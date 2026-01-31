株式会社Y's educations

家庭教師の個人契約マッチングプラットフォーム「かてナビ」（運営：株式会社Y’s educations）は、登録講師数が200名を突破し、公式noteのフォロワー数が3,000名を突破したことをお知らせいたします。

これに伴い、より多くのご家庭が気軽に個人契約という選択肢を取り入れられるよう、2026年1月よりプラットフォーム内における「指導料の最低設定価格」を、従来の4,000円から3,000円へと改定いたしました。

■ 個人契約をもっと身近な選択肢に

かてナビ公式サイト :https://katenavi.com

「かてナビ」は、家庭教師派遣会社を介さない「個人契約」の仕組みを提供することで、ご家庭のコスト負担を抑えつつ、講師の時給を高く保つ適正な教育環境の構築を目指しています。

今回の「指導料の最低設定価格」の改定は、以下の目的で行われました。

1. ご家庭側の参入障壁を下げ、マッチングを活性化

これまで「質の担保」を目的として最低設定価格を4,000円としておりましたが、より幅広い層のご家庭にサービスをご活用いただけるよう、3,000円へと引き下げを決定いたしました。これにより、これまで個人契約をためらっていた層の流入を促し、プラットフォーム全体の流動性を高めます。

2. 講師側のメリット：案件数（マッチング機会）の最大化

設定価格の下限は調整されますが、時給3,000円は一般的な家庭教師アルバイトの市場相場と比較しても依然として高い水準です。最低価格に柔軟性を持たせることで、ご家庭からのリクエスト件数（案件数）が増加し、結果として講師がより多くの指導機会を得られるメリットがあると考えています。

■ 数字で見る「かてナビ」の成長

・ 登録講師数 200名突破： 東京大学をはじめとする難関大生や、豊富な実績を持つプロ講師が多数登録しています。

・ 公式noteフォロワー 3,000名突破： 独自の教育知見や運営の透明性が評価され、教育に関心の高いコミュニティが急速に拡大しています。

■ 運営代表：吉野 裕（医師）よりコメント

かてナビ公式note :https://note.com/katenavi

「かてナビは、仲介料が発生しない個人契約のメリットを最大化し、教育のミスマッチを解消するために誕生しました。今回の『指導料の最低設定価格』の改定は、ご家庭にとっての導入しやすさと、講師にとっての活躍の場の拡大を両立させるための戦略的な決断です。200名の講師、3,000名のフォロワーの皆様と共に、新しい教育の形を追求してまいります。」

会社名 ：株式会社Y’s educations

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F

設立 ：2024年1月

代表取締役：吉野 裕

事業内容 ：-家庭教師個人契約サイト「かてナビ」https://katenavi.comの運営

メール ：katenavi@nd-inc.co.jp