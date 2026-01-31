Claude正式対応「MCP Apps」開発支援を開始―ChatGPTとのマルチ展開が可能に

株式会社RAYVEN

株式会社RAYVEN（本社：大阪府大阪市、代表取締役：鈴山佳宏）は、AIチャット画面内で動作するリッチUIアプリケーション「MCP Apps」の開発支援サービスを、Anthropic社のClaudeにも対応拡充いたします。2025年10月より提供中のChatGPT（Apps in ChatGPT）向け開発支援に加え、2026年1月26日に正式リリースされたClaude向けMCP Appsにも対応。

主要AIプラットフォーム両方をカバーする開発体制を整えました。

■ サービス拡充の背景

2026年1月26日、Anthropic社はClaude向け「MCP Apps」を正式リリースしました。これにより、AIチャット画面内でリッチなUIを表示・操作できる環境が、ChatGPTに続きClaudeでも利用可能になりました。

当社は2025年10月より「Apps in ChatGPT」向け開発支援を国内初で開始し、複数の企業様からお問い合わせをいただいております。今回のClaude対応により、主要AIプラットフォームの両方をカバーする開発体制を構築いたしました。

■ MCP Appsとは

MCP Appsは、AIチャットインターフェース内で動作するインタラクティブなアプリケーションです。

言葉だけでは難しかった操作をUIで解決

■ MCP Appsで変わるユーザー体験

MCP Appsを導入することで、AIチャット上でリッチなUIを提供でき、ユーザーの操作性と満足度が向上します。

不動産サービス

従来：「駅から徒歩10分圏内」と言葉で伝えても、正確なエリアが伝わらない MCP Apps：地図UI上でエリアを視覚的に選択。通勤圏や生活圏を直感的に指定 効果：物件検索の精度向上、問い合わせ前の絞り込みが容易に

金融・保険サービス

従来：「月々の支払いを知りたい」と聞いても、条件を何度も聞き直す必要がある MCP Apps：スライダーで金額・期間・金利を調整し、結果を即座に表示 効果：シミュレーションの手軽さ向上、相談前の事前検討が可能に

EC・小売サービス

従来：「青っぽい服」と言っても、イメージする色が人によって異なる MCP Apps：カラーピッカーで正確な色を指定、商品画像を並べて比較 効果：検索精度向上、購入前の迷いを軽減

業務システム全般

従来：経費申請や稟議のために別システムへ移動、入力が煩雑 MCP Apps：チャット内でフォーム入力、承認フローを可視化して完結 効果：申請・承認の時間短縮、入力ミスの削減

■ 本サービスの特長

color pickerの入力補助MCP AppsclaudeでRAYVENのプロフィールカード表示ChatGPTでマップ表示

1. Claude・ChatGPT 両対応

AnthropicのClaude、OpenAIのChatGPT両プラットフォームに対応。一度の開発で複数のAIホストへ展開できます。

2. 特許技術に基づく開発体制

MCP関連管理基盤技術の特許（第7731114号）を保有。安定性・セキュリティを重視した設計を提供します。

3. GENIAC採択によるMCPセキュリティの専門性

経産省・NEDO「GENIAC-PRIZE」にてMCPセキュリティ提案が採択。「企業の安全なAI活用を支える標準技術の土台」と評価されています。

■ サービス概要

サービス名: MCP Apps 開発・運用支援サービス

対応プラットフォーム: Claude（Anthropic）、ChatGPT（OpenAI）

提供内容: 要件定義、設計、開発、テスト、運用支援

料金: 個別見積もり

初回相談: 無料

■ 代表コメント

Apps in ChatGPTの発表から約3ヶ月、ClaudeでもMCP Appsが正式リリースされました。

今後アプリの配信先がApp StoreやGoogle PlayからAIを内蔵したOSの新しいアプリStoreへ移行する流れが加速してきます。

当社は両プラットフォーム対応の開発体制を整え、日本企業のAIネイティブ時代への参入を支援してまいります。

株式会社RAYVENについて

代表取締役 鈴山 佳宏

会社名: 株式会社RAYVEN

所在地: 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル26F

代表者: 代表取締役 鈴山 佳宏

設立: 2024年7月

事業内容:

・MCP Apps開発支援

・Tumiki MCP Managerの開発・提供

・オリジナルAIエージェント開発

保有特許: 特許第7731114号(MCP関連管理基盤技術)、PCT出願済み

当社ホームページ: https://www.rayven.cloud/

Tumiki MCP : https://www.tumiki.cloud/jp

Tumiki MCP 公式Discord：https://discord.com/invite/gp9SetUmGe

■ 当社のAI関連実績

特許・技術認定

MCP関連管理基盤技術 特許取得（特許第7731114号）、PCT出願済み

経産省・NEDO「GENIAC-PRIZE」トライアル審査通過（提案：MCPサーバーの安全性強化とAI権限制御による統合リスク対策）

ピッチ・アワード実績

IVS LAUNCHPAD SEED 2025 ファイナリスト

ミライノピッチ2025 NICT賞・近畿総合通信局長賞 ダブル受賞（起業家万博出場権獲得）

第22回ドリームDASH！ソフトバンク【DXサポーター賞】受賞

経産省・JETRO「始動2025」シリコンバレー派遣選抜

展示・実証実験

大阪・関西万博 ソフトバンクオープンラボにてMCP技術を使ったAIエージェント展示

ChatGPT Apps 受託開発サービス 国内初開始（2024年10月）

本件に関するお問い合わせ先

当社サービスに関するお問い合わせは専用フォーム(https://www.rayven.cloud/contact)よりお願いいたします。