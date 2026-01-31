一般社団法人 日本乾癬性疾患協会、法人名変更を機に公式ウェブサイトをリニューアル

一般社団法人日本乾癬性疾患協会

一般社団法人 日本乾癬性疾患協会（愛称：インスパイア・ジャパン／英文表記：Japanese Association for Psoriatic Disease、所在地：神奈川県横浜市、代表理事：奥瀬 正紀）は、このたび公式ウェブサイト(https://japd.org/)をリニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

当協会は、2025年10月に法人名を「一般社団法人 INSPIRE JAPAN WPD乾癬啓発普及協会」から「一般社団法人 日本乾癬性疾患協会」へ変更いたしました。今回のウェブサイトリニューアルは、この法人名変更を機に、新たにビジョン・ミッションを明確化するとともに、当協会の活動や想いを、より多くの方に分かりやすく伝えることを目的としています。

ビジョン・ミッションおよびロゴの刷新

ビジョン

乾癬と共に生きるすべての人々が、誤解や偏見なく、適切な情報と医療にアクセスでき、安心して暮らせる社会を実現する。

ミッション

国内外のステークホルダーと協働・共創しながら、乾癬患者・家族の声を社会に届け、乾癬患者・家族を取り巻く環境をより良いものへと変えていく。

新ロゴ

法人名変更にあわせて、団体ロゴも新たに制作しました。新しいロゴは、私たちの活動の起点であり、毎年世界乾癬デーイベントを開催している東京タワーをモチーフにデザインしています。世界乾癬デーのシンボルカラーである紫とオレンジを基調に、東京タワーから広がる葉のデザインには、乾癬患者・家族一人ひとりの想いや多様な声が集まり、社会を明るく、広く照らしていく姿を表現しています。

ウェブサイトリニューアルの主なポイント

代表コメント

- 当事者目線の情報発信を強化「乾癬note」などを通じて、乾癬に関する基本情報から、患者・家族の体験や日常生活の工夫まで、当事者の視点を大切にした情報発信を強化しました。- 活動内容・参加方法の明確化私たちの活動をより多くの方に知っていただき、共に歩んでいただけるよう、寄付や参加方法をわかりやすくご案内しています。- ミッション・ビジョン・活動の柱を明文化私たちが目指す社会と、そのために取り組む活動を明確にお伝えしています。- デザインの刷新世界乾癬デーのシンボルカラーである紫とオレンジを基調に、親しみやすく、見やすいデザインへと生まれ変わりました。トップページには、患者さん一人ひとりが描く「なりたい未来」をイメージした写真を掲載しています。それは私たちが目指す社会の姿の一例でもあります。患者・家族の声を大切にしながら、患者さんやご家族の夢や希望がかなう社会を共に創っていきたい--そんな想いを込めたデザインとなっています。

代表理事 奥瀬 正紀

設立当初は、乾癬のことを広く社会に知っていただきたいという思いで、疾患啓発活動を起点に活動を始めました。しかし、私たちの活動は社会への啓発だけにとどまらず、患者さんやそのご家族への情報提供、乾癬患者コミュニティの強化、研究開発への参画や政策へのアドボカシー活動など、徐々に幅を広げてまいりました。これからも、さまざまなステークホルダーの皆さまと協働・共創しながら、乾癬があっても安心して暮らせる社会を実現したいという思いから、法人名を変更いたしました。

今回のウェブサイトリニューアルでは、より多くの方にご覧いただき、私たちの活動を知って、仲間になってくれる方を増やしたいと考えています。同時に、患者さんやそのご家族にとって本当に役立つサイトにするとともに、安心してご覧いただけるよう心を込めて作り上げました。ぜひ、新しいウェブサイトをご覧いただければ幸いです。

今後の活動予定

当協会では、今後も全国各地での啓発活動をはじめ、患者・家族の声を社会に届けるさまざまな取り組みを継続していく予定です。詳細は、ウェブサイトにて順次お知らせしてまいります。

団体概要

一般社団法人日本乾癬性疾患協会（インスパイア・ジャパン）は、2017年に全国各地の患者会メンバーが立ち上げた、乾癬患者さんとそのご家族のための活動団体です。当事者の視点を大切にしながら、乾癬に関する正しい情報の発信や啓発活動、患者同士のつながりづくり、患者・家族の視点や経験を社会に伝える取り組みを行っています。また、医療者、研究者、企業、行政など多様な立場の方々と協働し、乾癬への理解が広がる社会の実現を目指して活動しています。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本乾癬性疾患協会(インスパイア・ジャパン)

Email：info@japd.org

電話番号：050-7118-5514

ウェブサイト：https://japd.org/

取材や追加情報のご希望がございましたら、上記お問い合わせ先までご連絡ください。