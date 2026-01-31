【イベントレポート】ロンドンで好評につき緊急開催！女性向け自己探求×手帳活用ワークショップ「My Discovery」オンラインでも開催-満員御礼、8か国から参加

合同会社SemiLattice

女性向け自己探求プログラムを展開するSemiLattice（セミラティス）は、 2026年1月7日、英国ロンドンにて SemiLattice Academyとして、 CMO 松井圭による自己探求×手帳活用ワークショップ 「“2026年と人生を私らしくデザインする”手帳活用ワークショップ My Discovery～Life Design Note～」を開催しました。

本ワークショップは、英国で最も古いメンバーシップクラブである日本クラブの会場利用支援のもと、 ロンドン中心地にて実施。

「自分の内側にある本音や価値観と向き合い、 2026年、そしてこれからの人生を自分でデザインする」ことをテーマに、 手帳を使った90分間の対話とワークを行いました。

海外生活やキャリアの転機、ライフステージの変化の中で、 「この先、私はどう生きたいのか」 「何を大切に選び取ればいいのか」 そんな問いを抱える女性に向けた内容となっており、 受講者の声からも、不安が整理され、自分の人生に主体的に向き合えるようになった変化がうかがえます。

■ ロンドン開催で寄せられた参加者の声

当日は参加者が集まり、 終了後には多くの前向きな感想が寄せられました。

＜参加者の声（一部抜粋）＞

「もっと早く受けたかったです」

「2026年の軸がはっきりしました」

「頭の中が整理されて、気持ちがとても軽くなりました」

「“書く”という行為が、こんなにも自分を助けてくれるとは思わなかった」

「ワクワクしながら、自分の未来を考えられる時間でした」

海外生活やキャリア、ライフステージの変化の中で、 一度立ち止まり、自分の人生を見つめ直したいと感じていた女性たちにとって、 深い気づきと前向きな一歩につながる時間となりました。

■ 好評を受け、オンライン開催も満員御礼で実施

ロンドン開催後、 「日本からも参加したい」 「海外在住で距離的に参加できなかった」 といった声が多く寄せられたことから、 2026年1月29日（木）にオンライン開催を実施しました。

募集開始後、世界8カ国からSemiLattice会員・一般参加ともに申し込みが集まり、満員御礼での開催となりました。

■ 受講者レビュー（オンライン開催）

駐在帯同により仕事を手放し、帰国を前に 「これからの人生をどう描けばいいのか分からない」 という不安を抱えていました。

セミナーで行った逆算思考と手帳への落とし込みを通して、「今の自分にできる一歩」が具体的に見えるようになり、 不思議と将来への不安が消えていきました。

人生ときちんと向き合う覚悟が持てた、 今の私にとって大きな転機となるセミナーでした。

■ 人生は、書けば動き出す

My Discoveryは、これまでに10ヶ国以上に暮らす女性に受講されてきました。

今回実施されたオンラインセミナーには、 8ヶ国から参加者が集まり、すでに開催を終えています。

世界のさまざまな環境で生きる女性たちの価値観に触れながら、 自分自身の人生を見つめ直す時間は、 グローバルコミュニティSemiLatticeだからこそ提供できる体験となりました。

国や立場が違っても、 「自分の人生をどう生きたいか」という問いは共通です。 視野を広げながら内面と向き合う、濃密で有意義な90分となりました。

■ My Discovery ～Life Design Note～とは

「My Discovery ～Life Design Note～」は、 SemiLatticeが提供するオリジナルの自己探求手帳活用ワークショップです。

正解や他人の期待に合わせるのではなく、 自分の内側にある想い・価値観・可能性を“書く”ことで明確にし、 手帳を使って自分らしい人生をデザインしていくことを目的としています。

手帳は単なる予定管理のためのものではなく、 「人生をデザインするためのツール」。

その考えのもと、 思考と感情を整理し、 行動につながる小さな一歩を見つける時間を提供しています。

本セミナーでは、

・後悔しない「ありたい人生」を描く

・そこから逆算して、今年・今月・今日の行動を明確にする

・今の自分に合ったライフスタイルをデザインする

SemiLattice独自のMy Discoveryメソッドを提供しました。

また、思考と感情を整理し、 ストレス軽減にもつながる 気持ちを楽にするセルフセラピー要素も取り入れ、 心と行動の両面から自分を整える秘訣をお伝えしました。

■ 『My Discovery』が目指すもの

『My Discovery』は、 世界中にいる女性が 自分の内側にある本音や情熱を発見（Discovery）し、

自分の人生を自分の手に取り戻し、

“本当の私”を生き始めるための自己探求プログラムです。

変化が激しく、正解が見えにくい時代だからこそ、 外側の評価ではなく、 自分の内側にある「内なる軸」を持つことが重要だと考えています。

■ 講師・開発者 松井圭の想い

「My Discoveryで大切にしているのは、 “誰かの正解を生きること”ではなく、 自分の本音に気づき、自分で選び、自分で進むことです。

海外生活、子育て、キャリアの空白も、 人生の遠回りではなく、次の前進につながる経験にすることができる。

このプログラムが、 女性一人ひとりが 『私の人生に、私が責任を持つ』 その一歩を踏み出すきっかけになればと思っています。」

■ 今後の展開

『My Discovery』は今後、 SemiLatticeコミュニティ内外で継続的に展開予定です。

オンライン・対面を問わず、 世界中の日本人女性が 自分の人生の意味を見出し、選び、前に進める場を提供し続けていきます。

■ 講師プロフィール

松井 圭（Kei Matsui） SemiLattice CMO／My Discoveryシリーズ開発者・主宰。

大手転職エージェントで10年経験を積む中、 イギリスへの海外駐在帯同を機に退職。

その後ロンドンで合同会社SemiLatticeを共同創業し、 自己理解・キャリア・ライフデザインを軸に、 自己探求プログラム「My Discovery」を開発。

世界で暮らす日本人女性をサポートし、 ロンドン開催・世界向けオンライン開催ともに実績を持つ。

現在My Discoveryは 「自己探求セミナー」と「手帳活用術（Life Design Note）」の2本柱で展開。 手帳活用歴30年以上。

「人生は、書けば動く」

をテーマに、 国内外でワークショップを開催している。

