊細なファルセットまで自在に行き来する圧巻のボーカル、そして会場の隅々まで歩き回りながら観客と距離を縮めるパフォーマンスは健在で、会場は終始熱気に包まれました。
ツアーを通して描かれてきた「THE SHOW」の物語は、ファイナル公演でさらに深みを増し、赤飯というアーティストの新章を鮮やかに刻み込みました。
東名阪を駆け抜けた本ツアーが示した“赤飯の現在地”は、今後の活動への期待を一層高めるものとなっています。
【セットリスト / 赤飯【BAND】紫●】
- YOINOMA SUMMER
- ジーザスジーザス
- 垂乳根マチネ(新アレンジ)
- 見習いハーデス
- あれこれそれどれ
- パンの唄
- あぽかり
- ヨンプンジャックミュージック
- 骸Attack!!
- ワンラスト
■楽曲情報
1stEP「THE SHOW」 / 赤飯
販売形態：CD / デジタル配信
価格：2,000円 （税込）
CD発売日：2026年1月31日
デジタル配信開始：2025年12月25日
レーベル：REAL AKIBA RECORDZ
規格品番：RACA-0001
SKU：4948722604341
■販売サイト
タワーレコード ： https://tower.jp/item/7961015
Amazon MUSIC ： https://x.gd/ZVqCk
■配信情報
Spotify / Apple Music / TIDAL / Deezer / Amazon Music / YouTube Music など
配信リンク：https://linkco.re/GSM49geQ
M1：ワンラスト
作詞：赤飯,shun ÷1 / 作曲・編曲:shun ÷1
M2：ジーザスジーザス
作詞・作曲・編曲：首藤義勝
M3：垂乳根マチネ
作詞・作曲：赤飯 編曲：森拓人
M4：あぽかり
作詞・作曲・編曲：鬱P
M5：YOINOMA SUMMER
作詞・作曲・編曲：玉屋2060%
Performance by 赤飯
A&R,Manager：間辺聡士（ISARIBI株式会社）
Jacket Design：堤那凪（株式会社アブストリームクリエイション）
Art Direction/Stylist：藤本大輔(tas)
Label Producer：佐藤純之介（REAL AKIBA RECORDZ）
Executive Producer：榊原敬太（REAL AKIBA Inc.）
＜赤飯 プロフィール＞
赤飯（せきはん）は、ニコニコ動画を起点に頭角を現したボーカリスト・歌い手・作詞作曲家。
自在に声色を使い分ける「両声類」「多声類」としてその歌唱力に注目が集まり、2008年の動画投稿を機にブレイク。以降、ソロ名義でリリースしたアルバム3作が連続してオリコン週間トップ10入りを果たすなど、歌い手として前例のない実績を築く。
ラウドロックバンド「オメでたい頭でなにより」ではフロントマンとしてメジャーデビューし、さらに「マキシマム ザ ホルモン2号店」こと「コロナナモレモモ」でもボーカルを担当、其々のバンド共に、様々なフェスに出演。
2024年のバンド活動休止以降はソロ活動に再び軸を置き、エネルギッシュなライブパフォーマンスと卓越したトーク力で観客を魅了し続け、ジャンルに縛られない音楽表現を追求している。
＜SNS＞
YouTube：https://youtube.com/@sekihan-vo?si=wdamGKtDKkfpHvNy
X：https://x.com/skeihan
Instagram：https://www.instagram.com/skeihan_ome/
TikTok：https://www.tiktok.com/@skeihan
ツイキャス：https://twitcasting.tv/skeihan
