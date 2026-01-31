ファンの「熱狂」を守り、「誹謗中傷」だけを排除する――試合状況を理解する文脈理解型AIモデレーション機能「SpoLive Context AI」を開発

SpoLive Interactive株式会社

SpoLive Interactive株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岩田裕平）は本日、アスリートへの誹謗中傷を自動検出する文脈理解型AIモデレーション機能「SpoLive Context AI」を開発したことを発表します。本機能のベータ版は既に、当社が提供するスポーツ団体向けクラウドサービス「SpoLive」の全コミュニティに標準機能として搭載されています。

【背景・課題】

SNS上でのアスリートへの誹謗中傷は、選手のメンタルヘルスを脅かし、競技人生を断念させるケースも生じる深刻な社会問題です。実際、複数のプロスポーツクラブが声明を発表するなど、スポーツ界全体で対策が急務となっています。

スポーツにおける最大の資産はファンの「情熱」です。しかし、既存のキーワードフィルタリング型ツールでは、試合中の高揚感から来る強い言葉と、悪意ある誹謗中傷を区別できず、ファンの声を過剰に排除してしまうか、逆に巧妙な表現を見逃してしまうという課題がありました。

私たちは、ファンの表現の自由とエンゲージメントを最大化しつつ、アスリートのメンタルヘルスを確実に保護するという、相反する課題を解決する必要がありました。

【SpoLive Context AIの概要】

この課題に対し、当社は大規模言語モデル（LLM）をベースとした文脈理解型AIモデレーション機能「SpoLive Context AI」を開発しました。

SpoLive Context AIは、リアルタイムの試合データ（スコア、勝敗、試合時間）と連携し、スポーツ特有のダイナミズムを理解します。例えば、逆転負け直後のファンの悔しさから来る強い表現は許容しつつ、文脈にそぐわない人格攻撃は即座に検出します。これにより、従来の静的なキーワードフィルタリングでは実現できなかった、スポーツの「ライブ感」を損なわない高精度な保護を実現しました。



さらに、SpoLive Context AIは様々な言語で投稿されるコメントに対応しており、国際大会やグローバルに展開するスポーツコミュニティにおいても機能します。

【コミュニティごとの柔軟な設定】

小中高生の部活動とプロスポーツでは、選手の受容性が大きく異なります。そこで、SpoLive Context AIでは組織の特性に応じた安全基準の調整機能を搭載しました。

プロスポーツにおけるエンターテインメント性の維持から、教育現場（部活動・アカデミー）における厳格な保護まで、組織の目的や対象年齢に合わせてAIの介入レベルを最適化できます。協会、大会・リーグ主催者、チーム、個人選手など、あらゆるレベルのコミュニティが独自の安全基準を設定し、選手やスタッフが心無いコメントに直接さらされることなく、安心してコミュニティを運営できる環境を実現しました。

【今後の展望とスポーツ界への貢献】

当社はSpoLive Context AIの開発を通じて、アスリートが競技に集中できる環境を守り、スポーツの健全な発展に貢献してまいります。誹謗中傷問題の解決は一企業だけでなく、スポーツ界全体で取り組むべき課題です。

当社は今後も、テクノロジーの力でアスリートとファンの健全な関係を支援し、すべてのスポーツコミュニティが安心して活動できる基盤を提供し続けます。

【SpoLiveとは】

SpoLive（スポライブ）は、スコア管理、スポーツデータ活用、試合速報、ファン向け情報発信、コミュニティ形成、会員管理といった、従来サイロ化されていた業務を一体的に効率化できるクラウドサービスです。AIによって、手入力されたスコアシートや紙の管理などの業務から解放し、様々なSNSでの発信を統合的に行えるようにすることで、スポーツ団体のスタッフが付加価値の創出に集中できる環境を創造します。小規模なチームから国際大会まで、数百を超えるスポーツ団体様のデータ管理とファンベースの成長を支援しています。

https://spo.live/jp

学校の部活から国際大会まで、安心なコミュニティを作りたいスポーツ団体の皆様は、こちらからお気軽にお申し込みください。

https://spo.live/jp/organize#contact

【SpoLive Interactive株式会社 概要】

SpoLive Interactive株式会社はファンとアスリートやチームをデジタルの力で繋げ、世界中のスポーツチームをエンパワーメントすることで、人類により大きな感動を届けることを目指すスタートアップ企業です。

設立：2020年10月

代表者：代表取締役 岩田 裕平

社名：SpoLive Interactive株式会社

所在地：東京都千代田区平河町1-6-15

東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15F

https://spo.live/jp/about

アプリ

iOS：https://spo.live/r/ios

Android：https://spo.live/r/android

※ 基本無料（アプリ内課金あり）、対応言語：日本語、英語

【本件に関するお問い合わせ先】

SpoLive Interactive株式会社

Email: cs@spo.live