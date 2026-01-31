【フジテレビ】ケンドーコバヤシの重大発表の内容がついに明らかに！！！『ケンドーコバヤシの重大発表！』再放送決定！

株式会社フジテレビジョン再放送：２月１日（日）21時30分～22時30分２月２日（月）24時～25時（初回放送：１月31日（土）22時～23時）フジテレビONE スポーツ・バラエティ番組URL： https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/926200014.html(https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/926200014.html)

昨日お伝えしたフジテレビONEの特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』。その内容が、1月31日（土）放送のエンディングシーン、遠く離れたタイ、バンコクの地でケンドーコバヤシ本人の口から明らかにされた。それを受け、フジテレビONE スポーツ・バラエティでは２月１日(日)21時30分～22時30分と、２日（月）24時～25時の2回にわたって、本番組を再放送することが決定した。

ケンドーコバヤシ本人の口から明らかにされた重大発表とは、なんと、昨年8月に一般女性と結婚。さらにこのロケが行われた日（1月某日）のおよそ4日前に第一子となる長男が誕生していたというもの。朝のレギュラー情報番組終了直後に現地に向かったくっきー！（野性爆弾）はバンコクロケでケンコバが何か重大なことを発表するということ以外は何も聞かされておらず、到着早々から丸二日バンコク中を連れ回された後だったため、予想を超える内容をにわかには信用できなかったが、事実だとわかり歓喜。現場は驚きとともに祝福ムードに包まれた。



番組はその告白とともにエンディングを迎えるが、別途、くっきー！が得意のイラストで祝福（写真）。母子ともに吉本新喜劇のやなぎ浩二師匠の顔に描かれているが仲睦まじい様子となっている。

■『ケンドーコバヤシの重大発表！』 放送内容

ケンドーコバヤシ53歳。

大阪府出身、1992年4月、大阪NSCに11期生として入学。陣内智則、中川家らとともにお笑いを学び、漫才師時代を経て2003年ケンコバこと「ケンドーコバヤシ」名義でピン芸人として始動。2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。CS放送フジテレビONEでは東京進出直後からレギュラーMCを務め、自身の“ホームグラウンド”として数々の企画に挑戦。2008年から放送の『コスコスプレプレ』や、2012年に始まった『漫道コバヤシ』など、ケンコバならではの目線でサブカルチャーの魅力を深く掘り下げた番組を視聴者に届けてきた。

そんなケンコバから、「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表したい。そして、自分を育ててくれたフジテレビONEというチャンネルの視聴者に、そのニュースを誰よりも早くお届けしたい」という一報が！ 急遽呼び出されたスタッフは、撮影クルーとともにタイのバンコクへと向かった！ 道中、スタッフ同様に呼び出されたくっきー！（野性爆弾）が合流し、その重大発表を聞き出そうとするが…!?

番組のクライマックスでついにケンコバの口から語られる重大発表を、視聴者、そしてお笑い業界はどのように受け止めるのか？笑いに人生を捧げた男の“重大発表ロードムービー”を、是非ともお楽しみに！！

■番組概要

番組タイトル：『ケンドーコバヤシの重大発表！』

放送日時：1月31日（土）22時～23時

再放送：2月1日（日）21時30分～22時30分

2月2日（月）24時00分～25時00分

放送チャンネル：フジテレビONE スポーツ・バラエティ

配信チャンネル：フジテレビONEsmart

※FOD、スカパー!、J:COMなどの配信サービスでも視聴可能

出演：ケンドーコバヤシ

くっきー！（野性爆弾）

（以下コメント出演）

中川家

陣内智則

ハリウッドザコシショウ

